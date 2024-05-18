https://ria.ru/20240518/dzhonson-1946917794.html

СМИ: республиканцы хотят заменить спикера палаты представителей Джонсона

СМИ: республиканцы хотят заменить спикера палаты представителей Джонсона - РИА Новости, 18.05.2024

СМИ: республиканцы хотят заменить спикера палаты представителей Джонсона

Представители Республиканской партии в конгрессе США намерены заменить действующего спикера палаты представителей Майка Джонсона на посту лидера партии после... РИА Новости, 18.05.2024

2024-05-18T18:29

2024-05-18T18:29

2024-05-18T18:29

в мире

сша

дональд трамп

майк джонсон

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ВАШИНГТОН, 18 мая - РИА Новости. Представители Республиканской партии в конгрессе США намерены заменить действующего спикера палаты представителей Майка Джонсона на посту лидера партии после ноябрьских выборов в Капитолий, несмотря на поддержку его кандидатуры со стороны экс-президента страны Дональда Трампа, сообщает издание Axios со ссылкой на источники. "Приверженцы жесткой линии MAGA (сторонники лозунга Трампа Make America Great Again, сокращенно MAGA, в переводе - "Сделаем Америку вновь великой" - ред.) хотят, чтобы Джонсон ушел в следующем году, готовя почву для непристойной битвы руководства", - говорится в публикации. По словам собеседников издания, одним из претендентов на роль партийного лидера является действующий глава юридического комитета Джим Джордан, который уже занимается негласной подготовкой к выдвижению своей кандидатуры. При этом Джонсон по-прежнему пользуется поддержкой Трампа. По данным источников, оба политика активно обсуждают бюджетные приоритеты, энергетическую и налоговую политику, а также содействие республиканцев в конгрессе администрации Трампа в его второй срок главы Белого дома в случае победы на президентских выборах. Отмечается, что сам экс-президент считает спикера палаты "довольно хорошим союзником", также лояльным себе однопартийцем. Отношения между ними начали укрепляться еще в 2019 году, когда Джонсон публично выступал в поддержку Трампа в рамках попытки республиканцев добиться импичмента бывшего главы государства. "Преданность всегда остается главной среди вещей, которые заботят (Трампа - ред.), и Джонсон никогда не ставил под сомнение этот вопрос", - описал изданию отношения политиков бывший чиновник Белого дома. Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года. Главные соперники в предвыборной гонке - действующий глава государства, демократ Байден, а также бывший американский лидер, республиканец Трамп. Оба кандидата уже набрали достаточно голосов делегатов по итогам прошедших предварительных голосований для номинации от своих партий, а почти все их соперники объявили о выходе из гонки.

https://ria.ru/20240423/ssha-1941730676.html

https://ria.ru/20240503/bayden-1943659444.html

https://ria.ru/20240518/tramp-1946832073.html

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в мире, сша, дональд трамп, майк джонсон