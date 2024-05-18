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Дипломы бакалавров будут признавать наравне с дипломами нового образца - РИА Новости, 18.05.2024
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09:10 18.05.2024 (обновлено: 11:43 18.05.2024)
https://ria.ru/20240518/diplomy-1946843589.html
Дипломы бакалавров будут признавать наравне с дипломами нового образца
Дипломы бакалавров будут признавать наравне с дипломами нового образца - РИА Новости, 18.05.2024
Дипломы бакалавров будут признавать наравне с дипломами нового образца
Дипломы выпускников вузов со степенью бакалавра будут признавать так же, как и дипломы нового образца, рассказали РИА Новости в пресс-службе Минобрнауки. РИА Новости, 18.05.2024
2024-05-18T09:10
2024-05-18T11:43
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Дипломы выпускников вузов со степенью бакалавра будут признавать так же, как и дипломы нового образца, рассказали РИА Новости в пресс-службе Минобрнауки. "Поскольку диплом — это документ, подтверждающий определенный уровень квалификации, изменения в национальной системе высшего образования не повлияют на их значимость — бакалаврские дипломы будут признаваться наряду с дипломами нового образца", — объяснили в ведомстве. Студенты, которые поступили в вузы по программе бакалавриата, смогут завершить образование, добавили в Минобрнауки. При переходе на новую систему выпускникам бакалавриата предоставят возможность продолжить обучение по программам специализированного высшего образования — магистратуры. Для действующих сейчас специальностей и направлений подготовки установят соответствия в рамках обновленной системы.На этой неделе глава Минобрнауки Валерий Фальков рассказал, что с 2025 года из системы российского высшего образования исчезнет термин "бакалавр". Будет высшее образование и высшее специализированное образование. При этом останется магистратура, но, по словам Фалькова, она будет совершенно другой. Год назад президент Владимир Путин подписал указ о пилотном проекте, направленном на изменение уровней высшего образования. Из него следует, что в новой системе будет базовое высшее образование, специализированное и аспирантура — профессиональное образование. В пилотном проекте участвуют шесть вузов, в том числе МАИ, МПГУ и МИСИС.
https://ria.ru/20240512/vuzy-1945368208.html
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общество, россия, валерий фальков, владимир путин, госдума рф, московский авиационный институт, московский педагогический государственный университет
Общество, Россия, Валерий Фальков, Владимир Путин, Госдума РФ, Московский авиационный институт, Московский педагогический государственный университет
Дипломы бакалавров будут признавать наравне с дипломами нового образца

Дипломы со степенью бакалавра будут признавать наряду с дипломами нового образца

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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Дипломы выпускников вузов со степенью бакалавра будут признавать так же, как и дипломы нового образца, рассказали РИА Новости в пресс-службе Минобрнауки.
«
"Поскольку диплом — это документ, подтверждающий определенный уровень квалификации, изменения в национальной системе высшего образования не повлияют на их значимость — бакалаврские дипломы будут признаваться наряду с дипломами нового образца", — объяснили в ведомстве.
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Студенты, которые поступили в вузы по программе бакалавриата, смогут завершить образование, добавили в Минобрнауки. При переходе на новую систему выпускникам бакалавриата предоставят возможность продолжить обучение по программам специализированного высшего образования — магистратуры. Для действующих сейчас специальностей и направлений подготовки установят соответствия в рамках обновленной системы.
На этой неделе глава Минобрнауки Валерий Фальков рассказал, что с 2025 года из системы российского высшего образования исчезнет термин "бакалавр". Будет высшее образование и высшее специализированное образование. При этом останется магистратура, но, по словам Фалькова, она будет совершенно другой.
Год назад президент Владимир Путин подписал указ о пилотном проекте, направленном на изменение уровней высшего образования. Из него следует, что в новой системе будет базовое высшее образование, специализированное и аспирантура — профессиональное образование. В пилотном проекте участвуют шесть вузов, в том числе МАИ, МПГУ и МИСИС.
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