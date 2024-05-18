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Бербок сделала неожиданное заявление о Харьковской области - РИА Новости, 18.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:36 18.05.2024 (обновлено: 11:50 18.05.2024)
https://ria.ru/20240518/berbok-1946841080.html
Бербок сделала неожиданное заявление о Харьковской области
Бербок сделала неожиданное заявление о Харьковской области - РИА Новости, 18.05.2024
Бербок сделала неожиданное заявление о Харьковской области
Ситуация вокруг второго по величине города Украины крайне драматична", — сказала она в кулуарах встречи министров иностранных дел Совета Европы в Страсбурге. РИА Новости, 18.05.2024
2024-05-18T08:36
2024-05-18T11:50
специальная военная операция на украине
в мире
харьковская область
анналена бербок
украина
вооруженные силы украины
россия
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Глава МИД Германии Анналена Бербок признала серьезные трудности у ВСУ в Харьковской области, пишет Tagesschau. "Ситуация вокруг второго по величине города Украины крайне драматична", — сказала она в кулуарах встречи министров иностранных дел Совета Европы в Страсбурге. На этом фоне, Бербок призвала Запад поставлять Украине больше дальнобойного оружия. Ранее глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что наступление российских войск позволит создать "санитарную зону" у российских границ.
https://ria.ru/20240518/ukraina-1946849713.html
https://ria.ru/20240516/ukraine-1946122816.html
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в мире, харьковская область, анналена бербок, украина, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьковская область, Анналена Бербок, Украина, Вооруженные силы Украины, Россия
Бербок сделала неожиданное заявление о Харьковской области

Tagesschau: Бербок назвала ситуацию для ВСУ под Харьковом крайне драматичной

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Германии Анналена Бербок
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 18.05.2024
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Глава МИД Германии Анналена Бербок признала серьезные трудности у ВСУ в Харьковской области, пишет Tagesschau.

"Ситуация вокруг второго по величине города Украины крайне драматична", — сказала она в кулуарах встречи министров иностранных дел Совета Европы в Страсбурге.
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Вчера, 10:20
На этом фоне, Бербок призвала Запад поставлять Украине больше дальнобойного оружия.

Ранее глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что наступление российских войск позволит создать "санитарную зону" у российских границ.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреХарьковская областьАнналена БербокУкраинаВооруженные силы УкраиныРоссия
 
 
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