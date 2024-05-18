В СНГ обсудили улучшение погранконтроля на фоне угроз погранбезопасности
Главы погранконтроля стран СНГ обсудили безопасность из-за роста угроз
© Sputnik / Владислав Воднев | Перейти в медиабанкФлаги стран-участниц заседания экономического совета СНГ
© Sputnik / Владислав Воднев
Флаги стран-участниц заседания экономического совета СНГ. Архивное фото
МИНСК, 18 мая — РИА Новости. Руководители органов пограничного контроля пограничных ведомств государств – участников СНГ на встрече в Ташкенте обсудили совершенствование погранконтроля на фоне роста угроз погранбезопасности, сообщается на сайте исполкома Содружества.
"В Ташкенте состоялась рабочая встреча руководителей органов пограничного контроля пограничных ведомств государств – участников СНГ. Ее главной темой стало обсуждение направлений совершенствования пограничного контроля в условиях возрастания угроз пограничной безопасности", - говорится в сообщении.
Организатором планового мероприятия Совета командующих пограничными войсками (СКПВ) выступили пограничные войска СГБ Узбекистана. В нем приняли участие представители пограничных ведомств Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Российской Федерации, Таджикистана, Узбекистана, а также Координационной службы СКПВ.
"Участники рабочей встречи обменялись мнениями по актуальным вопросам сотрудничества органов пограничного контроля и обсудили направления совершенствования совместной деятельности, в том числе по развитию информационного обмена и противодействию проникновения на территорию государств –участников СНГ лиц, причастных к террористической и экстремистской деятельности", - говорится в сообщении.