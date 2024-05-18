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В Пензенской области в ДТП на трассе погибли четыре человека - РИА Новости, 18.05.2024
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23:07 18.05.2024
https://ria.ru/20240518/dtp-1946944857.html
В Пензенской области в ДТП на трассе погибли четыре человека
В Пензенской области в ДТП на трассе погибли четыре человека - РИА Новости, 18.05.2024
В Пензенской области в ДТП на трассе погибли четыре человека
Два легковых автомобиля столкнулись на трассе в Пензенской области, в результате четыре человека погибли, еще одна девочка-подросток пострадала, сообщило... РИА Новости, 18.05.2024
2024-05-18T23:07
2024-05-18T23:07
происшествия
пензенская область
нижний новгород
саратов
гибдд мвд рф
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САРАТОВ, 18 мая - РИА Новости. Два легковых автомобиля столкнулись на трассе в Пензенской области, в результате четыре человека погибли, еще одна девочка-подросток пострадала, сообщило региональное управление ГИБДД в Telegram-канале. ДТП произошло в субботу в 16.40 мск на 393-м километре автодороги Нижний Новгород - Саратов в Бессоновском районе. "Предварительно установлено, что... произошло столкновение автомобиля Toyota Corolla под управлением девушки 2003 года рождения и автомобиля Mercedes-Benz под управлением мужчины 1976 года рождения. В результате происшествия водитель и пассажиры автомобиля Toyota Corolla - женщина 1982 и мужчина 1978 годов рождения, водитель автомобиля Mercedes-Benz скончались на месте, пассажир автомобиля Toyota Corolla - девочка 2007 года рождения получила телесные повреждения и была доставлена в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240207/dtp-1925990632.html
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происшествия, пензенская область, нижний новгород, саратов, гибдд мвд рф
Происшествия, Пензенская область, Нижний Новгород, Саратов, ГИБДД МВД РФ
В Пензенской области в ДТП на трассе погибли четыре человека

ГИБДД: в Пензенской области в ДТП на трассе погибли четыре человека

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 18.05.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
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САРАТОВ, 18 мая - РИА Новости. Два легковых автомобиля столкнулись на трассе в Пензенской области, в результате четыре человека погибли, еще одна девочка-подросток пострадала, сообщило региональное управление ГИБДД в Telegram-канале.
ДТП произошло в субботу в 16.40 мск на 393-м километре автодороги Нижний Новгород - Саратов в Бессоновском районе.
"Предварительно установлено, что... произошло столкновение автомобиля Toyota Corolla под управлением девушки 2003 года рождения и автомобиля Mercedes-Benz под управлением мужчины 1976 года рождения. В результате происшествия водитель и пассажиры автомобиля Toyota Corolla - женщина 1982 и мужчина 1978 годов рождения, водитель автомобиля Mercedes-Benz скончались на месте, пассажир автомобиля Toyota Corolla - девочка 2007 года рождения получила телесные повреждения и была доставлена в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.
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