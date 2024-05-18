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Умер американский актер Дэбни Коулмен - РИА Новости, 18.05.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
04:26 18.05.2024 (обновлено: 04:39 18.05.2024)
https://ria.ru/20240518/akter-1946828426.html
Умер американский актер Дэбни Коулмен
Умер американский актер Дэбни Коулмен - РИА Новости, 18.05.2024
Умер американский актер Дэбни Коулмен
Американский киноактер Дэбни Коулмен скончался на 93-м году жизни, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на его дочь. РИА Новости, 18.05.2024
2024-05-18T04:26
2024-05-18T04:39
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Американский киноактер Дэбни Коулмен скончался на 93-м году жизни, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на его дочь. "Умер Дэбни Коулмен... Ему было 92 года. Коулмен умер в четверг у себя дома в Санта-Монике (город в американском штате Калифорния)", - говорится в сообщении агентства. Коулмен известен ролями в комедийных фильмах "С девяти до пяти" (1980), "Тутси" (1982), "Военные игры" (1983), "Поклялся молчать" (1987).
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Культура, Санта-Моника, Калифорния, В мире, США, Культура
Умер американский актер Дэбни Коулмен

Американский киноактер Дэбни Коулмен умер на 93-м году жизни

© AP Photo / Julie MarkesАмериканский киноактер Дэбни Коулмен
Американский киноактер Дэбни Коулмен - РИА Новости, 1920, 18.05.2024
© AP Photo / Julie Markes
Американский киноактер Дэбни Коулмен. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Американский киноактер Дэбни Коулмен скончался на 93-м году жизни, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на его дочь.
"Умер Дэбни Коулмен... Ему было 92 года. Коулмен умер в четверг у себя дома в Санта-Монике (город в американском штате Калифорния)", - говорится в сообщении агентства.
Коулмен известен ролями в комедийных фильмах "С девяти до пяти" (1980), "Тутси" (1982), "Военные игры" (1983), "Поклялся молчать" (1987).
 
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