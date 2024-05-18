Дипломы бакалавров будут признавать наравне с дипломами нового образца
Дипломы со степенью бакалавра будут признавать наряду с дипломами нового образца
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Вход в здание Министерства образования и науки России. Архивное фото
МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Дипломы выпускников вузов со степенью бакалавра будут признавать так же, как и дипломы нового образца, рассказали РИА Новости в пресс-службе Минобрнауки.
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"Поскольку диплом — это документ, подтверждающий определенный уровень квалификации, изменения в национальной системе высшего образования не повлияют на их значимость — бакалаврские дипломы будут признаваться наряду с дипломами нового образца", — объяснили в ведомстве.
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Студенты, которые поступили в вузы по программе бакалавриата, смогут завершить образование, добавили в Минобрнауки. При переходе на новую систему выпускникам бакалавриата предоставят возможность продолжить обучение по программам специализированного высшего образования — магистратуры. Для действующих сейчас специальностей и направлений подготовки установят соответствия в рамках обновленной системы.
На этой неделе глава Минобрнауки Валерий Фальков рассказал, что с 2025 года из системы российского высшего образования исчезнет термин "бакалавр". Будет высшее образование и высшее специализированное образование. При этом останется магистратура, но, по словам Фалькова, она будет совершенно другой.
Год назад президент Владимир Путин подписал указ о пилотном проекте, направленном на изменение уровней высшего образования. Из него следует, что в новой системе будет базовое высшее образование, специализированное и аспирантура — профессиональное образование. В пилотном проекте участвуют шесть вузов, в том числе МАИ, МПГУ и МИСИС.