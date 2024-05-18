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Худрук РАМТ Бородин попал в больницу - РИА Новости, 18.05.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
12:01 18.05.2024 (обновлено: 14:24 18.05.2024)
https://ria.ru/20240518/borodin-1946860989.html
Худрук РАМТ Бородин попал в больницу
Худрук РАМТ Бородин попал в больницу - РИА Новости, 18.05.2024
Худрук РАМТ Бородин попал в больницу
Народный артист РСФСР, художественный руководитель Российского академического молодежного театра (РАМТ) Алексей Бородин сообщил РИА Новости, что попал в... РИА Новости, 18.05.2024
2024-05-18T12:01
2024-05-18T14:24
культура
алексей бородин
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Народный артист РСФСР, художественный руководитель Российского академического молодежного театра (РАМТ) Алексей Бородин сообщил РИА Новости, что попал в больницу."Я нахожусь в больнице с воспалением легких", — сказал он.В пресс-службе театра уточнили, что худрука госпитализировали в пятницу, 17 мая.Бородин родился 6 июня 1941 года в китайском городе Циндао. В 1968-м окончил ГИТИС, с 1973 по 1980-й работал главным режиссером Кировского театра юного зрителя. В РАМТ в качестве главного режиссера Бородин пришел в 1980 году, с 1989-го занимает пост художественного руководителя театра.
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алексей бородин, происшествия
Культура, Алексей Бородин, Происшествия
Худрук РАМТ Бородин попал в больницу

Худрук РАМТ Бородин попал в больницу с воспалением легких

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкХудрук Российского академического молодежного театра Алексей Бородин
Худрук Российского академического молодежного театра Алексей Бородин - РИА Новости, 1920, 18.05.2024
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Худрук Российского академического молодежного театра Алексей Бородин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Народный артист РСФСР, художественный руководитель Российского академического молодежного театра (РАМТ) Алексей Бородин сообщил РИА Новости, что попал в больницу.
"Я нахожусь в больнице с воспалением легких", — сказал он.
В пресс-службе театра уточнили, что худрука госпитализировали в пятницу, 17 мая.
Бородин родился 6 июня 1941 года в китайском городе Циндао. В 1968-м окончил ГИТИС, с 1973 по 1980-й работал главным режиссером Кировского театра юного зрителя. В РАМТ в качестве главного режиссера Бородин пришел в 1980 году, с 1989-го занимает пост художественного руководителя театра.
 
КультураАлексей БородинПроисшествия
 
 
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