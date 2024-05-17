https://ria.ru/20240517/zapret-1946813951.html

Патриарх Кирилл назвал запрет въезда в Косово Порфирию жестом вражды

Патриарх Кирилл назвал запрет въезда в Косово Порфирию жестом вражды - РИА Новости, 17.05.2024

Патриарх Кирилл назвал запрет въезда в Косово Порфирию жестом вражды

Жестом вражды назвал патриарх Кирилл запрет на въезд на территорию Косово и Метохии патриарху Сербскому Порфирию и группе архиереев Сербской православной... РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T23:29

2024-05-17T23:29

2024-05-17T23:29

религия

косово

приштина

патриарх кирилл (владимир гундяев)

сербская православная церковь

отдел внешних церковных связей московского патриархата

русская православная церковь

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МОСКВА, 17 май – РИА Новости. Жестом вражды назвал патриарх Кирилл запрет на въезд на территорию Косово и Метохии патриарху Сербскому Порфирию и группе архиереев Сербской православной церкви. "Опечален и возмущён отказом в праве на въезд на территорию Косова и Метохии для Вашего Святейшества и семерых собратьев-архипастырей, сопровождавших Вас в монастырь Печской Патриархии, чтобы в её стенах открыть Архиерейский собор Сербской православной церкви. Расцениваем этот шаг как жест вражды по отношению к церкви святого Саввы и демонстративное отрицание её великой духовной и исторической роли, связанной с многовековым присутствием в косовском крае", - говорится в послании патриарха Кирилла патриарху Сербскому Порфирию, опубликованном на сайте Русской православной церкви (РПЦ). Предстоятель РПЦ отметил, что тревогу и озабоченность вызывают также известия об условиях выживания сербского населения Косова и Метохии. "Мы знаем о грубом давлении на наших беззащитных братьев со стороны силовых структур режима в Приштине, а также о новых угрозах, нависших над древними святынями сербского православия. Молюсь Победителю смерти Жизнодавцу Христу, дабы Он ниспослал Вашему Святейшеству благодатное утешение в подвижнических трудах на пользу Сербской православной церкви", - говорится в сообщении РПЦ. Ранее Отдел внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата сообщил, что в понедельник патриарх Сербский Порфирий и группа из семи архипастырей, направлявшихся в монастырь Печской патриархии на Архиерейский собор Сербской православной церкви, были остановлены на контрольно-пропускном пункте "Мердаре" на административной линии, отделяющей Косово и Метохию от Центральной Сербии. Без объяснения причин патриарху Сербскому и иерархам запретили въезд на территорию непризнанной Республики Косово.

https://ria.ru/20240324/yugoslaviya-1935451582.html

https://ria.ru/20240505/pravoslavie-1943947719.html

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косово, приштина, патриарх кирилл (владимир гундяев), сербская православная церковь, отдел внешних церковных связей московского патриархата, русская православная церковь