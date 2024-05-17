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В США раскрыли, что ждет Зеленского после спецоперации - РИА Новости, 17.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:09 17.05.2024
https://ria.ru/20240517/zelenskiy-1946786388.html
В США раскрыли, что ждет Зеленского после спецоперации
В США раскрыли, что ждет Зеленского после спецоперации - РИА Новости, 17.05.2024
В США раскрыли, что ждет Зеленского после спецоперации
Президент Украины Владимир Зеленский будет свергнут с поста к концу спецоперации, предположил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T20:09
2024-05-17T20:09
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сергей лавров
россия
кипр
владимир зеленский
министерство обороны сша
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский будет свергнут с поста к концу спецоперации, предположил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Judging Freedom."Я подозреваю, что это произойдет внутри страны. Зеленскому и его доверенным людям придется уйти. Уйдут ли они мирно или их в конце концов поставят к стенке и расстреляют, отравят или что-то еще — никто не знает", — отметил он.По словам полковника, также возможен сценарий, при котором главе киевского режима позволят уехать из страны, например, на Кипр. При этом он добавил, что сам факт его снятия очевиден."Мы ничего не будем делать, мы будем стоять в стороне, мы будем ждать, пока эта трагедия не разразится. Я даже не думаю, что ЦРУ или МИ-6 обязательно вмешаются, чтобы убрать Зеленского", — резюмировал Макгрегор.Выборы президента на Украине должны были состояться 31 марта 2024 года, но кампания не проводилась из-за военного положения и всеобщей мобилизации. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "не ко времени", подчеркнув, что в этом вопросе следует поставить точку.Министр иностранных дел России Сергей Лавров в конце марта допустил, что вопрос признания Владимира Зеленского президентом Украины к 21 мая может потерять актуальность.
https://ria.ru/20240517/spetsoperatsiya-1946785248.html
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в мире, украина, сергей лавров, россия, кипр, владимир зеленский, министерство обороны сша, центральное разведывательное управление (цру), ми-6
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Сергей Лавров, Россия, Кипр, Владимир Зеленский, Министерство обороны США, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Ми-6
В США раскрыли, что ждет Зеленского после спецоперации

Макгрегор: Зеленского не будет на Украине к концу спецоперации

© AP Photo / Mindaugas KulbisПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский будет свергнут с поста к концу спецоперации, предположил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Judging Freedom.
"Я подозреваю, что это произойдет внутри страны. Зеленскому и его доверенным людям придется уйти. Уйдут ли они мирно или их в конце концов поставят к стенке и расстреляют, отравят или что-то еще — никто не знает", — отметил он.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
Зеленского предупредили, что случится с Украиной, если не начать переговоры
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По словам полковника, также возможен сценарий, при котором главе киевского режима позволят уехать из страны, например, на Кипр. При этом он добавил, что сам факт его снятия очевиден.
"Мы ничего не будем делать, мы будем стоять в стороне, мы будем ждать, пока эта трагедия не разразится. Я даже не думаю, что ЦРУ или МИ-6 обязательно вмешаются, чтобы убрать Зеленского", — резюмировал Макгрегор.
Выборы президента на Украине должны были состояться 31 марта 2024 года, но кампания не проводилась из-за военного положения и всеобщей мобилизации. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "не ко времени", подчеркнув, что в этом вопросе следует поставить точку.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в конце марта допустил, что вопрос признания Владимира Зеленского президентом Украины к 21 мая может потерять актуальность.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСергей ЛавровРоссияКипрВладимир ЗеленскийМинистерство обороны СШАЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)Ми-6
 
 
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