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Суд арестовал главу Алагирского района Северной Осетии
Суд арестовал главу Алагирского района Северной Осетии - РИА Новости, 18.05.2024
Суд арестовал главу Алагирского района Северной Осетии
Ленинский районный суд города Владикавказа заключил под стражу главу администрации местного самоуправления (АМС) Алагирского района Северной Осетии Германа... РИА Новости, 18.05.2024
2024-05-18T17:54
2024-05-18T17:54
2024-05-18T17:54
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ПЯТИГОРСК, 18 мая – РИА Новости. Ленинский районный суд города Владикавказа заключил под стражу главу администрации местного самоуправления (АМС) Алагирского района Северной Осетии Германа Гагиева за превышение должностных полномочий, сообщили РИА Новости в пресс-службе СУСК России по республике. "Ленинским районным судом в отношении главы АМС избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца", – рассказал собеседник агентства. Ранее глава Северной Осетии Сергей Меняйло заявил, что главу АМС Алагирского района Германа Гагиева задержали за нарушение Градостроительного кодекса РФ и превышение должностых полномочий, в отношении него следователями возбуждено уголовное дело. По данным республиканского СУСК России, 4 августа 2022 года АМС Алагирского района выдано разрешение на строительство объекта капитального строительства на переданном ранее в аренду земельном участке площадью более девять тысяч квадратных метров. Гагиев, зная, что возведенное сооружение не является объектом капитального строительства, подписал разрешение на его ввод в эксплуатацию, что послужило основанием для последующей передачи земельного участка в собственность по явно заниженной стоимости. Ущерб бюджету района нанесен в размере более 5 миллионов рублей.
https://ria.ru/20240516/arest-1946490533.html
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происшествия, алагирский район, россия, владикавказ, сергей меняйло
Происшествия, Алагирский район, Россия, Владикавказ, Сергей Меняйло
Суд арестовал главу Алагирского района Северной Осетии
Главу Алагирского района Северной Осетии арестовали за превышение полномочий
ПЯТИГОРСК, 18 мая – РИА Новости. Ленинский районный суд города Владикавказа заключил под стражу главу администрации местного самоуправления (АМС) Алагирского района Северной Осетии Германа Гагиева за превышение должностных полномочий, сообщили РИА Новости в пресс-службе СУСК России по республике.
"Ленинским районным судом в отношении главы АМС избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца", – рассказал собеседник агентства.
Ранее глава Северной Осетии Сергей Меняйло
заявил, что главу АМС Алагирского района Германа Гагиева задержали за нарушение Градостроительного кодекса РФ и превышение должностых полномочий, в отношении него следователями возбуждено уголовное дело.
По данным республиканского СУСК России, 4 августа 2022 года АМС Алагирского района выдано разрешение на строительство объекта капитального строительства на переданном ранее в аренду земельном участке площадью более девять тысяч квадратных метров. Гагиев, зная, что возведенное сооружение не является объектом капитального строительства, подписал разрешение на его ввод в эксплуатацию, что послужило основанием для последующей передачи земельного участка в собственность по явно заниженной стоимости. Ущерб бюджету района нанесен в размере более 5 миллионов рублей.