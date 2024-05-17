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В Одессе прогремела серия взрывов
В Одессе прогремела серия взрывов - РИА Новости, 17.05.2024
В Одессе прогремела серия взрывов
Три взрыва прогремели в Одессе менее чем за 20 минут, сообщил мэр города Геннадий Труханов в Telegram-канале. РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T17:16
2024-05-17T17:16
2024-05-17T17:18
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Три взрыва прогремели в Одессе менее чем за 20 минут, сообщил мэр города Геннадий Труханов в Telegram-канале. "В городе слышен взрыв", - написал он. Спустя две минуты после публикации первого сообщения, Труханов сообщил о втором взрыве, еще через 16 минут – о третьем. Информация о пораженных целях не публикуется. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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в мире, одесса, геннадий труханов, украина
В мире, Одесса, Геннадий Труханов, Специальная военная операция на Украине, Украина
В Одессе прогремела серия взрывов
Мэр Труханов сообщил о трех взрывах в Одессе