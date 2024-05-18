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Он неадекватен. В США набросились на Блинкена после его заявления о России - РИА Новости, 18.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:12 18.05.2024
https://ria.ru/20240518/blinken-1946928798.html
Он неадекватен. В США набросились на Блинкена после его заявления о России
Он неадекватен. В США набросились на Блинкена после его заявления о России - РИА Новости, 18.05.2024
Он неадекватен. В США набросились на Блинкена после его заявления о России
Подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис на YouTube-канале Daniel Davis / Deep Dive раскритиковал заявление госсекретаря Энтони Блинкена об Украине и... РИА Новости, 18.05.2024
2024-05-18T20:12
2024-05-18T20:12
специальная военная операция на украине
в мире
россия
энтони блинкен
вооруженные силы украины
харьковская область
сша
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис на YouTube-канале Daniel Davis / Deep Dive раскритиковал заявление госсекретаря Энтони Блинкена об Украине и России.Американский дипломат утверждал, что вместе западными странами киевскому режиму якобы удастся победить."Послушайте, одно из двух: либо он лжец, либо он неадекватен и неспособен выполнять работу госсекретаря", — отметил он.Подполковник назвал чепухой слова Блинкена. Он заметил, что Россия становится сильнее, а поддержка западных стран слабеет на фоне усталости."Все, что вам нужно сделать, это посмотреть на ежедневные тактические операции, а затем вы также можете посмотреть на то, о чем мы также говорили, — на фундаментальные основы боевой мощи, и все складывается в пользу России", — резюмировал Дэвис.Во вторник Минобороны сообщило, что российские военные продвинулись вглубь обороны ВСУ в Харьковской области. Российские военные несколько дней активно продвигаются в Харьковской области. Двенадцатого мая министерство рассказало об освобождении населенных пунктов Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья. В понедельник стало известно, что армия взяла под контроль Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково.
https://ria.ru/20240518/zelenskiy-1946923233.html
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в мире, россия, энтони блинкен, вооруженные силы украины, харьковская область, сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Энтони Блинкен, Вооруженные силы Украины, Харьковская область, США
Он неадекватен. В США набросились на Блинкена после его заявления о России

Дэвис: Блинкен неадекватен, если считает, что Запад сможет одолеть Россию

© AP Photo / Efrem LukatskyГоссекретарь США Энтони Блинкен в Киеве
Госсекретарь США Энтони Блинкен в Киеве - РИА Новости, 1920, 18.05.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Госсекретарь США Энтони Блинкен в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис на YouTube-канале Daniel Davis / Deep Dive раскритиковал заявление госсекретаря Энтони Блинкена об Украине и России.
Американский дипломат утверждал, что вместе западными странами киевскому режиму якобы удастся победить.
Президент Украины Владимир Зеленский и госсекретарь США Энтони Блинкен во время встречи в Киеве - РИА Новости, 1920, 18.05.2024
В США заметили странную деталь на кадрах с Зеленским и Блинкеном
Вчера, 19:34
"Послушайте, одно из двух: либо он лжец, либо он неадекватен и неспособен выполнять работу госсекретаря", — отметил он.
Подполковник назвал чепухой слова Блинкена. Он заметил, что Россия становится сильнее, а поддержка западных стран слабеет на фоне усталости.
"Все, что вам нужно сделать, это посмотреть на ежедневные тактические операции, а затем вы также можете посмотреть на то, о чем мы также говорили, — на фундаментальные основы боевой мощи, и все складывается в пользу России", — резюмировал Дэвис.
Во вторник Минобороны сообщило, что российские военные продвинулись вглубь обороны ВСУ в Харьковской области. Российские военные несколько дней активно продвигаются в Харьковской области. Двенадцатого мая министерство рассказало об освобождении населенных пунктов Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья. В понедельник стало известно, что армия взяла под контроль Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково.
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Вчера, 16:54
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияЭнтони БлинкенВооруженные силы УкраиныХарьковская областьСША
 
 
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