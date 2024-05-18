https://ria.ru/20240518/dtp-1946915877.html
На северо-западе Москвы при столкновении двух машин пострадали два человека
На северо-западе Москвы при столкновении двух машин пострадали два человека - РИА Новости, 18.05.2024
На северо-западе Москвы при столкновении двух машин пострадали два человека
Два человека, предварительно, пострадали при столкновении двух автомобилей на Северо-Западе Москвы, сообщили РИА Новости в столичном главке МВД. РИА Новости, 18.05.2024
2024-05-18T18:05
2024-05-18T18:05
2024-05-18T18:05
происшествия
москва
митино
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Два человека, предварительно, пострадали при столкновении двух автомобилей на Северо-Западе Москвы, сообщили РИА Новости в столичном главке МВД. "В районе Митино произошло столкновение двух транспортных средств. Предварительно, два пострадавших", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20240207/dtp-1925990632.html
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происшествия, москва, митино
Происшествия, Москва, Митино
На северо-западе Москвы при столкновении двух машин пострадали два человека
МВД: на северо-западе Москвы при столкновении двух машин пострадали два человека