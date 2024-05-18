https://ria.ru/20240518/borodin-1946860989.html

Худрук РАМТ Бородин попал в больницу

Худрук РАМТ Бородин попал в больницу - РИА Новости, 18.05.2024

Худрук РАМТ Бородин попал в больницу

Народный артист РСФСР, художественный руководитель Российского академического молодежного театра (РАМТ) Алексей Бородин сообщил РИА Новости, что попал в... РИА Новости, 18.05.2024

2024-05-18T12:01

2024-05-18T12:01

2024-05-18T14:24

культура

алексей бородин

происшествия

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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Народный артист РСФСР, художественный руководитель Российского академического молодежного театра (РАМТ) Алексей Бородин сообщил РИА Новости, что попал в больницу."Я нахожусь в больнице с воспалением легких", — сказал он.В пресс-службе театра уточнили, что худрука госпитализировали в пятницу, 17 мая.Бородин родился 6 июня 1941 года в китайском городе Циндао. В 1968-м окончил ГИТИС, с 1973 по 1980-й работал главным режиссером Кировского театра юного зрителя. В РАМТ в качестве главного режиссера Бородин пришел в 1980 году, с 1989-го занимает пост художественного руководителя театра.

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

алексей бородин, происшествия