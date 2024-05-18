https://ria.ru/20240518/dtp-1946948019.html
В Москве госпитализировали ребенка после ДТП с электросамокатом
В Москве госпитализировали ребенка после ДТП с электросамокатом - РИА Новости, 18.05.2024
В Москве госпитализировали ребенка после ДТП с электросамокатом
Мужчина на электросамокате столкнулся с ребенком на велосипеде на севере Москвы, 11-летний мальчик госпитализирован, сообщается в Telegram-канале столичной... РИА Новости, 18.05.2024
2024-05-18T23:55
2024-05-18T23:55
2024-05-18T23:55
происшествия
москва
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Мужчина на электросамокате столкнулся с ребенком на велосипеде на севере Москвы, 11-летний мальчик госпитализирован, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры. "На улице Фестивальная столкнулись 21-летний мужчина, двигавшийся по тротуару на электросамокате, и 11-летний ребенок, управлявший велосипедом. Малолетний мальчик госпитализирован", - говорится в сообщении. Отмечается, что прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего.
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происшествия, москва
В Москве госпитализировали ребенка после ДТП с электросамокатом
На севере Москвы госпитализировали ребенка после ДТП с электросамокатом