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Лавров: Европа не будет партнером России еще как минимум одно поколение - РИА Новости, 18.05.2024
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16:16 18.05.2024
https://ria.ru/20240518/evropa-1946902771.html
Лавров: Европа не будет партнером России еще как минимум одно поколение
Лавров: Европа не будет партнером России еще как минимум одно поколение - РИА Новости, 18.05.2024
Лавров: Европа не будет партнером России еще как минимум одно поколение
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров согласен с мнением о том, что Европа не будет партнером России еще как минимум одно поколение. РИА Новости, 18.05.2024
2024-05-18T16:16
2024-05-18T16:16
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европа
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ЛЕСНЫЕ ДАЛИ, 18 мая - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров согласен с мнением о том, что Европа не будет партнером России еще как минимум одно поколение. Выступая в ходе заседания XXXII Ассамблеи Совета по внешней и оборонной политике (СВОП), Лавров процитировал российского политолога, который написал в одной из своих статей о том, что "Европа как партнер для нас неактуальна как минимум на одно поколение". "Не могу не согласится, мы это ощущаем на практике практически повседневно", - подчеркнул министр.
https://ria.ru/20240512/evropa-1945262869.html
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россия, европа, сергей лавров, в мире
Россия, Европа, Сергей Лавров, В мире

Лавров: Европа не будет партнером России еще как минимум одно поколение

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 18.05.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛЕСНЫЕ ДАЛИ, 18 мая - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров согласен с мнением о том, что Европа не будет партнером России еще как минимум одно поколение.
Выступая в ходе заседания XXXII Ассамблеи Совета по внешней и оборонной политике (СВОП), Лавров процитировал российского политолога, который написал в одной из своих статей о том, что "Европа как партнер для нас неактуальна как минимум на одно поколение".
"Не могу не согласится, мы это ощущаем на практике практически повседневно", - подчеркнул министр.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 12.05.2024
Европа организует себе новую тотальную зависимость от России
12 мая, 08:00
 
РоссияЕвропаСергей ЛавровВ мире
 
 
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