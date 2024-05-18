https://ria.ru/20240518/berbok-1946841080.html

Бербок сделала неожиданное заявление о Харьковской области

Бербок сделала неожиданное заявление о Харьковской области - РИА Новости, 18.05.2024

Бербок сделала неожиданное заявление о Харьковской области

Ситуация вокруг второго по величине города Украины крайне драматична", — сказала она в кулуарах встречи министров иностранных дел Совета Европы в Страсбурге. РИА Новости, 18.05.2024

2024-05-18T08:36

2024-05-18T08:36

2024-05-18T11:50

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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Глава МИД Германии Анналена Бербок признала серьезные трудности у ВСУ в Харьковской области, пишет Tagesschau. "Ситуация вокруг второго по величине города Украины крайне драматична", — сказала она в кулуарах встречи министров иностранных дел Совета Европы в Страсбурге. На этом фоне, Бербок призвала Запад поставлять Украине больше дальнобойного оружия. Ранее глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что наступление российских войск позволит создать "санитарную зону" у российских границ.

https://ria.ru/20240518/ukraina-1946849713.html

https://ria.ru/20240516/ukraine-1946122816.html

харьковская область

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в мире, харьковская область, анналена бербок, украина, вооруженные силы украины, россия