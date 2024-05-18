https://ria.ru/20240518/egipet-1946832508.html
В Египте заявили о росте доли России в импорте пшеницы
В Египте заявили о росте доли России в импорте пшеницы - РИА Новости, 18.05.2024
В Египте заявили о росте доли России в импорте пшеницы
Доля России в импорте Египтом пшеницы выросла до 68%, в прошлом году этот показатель составлял чуть более 55%, заявил РИА Новости член правления... РИА Новости, 18.05.2024
2024-05-18T06:05
2024-05-18T06:05
2024-05-18T06:05
россия
египет
украина
в мире
россия — исламский мир: kazanforum 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0d/1802192944_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_af85b786f5757bfab2ce01674eb661da.jpg
КАЗАНЬ, 18 мая - РИА Новости. Доля России в импорте Египтом пшеницы выросла до 68%, в прошлом году этот показатель составлял чуть более 55%, заявил РИА Новости член правления торгово-промышленной палаты Египта Акрам Хосейн аль-Шафеи. По его словам, на долю России и Украины приходится 80% от общего объема импорта пшеницы в Египет - около 8 миллионов тонн. В прошлом году импорт из двух стран составил 5,4 миллиона тонн. При этом аль-Шафеи подчеркнул, что главным поставщиком пшеницы в Египет является именно Россия. "Доля России в египетском импорте пшеницы выросла до 68% - 6,83 миллиона тонн, по сравнению с 55,1% от общего объема импорта в прошлом году", - сказал он на полях международного экономического форума "Россия - Исламский мир: KazanForum". Эксперт добавил, что за первые 10 месяцев 2023 года было импортировано пшеницы из РФ примерно на 2,29 миллиарда долларов. По сравнению с тем же периодом 2022 года рост составил более 680 миллионов долларов. Следом за пшеницей, сообщил представитель торгово-промышленной палаты, в импорте идут железо, сталь и металлопродукция. Аль-Шафеи отметил, что Каир рассчитывает на снижение стоимости доставки товаров из РФ.
https://ria.ru/20240517/posevy-1946495710.html
https://ria.ru/20240516/posevnaya-1946345913.html
россия
египет
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0d/1802192944_191:0:2922:2048_1920x0_80_0_0_7eaf3d31d50d9cf1381b6745fd412e0c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, египет, украина, в мире, россия — исламский мир: kazanforum 2024
Россия, Египет, Украина, В мире, Россия — Исламский мир: KazanForum 2024
В Египте заявили о росте доли России в импорте пшеницы
Торгово-промышленная палата Египта: доля России в импорте пшеницы выросла до 68%