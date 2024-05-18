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Россия открыта к равному диалогу по стратстабильности с Западом, заявил МИД
Россия открыта к равному диалогу по стратстабильности с Западом, заявил МИД - РИА Новости, 18.05.2024
Россия открыта к равному диалогу по стратстабильности с Западом, заявил МИД
Москва остается открытой к диалогу с Западом по стратегической стабильности, но не с позиции силы, а на равных, для обсуждения всех проблем в совокупности,... РИА Новости, 18.05.2024
2024-05-18T14:56
2024-05-18T14:56
2024-05-18T15:05
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ЛЕСНЫЕ ДАЛИ (Московская область), 18 мая - РИА Новости. Москва остается открытой к диалогу с Западом по стратегической стабильности, но не с позиции силы, а на равных, для обсуждения всех проблем в совокупности, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."К диалогу с Западам мы остаемся открытыми, в том числе по вопросам безопасности, стратегической стабильности. Но, во-первых, не с позиции силы, не с позиции собственной исключительности, а только на равных и при уважении интересов друг друга", - сказал Лавров в ходе заседания XXXII Ассамблеи Совета по внешней и оборонной политике (СВОП).Он добавил, что второй важный для России момент заключается в том, что диалог должен быть во "всей полноте проблем, которые существуют в сегодняшнем мире в сфере стратегической стабильности" и военно-политического ландшафта.
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россия, москва, сергей лавров, в мире
Россия, Москва, Сергей Лавров, В мире
Россия открыта к равному диалогу по стратстабильности с Западом, заявил МИД
Лавров: РФ открыта к диалогу с Западом по стратстабильности на равных
ЛЕСНЫЕ ДАЛИ (Московская область), 18 мая - РИА Новости. Москва остается открытой к диалогу с Западом по стратегической стабильности, но не с позиции силы, а на равных, для обсуждения всех проблем в совокупности, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"К диалогу с Западам мы остаемся открытыми, в том числе по вопросам безопасности, стратегической стабильности. Но, во-первых, не с позиции силы, не с позиции собственной исключительности, а только на равных и при уважении интересов друг друга", - сказал Лавров в ходе заседания XXXII Ассамблеи Совета по внешней и оборонной политике (СВОП).
Он добавил, что второй важный для России момент заключается в том, что диалог должен быть во "всей полноте проблем, которые существуют в сегодняшнем мире в сфере стратегической стабильности" и военно-политического ландшафта.