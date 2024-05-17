https://ria.ru/20240517/zakharova-1946764301.html

Санкции США не остановят работу центра МВД в Никарагуа, заявили в МИД

Санкции США не остановят работу центра МВД в Никарагуа, заявили в МИД - РИА Новости, 17.05.2024

Санкции США не остановят работу центра МВД в Никарагуа, заявили в МИД

Санкции США против центра МВД РФ в Никарагуа не остановят его работу, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T18:51

2024-05-17T18:51

2024-05-17T18:51

россия

никарагуа

сша

мария захарова

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Санкции США против центра МВД РФ в Никарагуа не остановят его работу, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Добавить к этому можно только то, что работу центра упомянутые санкции не остановят. Мы продолжим бороться с наркобизнесом с теми партнерами, которые разделяют с нами эти и другие цели противодействия общим для всех вызовам безопасности", - сказала Захарова, ее слова приводятся на сайте МИД РФ. Ранее США расширили санкционный список в отношении Никарагуа, в него в том числе был включен учебный центр МВД РФ, "который поддерживает действия национальной полиции Никарагуа в преследовании политической оппозиции". Посол России в центральноамериканской стране Александр Хохоликов отмечал, что действующий в Манагуа с 2017 года учебный центр Сибирского юридического института МВД России является успешным двусторонним проектом в области подготовки квалифицированных кадров за рубежом. Образовательная организация осуществляет обучение полицейских по наиболее востребованным и актуальным направлениям борьбы с преступностью, имеющей международную проекцию.

https://ria.ru/20240517/mid-1946761149.html

россия

никарагуа

сша

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россия, никарагуа, сша, мария захарова, министерство внутренних дел рф (мвд россии), министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)