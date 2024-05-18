https://ria.ru/20240518/evropa-1946902771.html
Лавров: Европа не будет партнером России еще как минимум одно поколение
Лавров: Европа не будет партнером России еще как минимум одно поколение - РИА Новости, 18.05.2024
Лавров: Европа не будет партнером России еще как минимум одно поколение
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров согласен с мнением о том, что Европа не будет партнером России еще как минимум одно поколение. РИА Новости, 18.05.2024
2024-05-18T16:16
2024-05-18T16:16
2024-05-18T16:16
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ЛЕСНЫЕ ДАЛИ, 18 мая - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров согласен с мнением о том, что Европа не будет партнером России еще как минимум одно поколение. Выступая в ходе заседания XXXII Ассамблеи Совета по внешней и оборонной политике (СВОП), Лавров процитировал российского политолога, который написал в одной из своих статей о том, что "Европа как партнер для нас неактуальна как минимум на одно поколение". "Не могу не согласится, мы это ощущаем на практике практически повседневно", - подчеркнул министр.
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россия, европа, сергей лавров, в мире
Россия, Европа, Сергей Лавров, В мире
ЛЕСНЫЕ ДАЛИ, 18 мая - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров согласен с мнением о том, что Европа не будет партнером России еще как минимум одно поколение.
Выступая в ходе заседания XXXII Ассамблеи Совета по внешней и оборонной политике (СВОП), Лавров процитировал российского политолога, который написал в одной из своих статей о том, что "Европа как партнер для нас неактуальна как минимум на одно поколение".
"Не могу не согласится, мы это ощущаем на практике практически повседневно", - подчеркнул министр.