https://ria.ru/20240518/dtp-1946915877.html

На северо-западе Москвы при столкновении двух машин пострадали два человека

На северо-западе Москвы при столкновении двух машин пострадали два человека - РИА Новости, 18.05.2024

На северо-западе Москвы при столкновении двух машин пострадали два человека

Два человека, предварительно, пострадали при столкновении двух автомобилей на Северо-Западе Москвы, сообщили РИА Новости в столичном главке МВД. РИА Новости, 18.05.2024

2024-05-18T18:05

2024-05-18T18:05

2024-05-18T18:05

происшествия

москва

митино

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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Два человека, предварительно, пострадали при столкновении двух автомобилей на Северо-Западе Москвы, сообщили РИА Новости в столичном главке МВД. "В районе Митино произошло столкновение двух транспортных средств. Предварительно, два пострадавших", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20240207/dtp-1925990632.html

москва

митино

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происшествия, москва, митино