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Украинский дрон атаковал Курскую область, один человек погиб - РИА Новости, 18.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
11:45 18.05.2024 (обновлено: 12:57 18.05.2024)
https://ria.ru/20240518/ataka-1946859064.html
Украинский дрон атаковал Курскую область, один человек погиб
Украинский дрон атаковал Курскую область, один человек погиб - РИА Новости, 18.05.2024
Украинский дрон атаковал Курскую область, один человек погиб
Один человек погиб, еще один получил ранение при атаке украинского беспилотника в Курской области, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Алексей... РИА Новости, 18.05.2024
2024-05-18T11:45
2024-05-18T12:57
специальная военная операция на украине
курская область
происшествия
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Один человек погиб, еще один получил ранение при атаке украинского беспилотника в Курской области, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Алексей Смирнов в Telegram-канале."В деревне Городище Рыльского района украинский дрон атаковал машину местного коммунального предприятия. Один сотрудник от полученных травм скончался. Выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким погибшего", — написал он.Еще один сотрудник получил осколочное ранение, добавил врио губернатора. Им занимается бригада скорой помощи, а позже его госпитализируют в Рыльскую центральную районную больницу.ВСУ практически ежедневно устраивают налеты беспилотников на Курскую область. Так, 14 мая коптер сбросил взрывное устройство на дом в селе Гордеевка, а затем еще один БПЛА атаковал автомобиль добровольной пожарной дружины, приехавшей тушить пожар. Тогда пострадал один из спасателей. На следующий день при сбросе боеприпаса с беспилотника получил ранение строитель, который восстанавливал дома в селе Веселое.
https://ria.ru/20240517/medvedev-1946796005.html
https://ria.ru/20240320/ataki-1934449271.html
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курская область, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Происшествия
Украинский дрон атаковал Курскую область, один человек погиб

Украинский дрон атаковал машину в Курской области, один человек погиб

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 18.05.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Один человек погиб, еще один получил ранение при атаке украинского беспилотника в Курской области, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Алексей Смирнов в Telegram-канале.
"В деревне Городище Рыльского района украинский дрон атаковал машину местного коммунального предприятия. Один сотрудник от полученных травм скончался. Выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким погибшего", — написал он.
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Еще один сотрудник получил осколочное ранение, добавил врио губернатора. Им занимается бригада скорой помощи, а позже его госпитализируют в Рыльскую центральную районную больницу.
ВСУ практически ежедневно устраивают налеты беспилотников на Курскую область. Так, 14 мая коптер сбросил взрывное устройство на дом в селе Гордеевка, а затем еще один БПЛА атаковал автомобиль добровольной пожарной дружины, приехавшей тушить пожар. Тогда пострадал один из спасателей. На следующий день при сбросе боеприпаса с беспилотника получил ранение строитель, который восстанавливал дома в селе Веселое.
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьПроисшествия
 
 
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