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Умер американский актер Дэбни Коулмен

Умер американский актер Дэбни Коулмен - РИА Новости, 18.05.2024

Умер американский актер Дэбни Коулмен

Американский киноактер Дэбни Коулмен скончался на 93-м году жизни, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на его дочь. РИА Новости, 18.05.2024

2024-05-18T04:26

2024-05-18T04:26

2024-05-18T04:39

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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Американский киноактер Дэбни Коулмен скончался на 93-м году жизни, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на его дочь. "Умер Дэбни Коулмен... Ему было 92 года. Коулмен умер в четверг у себя дома в Санта-Монике (город в американском штате Калифорния)", - говорится в сообщении агентства. Коулмен известен ролями в комедийных фильмах "С девяти до пяти" (1980), "Тутси" (1982), "Военные игры" (1983), "Поклялся молчать" (1987).

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санта-моника, калифорния, в мире, сша, культура