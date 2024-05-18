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Худрук РАМТ Бородин попал в больницу
Худрук РАМТ Бородин попал в больницу - РИА Новости, 18.05.2024
Худрук РАМТ Бородин попал в больницу
Народный артист РСФСР, художественный руководитель Российского академического молодежного театра (РАМТ) Алексей Бородин сообщил РИА Новости, что попал в... РИА Новости, 18.05.2024
2024-05-18T12:01
2024-05-18T12:01
2024-05-18T14:24
культура
алексей бородин
происшествия
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Народный артист РСФСР, художественный руководитель Российского академического молодежного театра (РАМТ) Алексей Бородин сообщил РИА Новости, что попал в больницу."Я нахожусь в больнице с воспалением легких", — сказал он.В пресс-службе театра уточнили, что худрука госпитализировали в пятницу, 17 мая.Бородин родился 6 июня 1941 года в китайском городе Циндао. В 1968-м окончил ГИТИС, с 1973 по 1980-й работал главным режиссером Кировского театра юного зрителя. В РАМТ в качестве главного режиссера Бородин пришел в 1980 году, с 1989-го занимает пост художественного руководителя театра.
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алексей бородин, происшествия
Культура, Алексей Бородин, Происшествия
Худрук РАМТ Бородин попал в больницу
Худрук РАМТ Бородин попал в больницу с воспалением легких
МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Народный артист РСФСР, художественный руководитель Российского академического молодежного театра (РАМТ) Алексей Бородин сообщил РИА Новости, что попал в больницу.
"Я нахожусь в больнице с воспалением легких", — сказал он.
В пресс-службе театра уточнили, что худрука госпитализировали в пятницу, 17 мая.
Бородин родился 6 июня 1941 года в китайском городе Циндао
. В 1968-м окончил ГИТИС
, с 1973 по 1980-й работал главным режиссером Кировского театра юного зрителя. В РАМТ в качестве главного режиссера Бородин пришел в 1980 году, с 1989-го занимает пост художественного руководителя театра.