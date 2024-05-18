https://ria.ru/20240518/akter-1946828426.html
Умер американский актер Дэбни Коулмен
Умер американский актер Дэбни Коулмен - РИА Новости, 18.05.2024
Умер американский актер Дэбни Коулмен
Американский киноактер Дэбни Коулмен скончался на 93-м году жизни, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на его дочь. РИА Новости, 18.05.2024
2024-05-18T04:26
2024-05-18T04:26
2024-05-18T04:39
культура
санта-моника
калифорния
в мире
сша
культура
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/12/1946828579_0:233:1993:1354_1920x0_80_0_0_10732926891dc8d519c9b62c83a5a536.jpg
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Американский киноактер Дэбни Коулмен скончался на 93-м году жизни, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на его дочь. "Умер Дэбни Коулмен... Ему было 92 года. Коулмен умер в четверг у себя дома в Санта-Монике (город в американском штате Калифорния)", - говорится в сообщении агентства. Коулмен известен ролями в комедийных фильмах "С девяти до пяти" (1980), "Тутси" (1982), "Военные игры" (1983), "Поклялся молчать" (1987).
санта-моника
калифорния
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/12/1946828579_0:46:1993:1541_1920x0_80_0_0_d99a334ce3e8fa5a86df45a840d9ea42.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санта-моника, калифорния, в мире, сша, культура
Культура, Санта-Моника, Калифорния, В мире, США, Культура
Умер американский актер Дэбни Коулмен
Американский киноактер Дэбни Коулмен умер на 93-м году жизни