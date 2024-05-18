https://ria.ru/20240518/bespilotniki-1946829971.html

В зоне СВО организовали комплекс по ремонту беспилотников

В зоне СВО организовали комплекс по ремонту беспилотников - РИА Новости, 18.05.2024

В зоне СВО организовали комплекс по ремонту беспилотников

Комплекс ремонта БПЛА организовали бойцы группировки "Центр" в тыловом районе зоны спецоперации, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 18.05.2024

2024-05-18T05:04

2024-05-18T05:04

2024-05-18T05:04

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ЛУГАНСК, 18 мая - РИА Новости. Комплекс ремонта БПЛА организовали бойцы группировки "Центр" в тыловом районе зоны спецоперации, сообщили в Минобороны РФ. "Военнослужащие группировки войск "Центр" организовали центр комплексного обслуживания и ремонта беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), используемых в ходе выполнения боевых задач на авдеевском направлении", - сообщили в МО РФ. Уточняется, что ремонт БПЛА военнослужащие осуществляют в круглосуточном режиме, специалисты производят замену узлов и агрегатов, вышедших из строя в результате эксплуатации. "Также ремонту подлежат захваченные в ходе боевой работы вражеские БПЛА, специалисты проектируют и производят различные дополнения к ним, модернизируют системы сбросов боеприпасов, меняют прошивку", - пояснили в оборонном ведомстве. Уточняется, что также на базе ремонтного центра организованы подготовительные курсы, где военнослужащие изучают теорию по работе с разведывательными и ударными дронами и оттачивают мастерство пилотирования БПЛА на специальном полигоне.

https://ria.ru/20240518/partnery-1946827520.html

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безопасность, россия, вооруженные силы рф