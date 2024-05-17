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Подполье сообщило о мощном взрыве после удара по воинской части под Одессой
Подполье сообщило о мощном взрыве после удара по воинской части под Одессой - РИА Новости, 17.05.2024
Подполье сообщило о мощном взрыве после удара по воинской части под Одессой
Мощный взрыв при повторной детонации произошел в поселке Дачное в Одесской области после удара Вооруженных сил России по воинской части, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T18:15
2024-05-17T18:15
2024-05-17T18:15
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россия
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одесская область
сергей лебедев
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ДОНЕЦК, 17 мая - РИА Новости. Мощный взрыв при повторной детонации произошел в поселке Дачное в Одесской области после удара Вооруженных сил России по воинской части, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег. Ранее Лебедев рассказал, что ВС России нанесли удар по воинской части в поселке Дачное в пригороде Одессы, было попадание в склад со снарядами. "Произошел мощный врыв, повторная детонация, видимо, взрываются снаряды, одесское подполье фиксирует большое количество скорых и пожарных машин", - сказал Лебедев. Он добавил, что военная часть соединена с железнодорожными путями, где располагаются склады. На предоставленных фотографиях видео столб белого дыма, на фотографиях после удара дым был темного цвета.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, одесса, одесская область, сергей лебедев
Специальная военная операция на Украине, Россия, Одесса, Одесская область, Сергей Лебедев
Подполье сообщило о мощном взрыве после удара по воинской части под Одессой
Лебедев: под Одессой прогремел взрыв при повторной детонации после удара ВС РФ
ДОНЕЦК, 17 мая - РИА Новости. Мощный взрыв при повторной детонации произошел в поселке Дачное в Одесской области после удара Вооруженных сил России по воинской части, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег.
Ранее Лебедев рассказал, что ВС России нанесли удар по воинской части в поселке Дачное в пригороде Одессы, было попадание в склад со снарядами.
"Произошел мощный врыв, повторная детонация, видимо, взрываются снаряды, одесское подполье фиксирует большое количество скорых и пожарных машин", - сказал Лебедев.
Он добавил, что военная часть соединена с железнодорожными путями, где располагаются склады.
На предоставленных фотографиях видео столб белого дыма, на фотографиях после удара дым был темного цвета.