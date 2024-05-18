https://ria.ru/20240518/chasovnya-1946766068.html

Епископ рассказал, кто отдал приказ снести часовню в Киеве

Епископ рассказал, кто отдал приказ снести часовню в Киеве - РИА Новости, 18.05.2024

Епископ рассказал, кто отдал приказ снести часовню в Киеве

Заштатный епископ Макаровский канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Гедеон (Харон), бывший настоятель Десятинного мужского монастыря, к которому был РИА Новости, 18.05.2024

2024-05-18T09:55

2024-05-18T09:55

2024-05-18T12:10

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МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Заштатный епископ Макаровский канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Гедеон (Харон), бывший настоятель Десятинного мужского монастыря, к которому был приписан снесенный Владимиро-Ольгинский храм на месте Десятинной церкви в Киеве, заявил в интервью РИА Новости, что считает указ на снос храма поступившим непосредственно от высшего руководства страны.“Я уверен, что это руководство страны дало такой указ, потому что нельзя решить такой вопрос на уровне национального музея или даже министерства культуры, когда идут боевые действия. Зачем Украине такое? И так люди там расколоты. Нет, беззаконие произошло, как всегда, беззаконно. Последнее решение суда, можно сказать, было в нашу пользу: оно гласило, что снос храма может осуществить только религиозная община, только монастырь, то есть мы сами... Какая-либо компания, или мэр, даже президент, никто не имел права давать на это какие-то указания, это было сделано по-варварски, беззаконно”, – сказал РИА Новости епископ.Суд на Украине 14 сентября обязал демонтировать Владимиро-Ольгинский храм Десятинного монастыря в Киеве, освободив от него участок Национального музея истории Украины. Снос был проведен в ночь на 17 мая.Десятинная церковь, или храм Успения Пресвятой Богородицы – первый каменный православный храм на Руси, воздвигнутый Владимиром Святославичем в 989-996 годах. В XIII веке храм был разрушен ордами хана Батыя, сохранился фундамент. На его месте был построен Владимиро-Ольгинский храм Десятинного мужского монастыря УПЦ.Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".Читайте полный текст интервью >>

https://ria.ru/20240515/zakhvat-1946284544.html

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https://ria.ru/20240517/chasovnya-1946561154.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

украина, киев, россия, религия