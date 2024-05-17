https://ria.ru/20240517/zapret-1946708703.html

В Госдуме прокомментировали запрет ЕС на вещание нескольких российских СМИ

В Госдуме прокомментировали запрет ЕС на вещание нескольких российских СМИ - РИА Новости, 17.05.2024

В Госдуме прокомментировали запрет ЕС на вещание нескольких российских СМИ

Проигрывая информационную войну, ЕС включает все рычаги, они боятся правды, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей... РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T16:05

2024-05-17T16:05

2024-05-17T16:13

евросоюз

в мире

алексей чепа

россия

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Проигрывая информационную войну, ЕС включает все рычаги, они боятся правды, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, комментируя запрет Евросоюза на вещание ряда российских СМИ, в том числе РИА Новости.Евросоюз в пятницу принял решение о запрете на вещание на своей территории ряда СМИ, включая РИА Новости, "Известия", "Российскую газету" и Voice of Europe, говорится в заявлении Совета ЕС."Идет гибридная война, в том числе информационная война, и они понимают, что проигрывают эту войну, и, естественно, включают все рычаги, понимая, что вы доносите правду, они правды боятся. Поэтому идут на все меры для того, чтобы максимально навредить в этой войне нам", - сказал Чепа.

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евросоюз, в мире, алексей чепа, россия