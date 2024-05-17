Во Львовской области на выезде с Украины образовались заторы
Во Львовской области на польско-украинской границе образовались заторы из машин
© Кадр видео из соцсетейПробка в районе украинско-польской границы
© Кадр видео из соцсетей
Пробка в районе украинско-польской границы
МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Во Львовской области на границе образовались заторы из сотен легковых автомобилей, передает телеканал "Общественное" со ссылкой на представителя местного пограничного отряда Александру Кучковскую.
"Сейчас в очередях на границе с Польшей во Львовской области остановилось 760 легковых транспортных средств", — говорится в материале.
По данным СМИ, в очередях на основных КПП также стоят автобусы. На трех контрольно-пропускных пунктах собралось 25 единиц транспорта.
Причины задержек не называются.
Ужесточение мобилизации на Украине
В субботу, 18 мая, на Украине вступит в силу закон об усилении мобилизации. Согласно документу, в течение 60 дней военнообязанные должны обновить свои данные в военкомате в очной или электронной форме.
Кроме того, все мужчины от 18 до 60 лет будут обязаны носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников ТЦК или полиции.
В начале апреля Владимир Зеленский подписал закон о снижении минимального возраста мобилизации. Теперь украинцы могут оказаться на фронте с 25 лет, а не с 27, как раньше.
Для уклонистов предусмотрены санкции: от штрафов до лишения прав на управление машиной и насильственного привода в военкомат через полицию (в случае неявки по повестке). При этом норму о сроках демобилизации из закона убрали.
Помимо этого, МИД Украины с 23 апреля потребовал от руководителей заграничных дипучреждений приостановить все консульские действия в отношении сограждан призывного возраста. Как пояснял глава ведомства Дмитрий Кулеба, такие меры помогут "восстановлению истинного отношения к мужчинам мобилизационного возраста в Украине и за рубежом". Из постановления правительства следует, что военнообязанные больше не смогут получить внутренний и заграничный паспорт за пределами государства.