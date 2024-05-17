https://ria.ru/20240517/zelenskiy-1946786388.html

В США раскрыли, что ждет Зеленского после спецоперации

В США раскрыли, что ждет Зеленского после спецоперации - РИА Новости, 17.05.2024

В США раскрыли, что ждет Зеленского после спецоперации

Президент Украины Владимир Зеленский будет свергнут с поста к концу спецоперации, предположил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T20:09

2024-05-17T20:09

2024-05-17T20:09

специальная военная операция на украине

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владимир зеленский

министерство обороны сша

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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский будет свергнут с поста к концу спецоперации, предположил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Judging Freedom."Я подозреваю, что это произойдет внутри страны. Зеленскому и его доверенным людям придется уйти. Уйдут ли они мирно или их в конце концов поставят к стенке и расстреляют, отравят или что-то еще — никто не знает", — отметил он.По словам полковника, также возможен сценарий, при котором главе киевского режима позволят уехать из страны, например, на Кипр. При этом он добавил, что сам факт его снятия очевиден."Мы ничего не будем делать, мы будем стоять в стороне, мы будем ждать, пока эта трагедия не разразится. Я даже не думаю, что ЦРУ или МИ-6 обязательно вмешаются, чтобы убрать Зеленского", — резюмировал Макгрегор.Выборы президента на Украине должны были состояться 31 марта 2024 года, но кампания не проводилась из-за военного положения и всеобщей мобилизации. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "не ко времени", подчеркнув, что в этом вопросе следует поставить точку.Министр иностранных дел России Сергей Лавров в конце марта допустил, что вопрос признания Владимира Зеленского президентом Украины к 21 мая может потерять актуальность.

https://ria.ru/20240517/spetsoperatsiya-1946785248.html

https://ria.ru/20240517/ukraina-1946731696.html

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в мире, украина, сергей лавров, россия, кипр, владимир зеленский, министерство обороны сша, центральное разведывательное управление (цру), ми-6