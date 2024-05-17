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ЕС запретил вещание РИА Новости, "Известий" и "Российской газеты" - РИА Новости, 17.05.2024
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15:20 17.05.2024 (обновлено: 17:36 17.05.2024)
https://ria.ru/20240517/zapret-1946693672.html
ЕС запретил вещание РИА Новости, "Известий" и "Российской газеты"
ЕС запретил вещание РИА Новости, "Известий" и "Российской газеты" - РИА Новости, 17.05.2024
ЕС запретил вещание РИА Новости, "Известий" и "Российской газеты"
Евросоюз запретил четырем СМИ, в том числе РИА Новости, вести на своей территории любую деятельность, связанную с телевидением и радиовещанием, следует из... РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T15:20
2024-05-17T17:36
евросоюз
в мире
европарламент
россия
риа новости
российская газета
известия (газета)
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БРЮССЕЛЬ, 17 мая — РИА Новости. Евросоюз запретил четырем СМИ, в том числе РИА Новости, вести на своей территории любую деятельность, связанную с телевидением и радиовещанием, следует из заявления Совета ЕС."Сегодня Совет ЕС принял решение приостановить вещание на территории Евросоюза четырех СМИ, которые распространяют и поддерживают российскую пропаганду и агрессию против Украины: Voice of Europe, РИА Новости, "Известия" и "Российская газета", — говорится в документе.При этом отмечается, что решение не будет препятствовать СМИ и их сотрудникам заниматься деятельностью в ЕС, не связанной с вещанием, например проведением исследований и интервью.Решение вступит в силу 18 мая.Москва предупреждала, что в случае ограничения вещания российских медиа и работы журналистов будет отвечать Западу молниеносно и крайне болезненно. По словам официального представителя МИД Марии Захаровой, если хотя бы одно российское СМИ подвергнется необоснованным ограничениям, это рикошетом отразится на западных журналистах в России.Решение Совета ЕС прокомментировал первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа."Идет гибридная война, в том числе информационная война, и они понимают, что проигрывают эту войну, и, естественно, включают все рычаги, понимая, что вы доносите правду, они правды боятся. Поэтому идут на все меры для того, чтобы максимально навредить в этой войне нам", — сказал он РИА Новости.Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. В ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия российским СМИ, а главными угрозами называются Sputnik и RT. Многие западные политики, в том числе американские сенаторы и конгрессмены и президент Франции, обвиняли эти СМИ во вмешательстве в выборы в США и Франции, хотя не приводили никаких доказательств. Официальные российские представители назвали такие заявления голословными.В последнее время ЕС ввел санкции против крупнейших российских СМИ, запретив их вещание на своей территории. Такое решение принималось без обращения в суд или к национальным регуляторам в странах ЕС, которые отвечают за медиарынки своих стран.
https://ria.ru/20240408/europa-1938446949.html
https://ria.ru/20240429/agenty-1942941585.html
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евросоюз, в мире, европарламент, россия, риа новости, российская газета, известия (газета)
Евросоюз, В мире, Европарламент, Россия, РИА Новости, Российская газета, Известия (газета)
ЕС запретил вещание РИА Новости, "Известий" и "Российской газеты"

ЕС запретил вещание РИА Новости, "Известий", "Российской газеты", VE

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЛоготип Евросоюза
Логотип Евросоюза - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
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БРЮССЕЛЬ, 17 мая — РИА Новости. Евросоюз запретил четырем СМИ, в том числе РИА Новости, вести на своей территории любую деятельность, связанную с телевидением и радиовещанием, следует из заявления Совета ЕС.
"Сегодня Совет ЕС принял решение приостановить вещание на территории Евросоюза четырех СМИ, которые распространяют и поддерживают российскую пропаганду и агрессию против Украины: Voice of Europe, РИА Новости, "Известия" и "Российская газета", — говорится в документе.
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При этом отмечается, что решение не будет препятствовать СМИ и их сотрудникам заниматься деятельностью в ЕС, не связанной с вещанием, например проведением исследований и интервью.
Решение вступит в силу 18 мая.
Москва предупреждала, что в случае ограничения вещания российских медиа и работы журналистов будет отвечать Западу молниеносно и крайне болезненно. По словам официального представителя МИД Марии Захаровой, если хотя бы одно российское СМИ подвергнется необоснованным ограничениям, это рикошетом отразится на западных журналистах в России.
Решение Совета ЕС прокомментировал первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.
"Идет гибридная война, в том числе информационная война, и они понимают, что проигрывают эту войну, и, естественно, включают все рычаги, понимая, что вы доносите правду, они правды боятся. Поэтому идут на все меры для того, чтобы максимально навредить в этой войне нам", — сказал он РИА Новости.
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Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. В ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия российским СМИ, а главными угрозами называются Sputnik и RT. Многие западные политики, в том числе американские сенаторы и конгрессмены и президент Франции, обвиняли эти СМИ во вмешательстве в выборы в США и Франции, хотя не приводили никаких доказательств. Официальные российские представители назвали такие заявления голословными.
В последнее время ЕС ввел санкции против крупнейших российских СМИ, запретив их вещание на своей территории. Такое решение принималось без обращения в суд или к национальным регуляторам в странах ЕС, которые отвечают за медиарынки своих стран.
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