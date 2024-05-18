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Художника Андрияку похоронили на Даниловском кладбище в Москве - РИА Новости, 18.05.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
16:16 18.05.2024
https://ria.ru/20240518/andriyaka-1946902586.html
Художника Андрияку похоронили на Даниловском кладбище в Москве
Художника Андрияку похоронили на Даниловском кладбище в Москве - РИА Новости, 18.05.2024
Художника Андрияку похоронили на Даниловском кладбище в Москве
Народного художника России, ректора Академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияку похоронили на Даниловском кладбище в Москве, передает корреспондент РИА РИА Новости, 18.05.2024
2024-05-18T16:16
2024-05-18T16:16
культура
россия
москва
сергей андрияка
сергей гармаш
владимир путин
российская академия художеств
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Народного художника России, ректора Академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияку похоронили на Даниловском кладбище в Москве, передает корреспондент РИА Новости. Андрияка ушел из жизни 16 мая в возрасте 65 лет. Церемония прощания с художником проходила в его академии в пятницу. Отпевание художника прошло в Храме Спаса Преображения на Болвановке в Москве. После этого на столичном Даниловском кладбище прошла панихида, а затем погребение. Проводить в последний путь художника пришли более сотни людей, родственники, коллеги, ученики и друзья, среди них был народный артист, актер Сергей Гармаш, народные художники Сергей Гавриляченко и Вячеслав Желваков и другие. Траурные венки направили правление и коллектив ПАО "Северсталь" и Студия военных художников имени Грекова. После смерти художника президент России Владимир Путин выразил соболезнования его родным и близким. Министр культуры России Ольга Любимова отметила, что Андрияка тонко и чутко передавал красоту России, вкладывал в свои работы любовь и преданность родине, его творчество находило отклик в сердце каждого. Она назвала смерть мастера ужасной утратой для всего отечественного искусства. В президиуме Российской академии художеств Андрияку назвали величайшим мастером кисти, отметив, что его работы завоевали признание и любовь во всем мире. Секретарь Союза художников России, народный художник РФ Сергей Гавриляченко назвал смерть Андрияки бедой для отечественной культуры. Народный художник РФ, основатель и художественный руководитель Школы акварели, ректор Академии акварели и изящных искусств Сергей Андрияка родился 14 июля 1958 года в Москве. Картины Андрияки украшают первый корпус Кремля, где работает глава государства. На стенах также размещены работы его учеников. Всего – более 200 картин.
https://ria.ru/20240516/andriyaka-1946382187.html
https://ria.ru/20240516/andriyaka-1946378877.html
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россия, москва, сергей андрияка, сергей гармаш, владимир путин, российская академия художеств
Культура, Россия, Москва, Сергей Андрияка, Сергей Гармаш, Владимир Путин, Российская академия художеств
Художника Андрияку похоронили на Даниловском кладбище в Москве

Народного художника Андрияку похоронили на Даниловском кладбище в Москве

© РИА Новости / Владимир ТрефиловНародный художник России Сергей Андрияка
Народный художник России Сергей Андрияка - РИА Новости, 1920, 18.05.2024
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Народный художник России Сергей Андрияка. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Народного художника России, ректора Академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияку похоронили на Даниловском кладбище в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
Андрияка ушел из жизни 16 мая в возрасте 65 лет. Церемония прощания с художником проходила в его академии в пятницу.
Член Российской академии художеств, народный художник России Сергей Андрияка - РИА Новости, 1920, 18.05.2024
Красота мира — в его акварелях: не стало художника Сергея Андрияки
16 мая, 12:47
Отпевание художника прошло в Храме Спаса Преображения на Болвановке в Москве. После этого на столичном Даниловском кладбище прошла панихида, а затем погребение. Проводить в последний путь художника пришли более сотни людей, родственники, коллеги, ученики и друзья, среди них был народный артист, актер Сергей Гармаш, народные художники Сергей Гавриляченко и Вячеслав Желваков и другие.
Траурные венки направили правление и коллектив ПАО "Северсталь" и Студия военных художников имени Грекова.
После смерти художника президент России Владимир Путин выразил соболезнования его родным и близким. Министр культуры России Ольга Любимова отметила, что Андрияка тонко и чутко передавал красоту России, вкладывал в свои работы любовь и преданность родине, его творчество находило отклик в сердце каждого. Она назвала смерть мастера ужасной утратой для всего отечественного искусства.
В президиуме Российской академии художеств Андрияку назвали величайшим мастером кисти, отметив, что его работы завоевали признание и любовь во всем мире. Секретарь Союза художников России, народный художник РФ Сергей Гавриляченко назвал смерть Андрияки бедой для отечественной культуры.
Народный художник РФ, основатель и художественный руководитель Школы акварели, ректор Академии акварели и изящных искусств Сергей Андрияка родился 14 июля 1958 года в Москве. Картины Андрияки украшают первый корпус Кремля, где работает глава государства. На стенах также размещены работы его учеников. Всего – более 200 картин.
Народный художник России Сергей Андрияка - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
Биография Сергея Андрияки
16 мая, 12:11
 
КультураРоссияМоскваСергей АндриякаСергей ГармашВладимир ПутинРоссийская академия художеств
 
 
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