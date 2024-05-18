Рейтинг@Mail.ru
Епископ рассказал, кто отдал приказ снести часовню в Киеве - РИА Новости, 18.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
09:55 18.05.2024 (обновлено: 12:10 18.05.2024)
https://ria.ru/20240518/chasovnya-1946766068.html
Епископ рассказал, кто отдал приказ снести часовню в Киеве
Епископ рассказал, кто отдал приказ снести часовню в Киеве - РИА Новости, 18.05.2024
Епископ рассказал, кто отдал приказ снести часовню в Киеве
Заштатный епископ Макаровский канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Гедеон (Харон), бывший настоятель Десятинного мужского монастыря, к которому был РИА Новости, 18.05.2024
2024-05-18T09:55
2024-05-18T12:10
религия
украина
киев
россия
религия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0f/1896513206_0:0:3266:1837_1920x0_80_0_0_b8cb97d7fb068f3ae8a1679ec956a271.jpg
МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Заштатный епископ Макаровский канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Гедеон (Харон), бывший настоятель Десятинного мужского монастыря, к которому был приписан снесенный Владимиро-Ольгинский храм на месте Десятинной церкви в Киеве, заявил в интервью РИА Новости, что считает указ на снос храма поступившим непосредственно от высшего руководства страны.“Я уверен, что это руководство страны дало такой указ, потому что нельзя решить такой вопрос на уровне национального музея или даже министерства культуры, когда идут боевые действия. Зачем Украине такое? И так люди там расколоты. Нет, беззаконие произошло, как всегда, беззаконно. Последнее решение суда, можно сказать, было в нашу пользу: оно гласило, что снос храма может осуществить только религиозная община, только монастырь, то есть мы сами... Какая-либо компания, или мэр, даже президент, никто не имел права давать на это какие-то указания, это было сделано по-варварски, беззаконно”, – сказал РИА Новости епископ.Суд на Украине 14 сентября обязал демонтировать Владимиро-Ольгинский храм Десятинного монастыря в Киеве, освободив от него участок Национального музея истории Украины. Снос был проведен в ночь на 17 мая.Десятинная церковь, или храм Успения Пресвятой Богородицы – первый каменный православный храм на Руси, воздвигнутый Владимиром Святославичем в 989-996 годах. В XIII веке храм был разрушен ордами хана Батыя, сохранился фундамент. На его месте был построен Владимиро-Ольгинский храм Десятинного мужского монастыря УПЦ.Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".Читайте полный текст интервью &gt;&gt;
https://ria.ru/20240515/zakhvat-1946284544.html
https://ria.ru/20240517/upts-1946723116.html
https://ria.ru/20240517/chasovnya-1946561154.html
украина
киев
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Никита Бизин
Никита Бизин
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0f/1896513206_268:0:2999:2048_1920x0_80_0_0_ce707211b849ca8706e90602019d69bf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, киев, россия, религия
Религия, Украина, Киев, Россия, Религия
Епископ рассказал, кто отдал приказ снести часовню в Киеве

Епископ УПЦ: указ снести часовню в Киеве шел от руководства Украины

CC BY-SA 4.0 / AAndy9555 / Новый каменный Владимиро-Ольгинский храм Десятинного монастыря / Cropped imageВладимиро-Ольгинский храм Десятинного монастыря в Киеве
Владимиро-Ольгинский храм Десятинного монастыря в Киеве - РИА Новости, 1920, 18.05.2024
CC BY-SA 4.0 / AAndy9555 / Новый каменный Владимиро-Ольгинский храм Десятинного монастыря / Cropped image
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Заштатный епископ Макаровский канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Гедеон (Харон), бывший настоятель Десятинного мужского монастыря, к которому был приписан снесенный Владимиро-Ольгинский храм на месте Десятинной церкви в Киеве, заявил в интервью РИА Новости, что считает указ на снос храма поступившим непосредственно от высшего руководства страны.
“Я уверен, что это руководство страны дало такой указ, потому что нельзя решить такой вопрос на уровне национального музея или даже министерства культуры, когда идут боевые действия. Зачем Украине такое? И так люди там расколоты. Нет, беззаконие произошло, как всегда, беззаконно. Последнее решение суда, можно сказать, было в нашу пользу: оно гласило, что снос храма может осуществить только религиозная община, только монастырь, то есть мы сами... Какая-либо компания, или мэр, даже президент, никто не имел права давать на это какие-то указания, это было сделано по-варварски, беззаконно”, – сказал РИА Новости епископ.
Украина - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
В УПЦ заявили о захвате храма в Хмельницкой области местными властями
15 мая, 22:27
Суд на Украине 14 сентября обязал демонтировать Владимиро-Ольгинский храм Десятинного монастыря в Киеве, освободив от него участок Национального музея истории Украины. Снос был проведен в ночь на 17 мая.
Десятинная церковь, или храм Успения Пресвятой Богородицы – первый каменный православный храм на Руси, воздвигнутый Владимиром Святославичем в 989-996 годах. В XIII веке храм был разрушен ордами хана Батыя, сохранился фундамент. На его месте был построен Владимиро-Ольгинский храм Десятинного мужского монастыря УПЦ.
Прихожане УПЦ несут цветы и молятся на месте разрушенной Владимиро-Ольгинской часовни Десятинного мужского монастыря - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
В Киеве прихожане УПЦ собираются на месте разрушенной часовни
17 мая, 16:46
Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
Читайте полный текст интервью >>
Место сноса Владимиро-Ольгинской часовни Десятинного монастыря в Киеве. 17 мая 2024 - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
В Киеве снесли часовню Десятинного монастыря УПЦ
17 мая, 01:20
 
РелигияУкраинаКиевРоссияРелигия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала