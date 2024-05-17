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Санкции США не остановят работу центра МВД в Никарагуа, заявили в МИД
Санкции США не остановят работу центра МВД в Никарагуа, заявили в МИД - РИА Новости, 17.05.2024
Санкции США не остановят работу центра МВД в Никарагуа, заявили в МИД
Санкции США против центра МВД РФ в Никарагуа не остановят его работу, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T18:51
2024-05-17T18:51
2024-05-17T18:51
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никарагуа
сша
мария захарова
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Санкции США против центра МВД РФ в Никарагуа не остановят его работу, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Добавить к этому можно только то, что работу центра упомянутые санкции не остановят. Мы продолжим бороться с наркобизнесом с теми партнерами, которые разделяют с нами эти и другие цели противодействия общим для всех вызовам безопасности", - сказала Захарова, ее слова приводятся на сайте МИД РФ. Ранее США расширили санкционный список в отношении Никарагуа, в него в том числе был включен учебный центр МВД РФ, "который поддерживает действия национальной полиции Никарагуа в преследовании политической оппозиции". Посол России в центральноамериканской стране Александр Хохоликов отмечал, что действующий в Манагуа с 2017 года учебный центр Сибирского юридического института МВД России является успешным двусторонним проектом в области подготовки квалифицированных кадров за рубежом. Образовательная организация осуществляет обучение полицейских по наиболее востребованным и актуальным направлениям борьбы с преступностью, имеющей международную проекцию.
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россия, никарагуа, сша, мария захарова, министерство внутренних дел рф (мвд россии), министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Россия, Никарагуа, США, Мария Захарова, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Санкции США не остановят работу центра МВД в Никарагуа, заявили в МИД
Захарова: центр МВД в Никарагуа продолжит бороться с наркобизнесом