https://ria.ru/20240518/berbok-1946841080.html
Бербок сделала неожиданное заявление о Харьковской области
Бербок сделала неожиданное заявление о Харьковской области - РИА Новости, 18.05.2024
Бербок сделала неожиданное заявление о Харьковской области
Ситуация вокруг второго по величине города Украины крайне драматична", — сказала она в кулуарах встречи министров иностранных дел Совета Европы в Страсбурге. РИА Новости, 18.05.2024
2024-05-18T08:36
2024-05-18T08:36
2024-05-18T11:50
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Глава МИД Германии Анналена Бербок признала серьезные трудности у ВСУ в Харьковской области, пишет Tagesschau. "Ситуация вокруг второго по величине города Украины крайне драматична", — сказала она в кулуарах встречи министров иностранных дел Совета Европы в Страсбурге. На этом фоне, Бербок призвала Запад поставлять Украине больше дальнобойного оружия. Ранее глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что наступление российских войск позволит создать "санитарную зону" у российских границ.
https://ria.ru/20240518/ukraina-1946849713.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьковская область, Анналена Бербок, Украина, Вооруженные силы Украины, Россия
Бербок сделала неожиданное заявление о Харьковской области
Tagesschau: Бербок назвала ситуацию для ВСУ под Харьковом крайне драматичной