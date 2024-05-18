https://ria.ru/20240518/bezopasnost-1946858391.html

В СНГ обсудили улучшение погранконтроля на фоне угроз погранбезопасности

В СНГ обсудили улучшение погранконтроля на фоне угроз погранбезопасности - РИА Новости, 18.05.2024

В СНГ обсудили улучшение погранконтроля на фоне угроз погранбезопасности

Руководители органов пограничного контроля пограничных ведомств государств – участников СНГ на встрече в Ташкенте обсудили совершенствование погранконтроля на... РИА Новости, 18.05.2024

2024-05-18T12:01

2024-05-18T12:01

2024-05-18T12:01

ташкент

узбекистан

армения

снг

содружество

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0a/1794472438_0:16:1434:823_1920x0_80_0_0_47458384c2c05917f15879db5f108e6b.jpg

МИНСК, 18 мая — РИА Новости. Руководители органов пограничного контроля пограничных ведомств государств – участников СНГ на встрече в Ташкенте обсудили совершенствование погранконтроля на фоне роста угроз погранбезопасности, сообщается на сайте исполкома Содружества. "В Ташкенте состоялась рабочая встреча руководителей органов пограничного контроля пограничных ведомств государств – участников СНГ. Ее главной темой стало обсуждение направлений совершенствования пограничного контроля в условиях возрастания угроз пограничной безопасности", - говорится в сообщении. Организатором планового мероприятия Совета командующих пограничными войсками (СКПВ) выступили пограничные войска СГБ Узбекистана. В нем приняли участие представители пограничных ведомств Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Российской Федерации, Таджикистана, Узбекистана, а также Координационной службы СКПВ. "Участники рабочей встречи обменялись мнениями по актуальным вопросам сотрудничества органов пограничного контроля и обсудили направления совершенствования совместной деятельности, в том числе по развитию информационного обмена и противодействию проникновения на территорию государств –участников СНГ лиц, причастных к террористической и экстремистской деятельности", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240410/terakty-1939136439.html

ташкент

узбекистан

армения

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ташкент, узбекистан, армения, снг, содружество , в мире