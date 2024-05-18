https://ria.ru/20240518/depozit-1946851646.html

Сбербанк планирует запустить исламский депозит для физлиц

Сбербанк планирует запустить исламский депозит для физлиц - РИА Новости, 18.05.2024

Сбербанк планирует запустить исламский депозит для физлиц

Сбербанк до конца года планирует запустить для физических лиц возможность открыть исламский депозит, доходность которого будет привязана к определенному... РИА Новости, 18.05.2024

2024-05-18T10:46

2024-05-18T10:46

2024-05-18T10:46

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КАЗАНЬ, 18 мая - РИА Новости. Сбербанк до конца года планирует запустить для физических лиц возможность открыть исламский депозит, доходность которого будет привязана к определенному инструменту, а не к процентной ставке, заявил в интервью РИА Новости старший вице-президент банка Олег Ганеев в кулуарах форума России и стран Организации исламского сотрудничества "Россия – Исламский мир: KazanForum". "До конца года хотим предложить депозит для физлиц, но опять же, с учетом особенностей исламского финансирования. Например, тот же депозит не может быть с гарантированной процентной ставкой, он должен быть привязан к определенному инструменту, исходя из доходности которого и будет формироваться выгода нашего клиента", - рассказал он. По его словам, продуктовая линейка этичных финансов в банке на сегодняшний день представляет 14 сервисов для физических и юридических лиц. В частности, розничные клиенты могут оформить дебетовую карту и открыть текущий счет в трех валютах: рубле, юане и дирхаме. Исламских текущих счетов в банке уже открыто около 4 тысяч, а дебетовых карт – около двух с половиной тысяч. При этом пока, по его словам, не планируется расширять линейку доступных для текущего счета валют. "Мы, естественно, будем смотреть на спрос, но сегодня он полностью удовлетворяется. Акцент мы делаем на расширении продуктовой линейки. Недавно внедрили оборотное финансирование для юридических лиц. Также в этом году планируем запустить факторинг "Мурабаха" для корпоративных клиентов", - добавил Ганеев. Международный экономический форум России и стран Организации исламского сотрудничества "Россия – Исламский мир: KazanForum" проходит в Казани 14-19 мая.

https://ria.ru/20240518/defitsit-1946844818.html

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экономика, россия, казань, сбербанк россии, россия — исламский мир: kazanforum 2024