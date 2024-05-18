https://ria.ru/20240518/blinken-1946928798.html

Он неадекватен. В США набросились на Блинкена после его заявления о России

Он неадекватен. В США набросились на Блинкена после его заявления о России - РИА Новости, 18.05.2024

Он неадекватен. В США набросились на Блинкена после его заявления о России

Подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис на YouTube-канале Daniel Davis / Deep Dive раскритиковал заявление госсекретаря Энтони Блинкена об Украине и... РИА Новости, 18.05.2024

2024-05-18T20:12

2024-05-18T20:12

2024-05-18T20:12

специальная военная операция на украине

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харьковская область

сша

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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис на YouTube-канале Daniel Davis / Deep Dive раскритиковал заявление госсекретаря Энтони Блинкена об Украине и России.Американский дипломат утверждал, что вместе западными странами киевскому режиму якобы удастся победить."Послушайте, одно из двух: либо он лжец, либо он неадекватен и неспособен выполнять работу госсекретаря", — отметил он.Подполковник назвал чепухой слова Блинкена. Он заметил, что Россия становится сильнее, а поддержка западных стран слабеет на фоне усталости."Все, что вам нужно сделать, это посмотреть на ежедневные тактические операции, а затем вы также можете посмотреть на то, о чем мы также говорили, — на фундаментальные основы боевой мощи, и все складывается в пользу России", — резюмировал Дэвис.Во вторник Минобороны сообщило, что российские военные продвинулись вглубь обороны ВСУ в Харьковской области. Российские военные несколько дней активно продвигаются в Харьковской области. Двенадцатого мая министерство рассказало об освобождении населенных пунктов Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья. В понедельник стало известно, что армия взяла под контроль Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково.

https://ria.ru/20240518/zelenskiy-1946923233.html

https://ria.ru/20240518/zelenskiy-1946906410.html

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в мире, россия, энтони блинкен, вооруженные силы украины, харьковская область, сша