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СМИ: республиканцы хотят заменить спикера палаты представителей Джонсона - РИА Новости, 18.05.2024
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18:29 18.05.2024
https://ria.ru/20240518/dzhonson-1946917794.html
СМИ: республиканцы хотят заменить спикера палаты представителей Джонсона
СМИ: республиканцы хотят заменить спикера палаты представителей Джонсона - РИА Новости, 18.05.2024
СМИ: республиканцы хотят заменить спикера палаты представителей Джонсона
Представители Республиканской партии в конгрессе США намерены заменить действующего спикера палаты представителей Майка Джонсона на посту лидера партии после... РИА Новости, 18.05.2024
2024-05-18T18:29
2024-05-18T18:29
в мире
сша
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 18 мая - РИА Новости. Представители Республиканской партии в конгрессе США намерены заменить действующего спикера палаты представителей Майка Джонсона на посту лидера партии после ноябрьских выборов в Капитолий, несмотря на поддержку его кандидатуры со стороны экс-президента страны Дональда Трампа, сообщает издание Axios со ссылкой на источники. "Приверженцы жесткой линии MAGA (сторонники лозунга Трампа Make America Great Again, сокращенно MAGA, в переводе - "Сделаем Америку вновь великой" - ред.) хотят, чтобы Джонсон ушел в следующем году, готовя почву для непристойной битвы руководства", - говорится в публикации. По словам собеседников издания, одним из претендентов на роль партийного лидера является действующий глава юридического комитета Джим Джордан, который уже занимается негласной подготовкой к выдвижению своей кандидатуры. При этом Джонсон по-прежнему пользуется поддержкой Трампа. По данным источников, оба политика активно обсуждают бюджетные приоритеты, энергетическую и налоговую политику, а также содействие республиканцев в конгрессе администрации Трампа в его второй срок главы Белого дома в случае победы на президентских выборах. Отмечается, что сам экс-президент считает спикера палаты "довольно хорошим союзником", также лояльным себе однопартийцем. Отношения между ними начали укрепляться еще в 2019 году, когда Джонсон публично выступал в поддержку Трампа в рамках попытки республиканцев добиться импичмента бывшего главы государства. "Преданность всегда остается главной среди вещей, которые заботят (Трампа - ред.), и Джонсон никогда не ставил под сомнение этот вопрос", - описал изданию отношения политиков бывший чиновник Белого дома. Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года. Главные соперники в предвыборной гонке - действующий глава государства, демократ Байден, а также бывший американский лидер, республиканец Трамп. Оба кандидата уже набрали достаточно голосов делегатов по итогам прошедших предварительных голосований для номинации от своих партий, а почти все их соперники объявили о выходе из гонки.
https://ria.ru/20240423/ssha-1941730676.html
https://ria.ru/20240503/bayden-1943659444.html
https://ria.ru/20240518/tramp-1946832073.html
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в мире, сша, дональд трамп, майк джонсон
В мире, США, Дональд Трамп, Майк Джонсон
СМИ: республиканцы хотят заменить спикера палаты представителей Джонсона

Axios: республиканцы хотят заменить Джонсона, несмотря на его поддержку Трампом

© AP Photo / Alex BrandonМайк Джонсон
Майк Джонсон - РИА Новости, 1920, 18.05.2024
© AP Photo / Alex Brandon
Майк Джонсон. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 18 мая - РИА Новости. Представители Республиканской партии в конгрессе США намерены заменить действующего спикера палаты представителей Майка Джонсона на посту лидера партии после ноябрьских выборов в Капитолий, несмотря на поддержку его кандидатуры со стороны экс-президента страны Дональда Трампа, сообщает издание Axios со ссылкой на источники.
"Приверженцы жесткой линии MAGA (сторонники лозунга Трампа Make America Great Again, сокращенно MAGA, в переводе - "Сделаем Америку вновь великой" - ред.) хотят, чтобы Джонсон ушел в следующем году, готовя почву для непристойной битвы руководства", - говорится в публикации.
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По словам собеседников издания, одним из претендентов на роль партийного лидера является действующий глава юридического комитета Джим Джордан, который уже занимается негласной подготовкой к выдвижению своей кандидатуры.
При этом Джонсон по-прежнему пользуется поддержкой Трампа. По данным источников, оба политика активно обсуждают бюджетные приоритеты, энергетическую и налоговую политику, а также содействие республиканцев в конгрессе администрации Трампа в его второй срок главы Белого дома в случае победы на президентских выборах.
Отмечается, что сам экс-президент считает спикера палаты "довольно хорошим союзником", также лояльным себе однопартийцем. Отношения между ними начали укрепляться еще в 2019 году, когда Джонсон публично выступал в поддержку Трампа в рамках попытки республиканцев добиться импичмента бывшего главы государства.
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"Преданность всегда остается главной среди вещей, которые заботят (Трампа - ред.), и Джонсон никогда не ставил под сомнение этот вопрос", - описал изданию отношения политиков бывший чиновник Белого дома.
Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года. Главные соперники в предвыборной гонке - действующий глава государства, демократ Байден, а также бывший американский лидер, республиканец Трамп. Оба кандидата уже набрали достаточно голосов делегатов по итогам прошедших предварительных голосований для номинации от своих партий, а почти все их соперники объявили о выходе из гонки.
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