https://ria.ru/20240518/andriyaka-1946902586.html

Художника Андрияку похоронили на Даниловском кладбище в Москве

Художника Андрияку похоронили на Даниловском кладбище в Москве - РИА Новости, 18.05.2024

Художника Андрияку похоронили на Даниловском кладбище в Москве

Народного художника России, ректора Академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияку похоронили на Даниловском кладбище в Москве, передает корреспондент РИА РИА Новости, 18.05.2024

2024-05-18T16:16

2024-05-18T16:16

2024-05-18T16:16

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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Народного художника России, ректора Академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияку похоронили на Даниловском кладбище в Москве, передает корреспондент РИА Новости. Андрияка ушел из жизни 16 мая в возрасте 65 лет. Церемония прощания с художником проходила в его академии в пятницу. Отпевание художника прошло в Храме Спаса Преображения на Болвановке в Москве. После этого на столичном Даниловском кладбище прошла панихида, а затем погребение. Проводить в последний путь художника пришли более сотни людей, родственники, коллеги, ученики и друзья, среди них был народный артист, актер Сергей Гармаш, народные художники Сергей Гавриляченко и Вячеслав Желваков и другие. Траурные венки направили правление и коллектив ПАО "Северсталь" и Студия военных художников имени Грекова. После смерти художника президент России Владимир Путин выразил соболезнования его родным и близким. Министр культуры России Ольга Любимова отметила, что Андрияка тонко и чутко передавал красоту России, вкладывал в свои работы любовь и преданность родине, его творчество находило отклик в сердце каждого. Она назвала смерть мастера ужасной утратой для всего отечественного искусства. В президиуме Российской академии художеств Андрияку назвали величайшим мастером кисти, отметив, что его работы завоевали признание и любовь во всем мире. Секретарь Союза художников России, народный художник РФ Сергей Гавриляченко назвал смерть Андрияки бедой для отечественной культуры. Народный художник РФ, основатель и художественный руководитель Школы акварели, ректор Академии акварели и изящных искусств Сергей Андрияка родился 14 июля 1958 года в Москве. Картины Андрияки украшают первый корпус Кремля, где работает глава государства. На стенах также размещены работы его учеников. Всего – более 200 картин.

https://ria.ru/20240516/andriyaka-1946382187.html

https://ria.ru/20240516/andriyaka-1946378877.html

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россия, москва, сергей андрияка, сергей гармаш, владимир путин, российская академия художеств