Художника Андрияку похоронили на Даниловском кладбище в Москве
Народного художника Андрияку похоронили на Даниловском кладбище в Москве
Народный художник России Сергей Андрияка. Архивное фото
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Народного художника России, ректора Академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияку похоронили на Даниловском кладбище в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
Андрияка ушел из жизни 16 мая в возрасте 65 лет. Церемония прощания с художником проходила в его академии в пятницу.
Отпевание художника прошло в Храме Спаса Преображения на Болвановке в Москве. После этого на столичном Даниловском кладбище прошла панихида, а затем погребение. Проводить в последний путь художника пришли более сотни людей, родственники, коллеги, ученики и друзья, среди них был народный артист, актер Сергей Гармаш, народные художники Сергей Гавриляченко и Вячеслав Желваков и другие.
Траурные венки направили правление и коллектив ПАО "Северсталь" и Студия военных художников имени Грекова.
После смерти художника президент России Владимир Путин выразил соболезнования его родным и близким. Министр культуры России Ольга Любимова отметила, что Андрияка тонко и чутко передавал красоту России, вкладывал в свои работы любовь и преданность родине, его творчество находило отклик в сердце каждого. Она назвала смерть мастера ужасной утратой для всего отечественного искусства.
В президиуме Российской академии художеств Андрияку назвали величайшим мастером кисти, отметив, что его работы завоевали признание и любовь во всем мире. Секретарь Союза художников России, народный художник РФ Сергей Гавриляченко назвал смерть Андрияки бедой для отечественной культуры.
Народный художник РФ, основатель и художественный руководитель Школы акварели, ректор Академии акварели и изящных искусств Сергей Андрияка родился 14 июля 1958 года в Москве. Картины Андрияки украшают первый корпус Кремля, где работает глава государства. На стенах также размещены работы его учеников. Всего – более 200 картин.
Биография Сергея Андрияки
16 мая, 12:11