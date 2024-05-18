https://ria.ru/20240518/assanzh-1946818370.html

Правозащитники призвали Минюст США снять обвинения с Ассанжа

Правозащитники призвали Минюст США снять обвинения с Ассанжа - РИА Новости, 18.05.2024

Правозащитники призвали Минюст США снять обвинения с Ассанжа

Группа правозащитников обратилась к министерству юстиции США с просьбой снять обвинения с основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, который ожидает решения... РИА Новости, 18.05.2024

2024-05-18T00:48

2024-05-18T00:48

2024-05-18T01:33

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джулиан ассанж

дональд трамп

wikileaks

комитет защиты журналистов

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ВАШИНГТОН, 18 мая - РИА Новости. Группа правозащитников обратилась к министерству юстиции США с просьбой снять обвинения с основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, который ожидает решения британского суда по делу о его экстрадиции, соответствующее письмо в пятницу опубликовал Комитет защиты журналистов. "Комитет защиты журналистов возглавил коалицию из представляющих гражданское сообщество организаций для призыва к министерству юстиции США снять обвинения, выдвинутые против основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, который сейчас находится под арестом в Великобритании в ожидании назначенного на 20 мая заседания суда о его экстрадиции в США", - говорится в сообщении организации. В тексте письма, которое подписали более десятка правозащитных организаций, подчеркивается, что экстрадиция Ассанжа в США, где против него выдвинуты обвинения, "создаст опасный прецедент" преследования и экстрадиции журналистов в США за публикацию секретных материалов, представляющих общественный интерес. "Сейчас настало время министерству юстиции вернуться к курсу на свободу СМИ, сняв обвинения с Ассанжа", - заявили правозащитники, напомнив, что обвинения против Ассанжа были формально выдвинуты предыдущей республиканской администрацией Дональда Трампа. ​​В конце марта высокий суд Лондона дал правительству США три недели на предоставление достаточных гарантий того, что в ходе судебного процесса в Соединенных Штатах журналист сможет опираться на первую поправку к конституции США (которая защищает свободу слова), что он не будет ущемлен в рамках судебного процесса из-за своего гражданства и не будет приговорен к смертной казни. В середине апреля сообщалось, что США предоставили затребованные высоким судом Лондона гарантии, однако супруга Ассанжа назвала их формулировки "уклончивыми". В письме правозащитников американскому минюсту также указано, что "гарантии того, что ему (Ассанжу - ред.) будет позволено полагаться на первую поправку (конституции США - ред.), не отвечают на озвученные ранее опасения, а также игнорируют тот факт, что сами обвинения напрямую нарушают гарантированные ему первой поправкой права, как и гарантированное международным гуманитарным правом право на свободу выражения". Следующие слушания по делу Ассанжа в высоком суде Лондона назначены на 20 мая, суд должен заслушать обе стороны процесса. Австралийский журналист Ассанж приобрел известность в 2006 году в связи с работой над сайтом WikiLeaks, основанным для публикации секретных документов. В 2010 году сайт предал огласке секретный видеоматериал американских военных, на котором можно было увидеть, как после атаки американского вертолета в Багдаде в 2007 году погибли как минимум 18 мирных жителей. В 2010 году сайт начал также публикацию 250 тысяч американских документов дипломатического характера. Ассанж скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по запросу США после выдворения с территории посольства, после чего он был помещен в лондонскую тюрьму Белмарш. В июне 2022 года занимавшая тогда должность министра внутренних дел Великобритании Прити Пател одобрила экстрадицию основателя WikiLeaks в США после рассмотрения дела вестминстерским магистратским судом и высоким судом Лондона. Британские суды не посчитали, что экстрадиция Ассанжа была бы репрессивной или несправедливой. В июне 2023 года Ассанж подал последнюю апелляцию в высокий суд Лондона в попытке оспорить решение судьи Джонатана Свифта, который отклонил по всем восьми пунктам апелляцию адвокатов журналиста на ордер о его экстрадиции.

https://ria.ru/20240416/assanzh-1940451781.html

https://ria.ru/20240327/assanzh-1936118947.html

https://ria.ru/20240327/assanzh-1936060035.html

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в мире, сша, лондон, великобритания, джулиан ассанж, дональд трамп, wikileaks, комитет защиты журналистов