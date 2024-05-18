https://ria.ru/20240518/dtp-1946948019.html

В Москве госпитализировали ребенка после ДТП с электросамокатом

В Москве госпитализировали ребенка после ДТП с электросамокатом - РИА Новости, 18.05.2024

В Москве госпитализировали ребенка после ДТП с электросамокатом

Мужчина на электросамокате столкнулся с ребенком на велосипеде на севере Москвы, 11-летний мальчик госпитализирован, сообщается в Telegram-канале столичной... РИА Новости, 18.05.2024

2024-05-18T23:55

2024-05-18T23:55

2024-05-18T23:55

происшествия

москва

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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Мужчина на электросамокате столкнулся с ребенком на велосипеде на севере Москвы, 11-летний мальчик госпитализирован, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры. "На улице Фестивальная столкнулись 21-летний мужчина, двигавшийся по тротуару на электросамокате, и 11-летний ребенок, управлявший велосипедом. Малолетний мальчик госпитализирован", - говорится в сообщении. Отмечается, что прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего.

https://ria.ru/20240212/dtp-1926848710.html

москва

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва