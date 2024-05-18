https://ria.ru/20240518/ataka-1946859064.html

Украинский дрон атаковал Курскую область, один человек погиб

Украинский дрон атаковал Курскую область, один человек погиб - РИА Новости, 18.05.2024

Украинский дрон атаковал Курскую область, один человек погиб

Один человек погиб, еще один получил ранение при атаке украинского беспилотника в Курской области, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Алексей... РИА Новости, 18.05.2024

2024-05-18T11:45

2024-05-18T11:45

2024-05-18T12:57

специальная военная операция на украине

курская область

происшествия

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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Один человек погиб, еще один получил ранение при атаке украинского беспилотника в Курской области, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Алексей Смирнов в Telegram-канале."В деревне Городище Рыльского района украинский дрон атаковал машину местного коммунального предприятия. Один сотрудник от полученных травм скончался. Выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким погибшего", — написал он.Еще один сотрудник получил осколочное ранение, добавил врио губернатора. Им занимается бригада скорой помощи, а позже его госпитализируют в Рыльскую центральную районную больницу.ВСУ практически ежедневно устраивают налеты беспилотников на Курскую область. Так, 14 мая коптер сбросил взрывное устройство на дом в селе Гордеевка, а затем еще один БПЛА атаковал автомобиль добровольной пожарной дружины, приехавшей тушить пожар. Тогда пострадал один из спасателей. На следующий день при сбросе боеприпаса с беспилотника получил ранение строитель, который восстанавливал дома в селе Веселое.

https://ria.ru/20240517/medvedev-1946796005.html

https://ria.ru/20240320/ataki-1934449271.html

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курская область, происшествия