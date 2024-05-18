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В СНГ обсудили улучшение погранконтроля на фоне угроз погранбезопасности - РИА Новости, 18.05.2024
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12:01 18.05.2024
https://ria.ru/20240518/bezopasnost-1946858391.html
В СНГ обсудили улучшение погранконтроля на фоне угроз погранбезопасности
В СНГ обсудили улучшение погранконтроля на фоне угроз погранбезопасности - РИА Новости, 18.05.2024
В СНГ обсудили улучшение погранконтроля на фоне угроз погранбезопасности
Руководители органов пограничного контроля пограничных ведомств государств – участников СНГ на встрече в Ташкенте обсудили совершенствование погранконтроля на... РИА Новости, 18.05.2024
2024-05-18T12:01
2024-05-18T12:01
ташкент
узбекистан
армения
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МИНСК, 18 мая — РИА Новости. Руководители органов пограничного контроля пограничных ведомств государств – участников СНГ на встрече в Ташкенте обсудили совершенствование погранконтроля на фоне роста угроз погранбезопасности, сообщается на сайте исполкома Содружества. "В Ташкенте состоялась рабочая встреча руководителей органов пограничного контроля пограничных ведомств государств – участников СНГ. Ее главной темой стало обсуждение направлений совершенствования пограничного контроля в условиях возрастания угроз пограничной безопасности", - говорится в сообщении. Организатором планового мероприятия Совета командующих пограничными войсками (СКПВ) выступили пограничные войска СГБ Узбекистана. В нем приняли участие представители пограничных ведомств Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Российской Федерации, Таджикистана, Узбекистана, а также Координационной службы СКПВ. "Участники рабочей встречи обменялись мнениями по актуальным вопросам сотрудничества органов пограничного контроля и обсудили направления совершенствования совместной деятельности, в том числе по развитию информационного обмена и противодействию проникновения на территорию государств –участников СНГ лиц, причастных к террористической и экстремистской деятельности", - говорится в сообщении.
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ташкент, узбекистан, армения, снг, содружество , в мире
Ташкент, Узбекистан, Армения, СНГ, Содружество , В мире
В СНГ обсудили улучшение погранконтроля на фоне угроз погранбезопасности

Главы погранконтроля стран СНГ обсудили безопасность из-за роста угроз

© Sputnik / Владислав Воднев | Перейти в медиабанкФлаги стран-участниц заседания экономического совета СНГ
Флаги стран-участниц заседания экономического совета СНГ - РИА Новости, 1920, 18.05.2024
© Sputnik / Владислав Воднев
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Флаги стран-участниц заседания экономического совета СНГ. Архивное фото
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МИНСК, 18 мая — РИА Новости. Руководители органов пограничного контроля пограничных ведомств государств – участников СНГ на встрече в Ташкенте обсудили совершенствование погранконтроля на фоне роста угроз погранбезопасности, сообщается на сайте исполкома Содружества.
"В Ташкенте состоялась рабочая встреча руководителей органов пограничного контроля пограничных ведомств государств – участников СНГ. Ее главной темой стало обсуждение направлений совершенствования пограничного контроля в условиях возрастания угроз пограничной безопасности", - говорится в сообщении.
Организатором планового мероприятия Совета командующих пограничными войсками (СКПВ) выступили пограничные войска СГБ Узбекистана. В нем приняли участие представители пограничных ведомств Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Российской Федерации, Таджикистана, Узбекистана, а также Координационной службы СКПВ.
"Участники рабочей встречи обменялись мнениями по актуальным вопросам сотрудничества органов пограничного контроля и обсудили направления совершенствования совместной деятельности, в том числе по развитию информационного обмена и противодействию проникновения на территорию государств –участников СНГ лиц, причастных к террористической и экстремистской деятельности", - говорится в сообщении.
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