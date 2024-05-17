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Украинские власти сообщили о взрыве в Одессе
Украинские власти сообщили о взрыве в Одессе - РИА Новости, 17.05.2024
Украинские власти сообщили о взрыве в Одессе
Повторный взрыв прогремел в Одессе, сообщил мэр города Геннадий Труханов. РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T18:55
2024-05-17T18:55
2024-05-17T19:21
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Повторный взрыв прогремел в Одессе, сообщил мэр города Геннадий Труханов. Ранее Труханов сообщил о трех взрывах, прозвучавших в городе менее чем за 20 минут. "В городе слышен взрыв", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Труханова. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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россия, одесса, геннадий труханов, дмитрий песков, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Одесса, Геннадий Труханов, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, В мире
Украинские власти сообщили о взрыве в Одессе
Мэр Труханов: в Одессе прогремел новый взрыв
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости.
Повторный взрыв прогремел в Одессе, сообщил мэр
города Геннадий Труханов.
Ранее Труханов сообщил о трех взрывах, прозвучавших в городе менее чем за 20 минут.
"В городе слышен взрыв", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Труханова.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.