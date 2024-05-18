https://ria.ru/20240518/defitsit-1946844818.html

Сбербанк заявил о дефиците кадров в сфере исламского банкинга

Сбербанк заявил о дефиците кадров в сфере исламского банкинга - РИА Новости, 18.05.2024

Сбербанк заявил о дефиците кадров в сфере исламского банкинга

Сбербанк наблюдает дефицит кадров в сфере исламского банкинга и обучает сотрудников данному направлению, заявил в интервью РИА Новости старший вице-президент... РИА Новости, 18.05.2024

2024-05-18T09:30

2024-05-18T09:30

2024-05-18T09:30

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кавказ

казань

сбербанк россии

россия — исламский мир: kazanforum 2024

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КАЗАНЬ, 18 мая - РИА Новости. Сбербанк наблюдает дефицит кадров в сфере исламского банкинга и обучает сотрудников данному направлению, заявил в интервью РИА Новости старший вице-президент банка Олег Ганеев в кулуарах форума России и стран Организации исламского сотрудничества "Россия – исламский мир: KazanForum". "Дефицит есть", - ответил он на соответствующий вопрос. Ганеев рассказал, что все сотрудники банка, естественно, проходят обучение по данному направлению и должны обладать общими и специальными знаниями: продуктов, сервисов, клиентской базы. "Кстати, наша аудитория отличается от региона к региону - например, на Кавказе в сегменте партнерского финансирования много представителей малого бизнеса", - добавил он. Кроме того, по его словам, форма сотрудников, работающих в сфере этичных финансов, отличается от классической. "Например, девушки работают в длинном наряде с покрытой головой", - отметил он. Международный экономический форум России и стран Организации исламского сотрудничества "Россия – исламский мир: KazanForum" проходит в Казани 14-19 мая.

https://ria.ru/20240517/minfin-1946673681.html

https://ria.ru/20240517/tsb-1946630922.html

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экономика, россия, кавказ, казань, сбербанк россии, россия — исламский мир: kazanforum 2024