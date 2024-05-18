https://ria.ru/20240518/delo-1946917158.html
В Дагестане женщина избивала дочь обувной ложкой
В Дагестане женщина избивала дочь обувной ложкой - РИА Новости, 18.05.2024
В Дагестане женщина избивала дочь обувной ложкой
Уголовное дело возбудили в Дагестане против жительницы Каспийска, которая регулярно избивала свою девятилетнюю дочь, в том числе металлической обувной ложкой,... РИА Новости, 18.05.2024
2024-05-18T18:22
2024-05-18T18:22
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МАХАЧКАЛА, 17 мая - РИА Новости. Уголовное дело возбудили в Дагестане против жительницы Каспийска, которая регулярно избивала свою девятилетнюю дочь, в том числе металлической обувной ложкой, сообщили в субботу в пресс-службе прокуратуры республики. “По материалам проверки прокуратуры города Каспийска возбуждено уголовное дело об истязании малолетней… по п.п. “в” и “з” ч. 2 ст. 112 (умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести), п. “г” ч. 2 ст. 117 (истязание) и ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего)”, – говорится в сообщении. По данным следствия, в апреле-мае жительница Каспийска, желая наказать свою девятилетнюю дочь за малозначительные провинности, систематически избивала ее и совершала “иные насильственные действия”. Для нанесения побоев женщина использовала и металлическую обувную ложку, “причиняя малолетней физические и психические страдания”. В четверг подозреваемая в очередной раз избила дочь, причинив ей телесные повреждения, квалифицирующиеся как средний вред здоровью. Источник РИА Новости в правоохранительных органах республики рассказал, что в четверг девочка, спасаясь от матери, выбежала во двор, где её увидели прохожие и вызвали полицию. Ребёнка с перелом руки, ушибами и порезами доставили в больницу. Пресс-служба следственного управления СК РФ по Дагестану сообщает, что органы опеки изъяли девочку у матери.
https://ria.ru/20240120/ubiystvo-1922509846.html
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происшествия, каспийск, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Каспийск, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Дагестане женщина избивала дочь обувной ложкой
В Дагестане женщина избивала дочь металлической обувной ложкой, завели дело
МАХАЧКАЛА, 17 мая - РИА Новости. Уголовное дело возбудили в Дагестане против жительницы Каспийска, которая регулярно избивала свою девятилетнюю дочь, в том числе металлической обувной ложкой, сообщили в субботу в пресс-службе прокуратуры республики.
“По материалам проверки прокуратуры города Каспийска возбуждено уголовное дело об истязании малолетней… по п.п. “в” и “з” ч. 2 ст. 112 (умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести), п. “г” ч. 2 ст. 117 (истязание) и ст. 156 УК РФ
(неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего)”, – говорится в сообщении.
По данным следствия, в апреле-мае жительница Каспийска, желая наказать свою девятилетнюю дочь за малозначительные провинности, систематически избивала ее и совершала “иные насильственные действия”. Для нанесения побоев женщина использовала и металлическую обувную ложку, “причиняя малолетней физические и психические страдания”.
В четверг подозреваемая в очередной раз избила дочь, причинив ей телесные повреждения, квалифицирующиеся как средний вред здоровью.
Источник РИА Новости в правоохранительных органах республики рассказал, что в четверг девочка, спасаясь от матери, выбежала во двор, где её увидели прохожие и вызвали полицию. Ребёнка с перелом руки, ушибами и порезами доставили в больницу.
Пресс-служба следственного управления СК
РФ по Дагестану сообщает, что органы опеки изъяли девочку у матери.