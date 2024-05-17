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Россия идет на рекорд по экспорту зерновых, заявила глава Минсельхоза - РИА Новости, 17.05.2024
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14:45 17.05.2024
https://ria.ru/20240517/zerno-1946683784.html
Россия идет на рекорд по экспорту зерновых, заявила глава Минсельхоза
Россия идет на рекорд по экспорту зерновых, заявила глава Минсельхоза - РИА Новости, 17.05.2024
Россия идет на рекорд по экспорту зерновых, заявила глава Минсельхоза
Россия в 2024 году идет на рекорд по экспорту зерновой продукции, нужно развивать отечественный флот сухогрузов, заявила глава Минсельхоза Оксана Лут, выступая... РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T14:45
2024-05-17T14:45
экономика
россия
оксана лут
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
росагролизинг
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Россия в 2024 году идет на рекорд по экспорту зерновой продукции, нужно развивать отечественный флот сухогрузов, заявила глава Минсельхоза Оксана Лут, выступая на пленарной сессии "Неделя технологического лидерства: Продовольственная безопасность". "У нас нет своего отечественного флота сухогрузов. У нас с вами большие перспективы по экспорту растениеводческой продукции. В этом году мы идем, как нам кажется, по темпам на рекорд по вывозу наших зерновых, но по большим судам мы работаем только на иностранном флоте. Это очень плохо, и, безусловно, эту ситуация надо менять", - сказал Лут. Она отметила, что развитие российского флота больших судов - это более сложная история, чем оборудование или сельхозтехника, "но тем не менее совместно с Минпромторгом мы начинаем этим заниматься". Так, по ее словам, у министерств уже есть первый проект, заказчиком которого выступил "Росагролизинг". Теперь ведомства занимаются поиском верфи для постройки судна. Ранее в феврале Минсельхоз и Минпромторг совместно с производителями обсудили вопросы импортозамещения оборудования и комплектующих на предприятиях АПК и меры господдержки, их планируется скорректировать.
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экономика, россия, оксана лут, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), росагролизинг
Экономика, Россия, Оксана Лут, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Росагролизинг
Россия идет на рекорд по экспорту зерновых, заявила глава Минсельхоза

Глава Минсельхоза Лут: Россия идет на рекорд по экспорту зерновой продукции

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкОксана Лут
Оксана Лут - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Оксана Лут. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Россия в 2024 году идет на рекорд по экспорту зерновой продукции, нужно развивать отечественный флот сухогрузов, заявила глава Минсельхоза Оксана Лут, выступая на пленарной сессии "Неделя технологического лидерства: Продовольственная безопасность".
"У нас нет своего отечественного флота сухогрузов. У нас с вами большие перспективы по экспорту растениеводческой продукции. В этом году мы идем, как нам кажется, по темпам на рекорд по вывозу наших зерновых, но по большим судам мы работаем только на иностранном флоте. Это очень плохо, и, безусловно, эту ситуация надо менять", - сказал Лут.
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Она отметила, что развитие российского флота больших судов - это более сложная история, чем оборудование или сельхозтехника, "но тем не менее совместно с Минпромторгом мы начинаем этим заниматься".
Так, по ее словам, у министерств уже есть первый проект, заказчиком которого выступил "Росагролизинг". Теперь ведомства занимаются поиском верфи для постройки судна.
Ранее в феврале Минсельхоз и Минпромторг совместно с производителями обсудили вопросы импортозамещения оборудования и комплектующих на предприятиях АПК и меры господдержки, их планируется скорректировать.
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ЭкономикаРоссияОксана ЛутМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Росагролизинг
 
 
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