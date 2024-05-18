https://ria.ru/20240518/dialog-1946884832.html

Россия открыта к равному диалогу по стратстабильности с Западом, заявил МИД

Россия открыта к равному диалогу по стратстабильности с Западом, заявил МИД - РИА Новости, 18.05.2024

Россия открыта к равному диалогу по стратстабильности с Западом, заявил МИД

Москва остается открытой к диалогу с Западом по стратегической стабильности, но не с позиции силы, а на равных, для обсуждения всех проблем в совокупности,... РИА Новости, 18.05.2024

2024-05-18T14:56

2024-05-18T14:56

2024-05-18T15:05

россия

москва

сергей лавров

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/12/1922054836_0:93:3314:1957_1920x0_80_0_0_1404c63e3b600ef20b3db5e43a280093.jpg

ЛЕСНЫЕ ДАЛИ (Московская область), 18 мая - РИА Новости. Москва остается открытой к диалогу с Западом по стратегической стабильности, но не с позиции силы, а на равных, для обсуждения всех проблем в совокупности, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."К диалогу с Западам мы остаемся открытыми, в том числе по вопросам безопасности, стратегической стабильности. Но, во-первых, не с позиции силы, не с позиции собственной исключительности, а только на равных и при уважении интересов друг друга", - сказал Лавров в ходе заседания XXXII Ассамблеи Совета по внешней и оборонной политике (СВОП).Он добавил, что второй важный для России момент заключается в том, что диалог должен быть во "всей полноте проблем, которые существуют в сегодняшнем мире в сфере стратегической стабильности" и военно-политического ландшафта.

https://ria.ru/20240427/rossiya-1942635286.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, москва, сергей лавров, в мире