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Сбербанк заявил о дефиците кадров в сфере исламского банкинга - РИА Новости, 18.05.2024
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09:30 18.05.2024
https://ria.ru/20240518/defitsit-1946844818.html
Сбербанк заявил о дефиците кадров в сфере исламского банкинга
Сбербанк заявил о дефиците кадров в сфере исламского банкинга - РИА Новости, 18.05.2024
Сбербанк заявил о дефиците кадров в сфере исламского банкинга
Сбербанк наблюдает дефицит кадров в сфере исламского банкинга и обучает сотрудников данному направлению, заявил в интервью РИА Новости старший вице-президент... РИА Новости, 18.05.2024
2024-05-18T09:30
2024-05-18T09:30
экономика
россия
кавказ
казань
сбербанк россии
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КАЗАНЬ, 18 мая - РИА Новости. Сбербанк наблюдает дефицит кадров в сфере исламского банкинга и обучает сотрудников данному направлению, заявил в интервью РИА Новости старший вице-президент банка Олег Ганеев в кулуарах форума России и стран Организации исламского сотрудничества "Россия – исламский мир: KazanForum". "Дефицит есть", - ответил он на соответствующий вопрос. Ганеев рассказал, что все сотрудники банка, естественно, проходят обучение по данному направлению и должны обладать общими и специальными знаниями: продуктов, сервисов, клиентской базы. "Кстати, наша аудитория отличается от региона к региону - например, на Кавказе в сегменте партнерского финансирования много представителей малого бизнеса", - добавил он. Кроме того, по его словам, форма сотрудников, работающих в сфере этичных финансов, отличается от классической. "Например, девушки работают в длинном наряде с покрытой головой", - отметил он. Международный экономический форум России и стран Организации исламского сотрудничества "Россия – исламский мир: KazanForum" проходит в Казани 14-19 мая.
https://ria.ru/20240517/minfin-1946673681.html
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экономика, россия, кавказ, казань, сбербанк россии, россия — исламский мир: kazanforum 2024
Экономика, Россия, Кавказ, Казань, Сбербанк России, Россия — Исламский мир: KazanForum 2024
Сбербанк заявил о дефиците кадров в сфере исламского банкинга

Ганеев: Сбербанк наблюдает дефицит кадров в сфере исламского банкинга

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЛоготип Сбербанка
Логотип Сбербанка - РИА Новости, 1920, 18.05.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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КАЗАНЬ, 18 мая - РИА Новости. Сбербанк наблюдает дефицит кадров в сфере исламского банкинга и обучает сотрудников данному направлению, заявил в интервью РИА Новости старший вице-президент банка Олег Ганеев в кулуарах форума России и стран Организации исламского сотрудничества "Россия – исламский мир: KazanForum".
"Дефицит есть", - ответил он на соответствующий вопрос.
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Ганеев рассказал, что все сотрудники банка, естественно, проходят обучение по данному направлению и должны обладать общими и специальными знаниями: продуктов, сервисов, клиентской базы.
"Кстати, наша аудитория отличается от региона к региону - например, на Кавказе в сегменте партнерского финансирования много представителей малого бизнеса", - добавил он.
Кроме того, по его словам, форма сотрудников, работающих в сфере этичных финансов, отличается от классической. "Например, девушки работают в длинном наряде с покрытой головой", - отметил он.
Международный экономический форум России и стран Организации исламского сотрудничества "Россия – исламский мир: KazanForum" проходит в Казани 14-19 мая.
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ЭкономикаРоссияКавказКазаньСбербанк РоссииРоссия — Исламский мир: KazanForum 2024
 
 
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