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Патриарх Кирилл назвал запрет въезда в Косово Порфирию жестом вражды - РИА Новости, 17.05.2024
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Религия
 
23:29 17.05.2024
https://ria.ru/20240517/zapret-1946813951.html
Патриарх Кирилл назвал запрет въезда в Косово Порфирию жестом вражды
Патриарх Кирилл назвал запрет въезда в Косово Порфирию жестом вражды - РИА Новости, 17.05.2024
Патриарх Кирилл назвал запрет въезда в Косово Порфирию жестом вражды
Жестом вражды назвал патриарх Кирилл запрет на въезд на территорию Косово и Метохии патриарху Сербскому Порфирию и группе архиереев Сербской православной... РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T23:29
2024-05-17T23:29
религия
косово
приштина
патриарх кирилл (владимир гундяев)
сербская православная церковь
отдел внешних церковных связей московского патриархата
русская православная церковь
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МОСКВА, 17 май – РИА Новости. Жестом вражды назвал патриарх Кирилл запрет на въезд на территорию Косово и Метохии патриарху Сербскому Порфирию и группе архиереев Сербской православной церкви. "Опечален и возмущён отказом в праве на въезд на территорию Косова и Метохии для Вашего Святейшества и семерых собратьев-архипастырей, сопровождавших Вас в монастырь Печской Патриархии, чтобы в её стенах открыть Архиерейский собор Сербской православной церкви. Расцениваем этот шаг как жест вражды по отношению к церкви святого Саввы и демонстративное отрицание её великой духовной и исторической роли, связанной с многовековым присутствием в косовском крае", - говорится в послании патриарха Кирилла патриарху Сербскому Порфирию, опубликованном на сайте Русской православной церкви (РПЦ). Предстоятель РПЦ отметил, что тревогу и озабоченность вызывают также известия об условиях выживания сербского населения Косова и Метохии. "Мы знаем о грубом давлении на наших беззащитных братьев со стороны силовых структур режима в Приштине, а также о новых угрозах, нависших над древними святынями сербского православия. Молюсь Победителю смерти Жизнодавцу Христу, дабы Он ниспослал Вашему Святейшеству благодатное утешение в подвижнических трудах на пользу Сербской православной церкви", - говорится в сообщении РПЦ. Ранее Отдел внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата сообщил, что в понедельник патриарх Сербский Порфирий и группа из семи архипастырей, направлявшихся в монастырь Печской патриархии на Архиерейский собор Сербской православной церкви, были остановлены на контрольно-пропускном пункте "Мердаре" на административной линии, отделяющей Косово и Метохию от Центральной Сербии. Без объяснения причин патриарху Сербскому и иерархам запретили въезд на территорию непризнанной Республики Косово.
https://ria.ru/20240324/yugoslaviya-1935451582.html
https://ria.ru/20240505/pravoslavie-1943947719.html
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косово, приштина, патриарх кирилл (владимир гундяев), сербская православная церковь, отдел внешних церковных связей московского патриархата, русская православная церковь
Религия, Косово, Приштина, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Сербская православная церковь, Отдел внешних церковных связей Московского Патриархата, Русская православная церковь
Патриарх Кирилл назвал запрет въезда в Косово Порфирию жестом вражды

Патриарх Кирилл назвал жестом вражды запрет въезда в Косово и Метохию Порфирию

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПатриарх Кирилл
Патриарх Кирилл - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Патриарх Кирилл. Архивное фото
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МОСКВА, 17 май – РИА Новости. Жестом вражды назвал патриарх Кирилл запрет на въезд на территорию Косово и Метохии патриарху Сербскому Порфирию и группе архиереев Сербской православной церкви.
"Опечален и возмущён отказом в праве на въезд на территорию Косова и Метохии для Вашего Святейшества и семерых собратьев-архипастырей, сопровождавших Вас в монастырь Печской Патриархии, чтобы в её стенах открыть Архиерейский собор Сербской православной церкви. Расцениваем этот шаг как жест вражды по отношению к церкви святого Саввы и демонстративное отрицание её великой духовной и исторической роли, связанной с многовековым присутствием в косовском крае", - говорится в послании патриарха Кирилла патриарху Сербскому Порфирию, опубликованном на сайте Русской православной церкви (РПЦ).
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время встречи президента РФ Владимира Путина с представителями религиозных конфессий России - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
Патриарх Кирилл напомнил об агрессии НАТО против Югославии
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Предстоятель РПЦ отметил, что тревогу и озабоченность вызывают также известия об условиях выживания сербского населения Косова и Метохии.
"Мы знаем о грубом давлении на наших беззащитных братьев со стороны силовых структур режима в Приштине, а также о новых угрозах, нависших над древними святынями сербского православия. Молюсь Победителю смерти Жизнодавцу Христу, дабы Он ниспослал Вашему Святейшеству благодатное утешение в подвижнических трудах на пользу Сербской православной церкви", - говорится в сообщении РПЦ.
Ранее Отдел внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата сообщил, что в понедельник патриарх Сербский Порфирий и группа из семи архипастырей, направлявшихся в монастырь Печской патриархии на Архиерейский собор Сербской православной церкви, были остановлены на контрольно-пропускном пункте "Мердаре" на административной линии, отделяющей Косово и Метохию от Центральной Сербии. Без объяснения причин патриарху Сербскому и иерархам запретили въезд на территорию непризнанной Республики Косово.
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РелигияКосовоПриштинаПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)Сербская православная церковьОтдел внешних церковных связей Московского ПатриархатаРусская православная церковь
 
 
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