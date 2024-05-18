Рейтинг@Mail.ru
Суд арестовал главу Алагирского района Северной Осетии - РИА Новости, 18.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:54 18.05.2024
https://ria.ru/20240518/arest-1946914392.html
Суд арестовал главу Алагирского района Северной Осетии
Суд арестовал главу Алагирского района Северной Осетии - РИА Новости, 18.05.2024
Суд арестовал главу Алагирского района Северной Осетии
Ленинский районный суд города Владикавказа заключил под стражу главу администрации местного самоуправления (АМС) Алагирского района Северной Осетии Германа... РИА Новости, 18.05.2024
2024-05-18T17:54
2024-05-18T17:54
происшествия
алагирский район
россия
владикавказ
сергей меняйло
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145574_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_05ef464980645948d183db4495a46b2e.jpg
ПЯТИГОРСК, 18 мая – РИА Новости. Ленинский районный суд города Владикавказа заключил под стражу главу администрации местного самоуправления (АМС) Алагирского района Северной Осетии Германа Гагиева за превышение должностных полномочий, сообщили РИА Новости в пресс-службе СУСК России по республике. "Ленинским районным судом в отношении главы АМС избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца", – рассказал собеседник агентства. Ранее глава Северной Осетии Сергей Меняйло заявил, что главу АМС Алагирского района Германа Гагиева задержали за нарушение Градостроительного кодекса РФ и превышение должностых полномочий, в отношении него следователями возбуждено уголовное дело. По данным республиканского СУСК России, 4 августа 2022 года АМС Алагирского района выдано разрешение на строительство объекта капитального строительства на переданном ранее в аренду земельном участке площадью более девять тысяч квадратных метров. Гагиев, зная, что возведенное сооружение не является объектом капитального строительства, подписал разрешение на его ввод в эксплуатацию, что послужило основанием для последующей передачи земельного участка в собственность по явно заниженной стоимости. Ущерб бюджету района нанесен в размере более 5 миллионов рублей.
https://ria.ru/20240516/arest-1946490533.html
https://ria.ru/20240515/zaderzhanie-1946285936.html
алагирский район
россия
владикавказ
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145574_336:0:3065:2047_1920x0_80_0_0_06e3cc55e816fe128d9c0f5f1ec0e72d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, алагирский район, россия, владикавказ, сергей меняйло
Происшествия, Алагирский район, Россия, Владикавказ, Сергей Меняйло
Суд арестовал главу Алагирского района Северной Осетии

Главу Алагирского района Северной Осетии арестовали за превышение полномочий

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 18.05.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЯТИГОРСК, 18 мая – РИА Новости. Ленинский районный суд города Владикавказа заключил под стражу главу администрации местного самоуправления (АМС) Алагирского района Северной Осетии Германа Гагиева за превышение должностных полномочий, сообщили РИА Новости в пресс-службе СУСК России по республике.
"Ленинским районным судом в отношении главы АМС избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца", – рассказал собеседник агентства.
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
Суд в Челябинске арестовал сотрудника Росгвардии по делу о взятке
16 мая, 17:29
Ранее глава Северной Осетии Сергей Меняйло заявил, что главу АМС Алагирского района Германа Гагиева задержали за нарушение Градостроительного кодекса РФ и превышение должностых полномочий, в отношении него следователями возбуждено уголовное дело.
По данным республиканского СУСК России, 4 августа 2022 года АМС Алагирского района выдано разрешение на строительство объекта капитального строительства на переданном ранее в аренду земельном участке площадью более девять тысяч квадратных метров. Гагиев, зная, что возведенное сооружение не является объектом капитального строительства, подписал разрешение на его ввод в эксплуатацию, что послужило основанием для последующей передачи земельного участка в собственность по явно заниженной стоимости. Ущерб бюджету района нанесен в размере более 5 миллионов рублей.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
В Орловской области начальника колонии задержали за превышение полномочий
15 мая, 22:43
 
ПроисшествияАлагирский районРоссияВладикавказСергей Меняйло
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала