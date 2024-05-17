https://ria.ru/20240517/zatory-1946747652.html

Во Львовской области на выезде с Украины образовались заторы

Во Львовской области на выезде с Украины образовались заторы - РИА Новости, 17.05.2024

Во Львовской области на выезде с Украины образовались заторы

Во Львовской области на границе образовались заторы из сотен легковых автомобилей, передает телеканал "Общественное" со ссылкой на представителя местного... РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T17:55

2024-05-17T17:55

2024-05-17T19:07

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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Во Львовской области на границе образовались заторы из сотен легковых автомобилей, передает телеканал "Общественное" со ссылкой на представителя местного пограничного отряда Александру Кучковскую. "Сейчас в очередях на границе с Польшей во Львовской области остановилось 760 легковых транспортных средств", — говорится в материале.По данным СМИ, в очередях на основных КПП также стоят автобусы. На трех контрольно-пропускных пунктах собралось 25 единиц транспорта. Причины задержек не называются.Ужесточение мобилизации на УкраинеВ субботу, 18 мая, на Украине вступит в силу закон об усилении мобилизации. Согласно документу, в течение 60 дней военнообязанные должны обновить свои данные в военкомате в очной или электронной форме. Кроме того, все мужчины от 18 до 60 лет будут обязаны носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников ТЦК или полиции. Для уклонистов предусмотрены санкции: от штрафов до лишения прав на управление машиной и насильственного привода в военкомат через полицию (в случае неявки по повестке). При этом норму о сроках демобилизации из закона убрали.Помимо этого, МИД Украины с 23 апреля потребовал от руководителей заграничных дипучреждений приостановить все консульские действия в отношении сограждан призывного возраста. Как пояснял глава ведомства Дмитрий Кулеба, такие меры помогут "восстановлению истинного отношения к мужчинам мобилизационного возраста в Украине и за рубежом". Из постановления правительства следует, что военнообязанные больше не смогут получить внутренний и заграничный паспорт за пределами государства.

https://ria.ru/20240517/ukraina-1946695370.html

https://ria.ru/20240505/ukraina-1943993584.html

https://ria.ru/20240517/ukraina-1946528827.html

львовская область

польша

украина

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в мире, львовская область, польша, украина, дмитрий кулеба