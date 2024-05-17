Патриарх Кирилл назвал запрет въезда в Косово Порфирию жестом вражды
Патриарх Кирилл назвал жестом вражды запрет въезда в Косово и Метохию Порфирию
Патриарх Кирилл. Архивное фото
МОСКВА, 17 май – РИА Новости. Жестом вражды назвал патриарх Кирилл запрет на въезд на территорию Косово и Метохии патриарху Сербскому Порфирию и группе архиереев Сербской православной церкви.
"Опечален и возмущён отказом в праве на въезд на территорию Косова и Метохии для Вашего Святейшества и семерых собратьев-архипастырей, сопровождавших Вас в монастырь Печской Патриархии, чтобы в её стенах открыть Архиерейский собор Сербской православной церкви. Расцениваем этот шаг как жест вражды по отношению к церкви святого Саввы и демонстративное отрицание её великой духовной и исторической роли, связанной с многовековым присутствием в косовском крае", - говорится в послании патриарха Кирилла патриарху Сербскому Порфирию, опубликованном на сайте Русской православной церкви (РПЦ).
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Предстоятель РПЦ отметил, что тревогу и озабоченность вызывают также известия об условиях выживания сербского населения Косова и Метохии.
"Мы знаем о грубом давлении на наших беззащитных братьев со стороны силовых структур режима в Приштине, а также о новых угрозах, нависших над древними святынями сербского православия. Молюсь Победителю смерти Жизнодавцу Христу, дабы Он ниспослал Вашему Святейшеству благодатное утешение в подвижнических трудах на пользу Сербской православной церкви", - говорится в сообщении РПЦ.
Ранее Отдел внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата сообщил, что в понедельник патриарх Сербский Порфирий и группа из семи архипастырей, направлявшихся в монастырь Печской патриархии на Архиерейский собор Сербской православной церкви, были остановлены на контрольно-пропускном пункте "Мердаре" на административной линии, отделяющей Косово и Метохию от Центральной Сербии. Без объяснения причин патриарху Сербскому и иерархам запретили въезд на территорию непризнанной Республики Косово.