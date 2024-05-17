https://ria.ru/20240517/vystavka-1946550486.html

Ефимов: выставка-форум АРХ Москва пройдет с 22 по 25 мая в Гостином Дворе

Ефимов: выставка-форум АРХ Москва пройдет с 22 по 25 мая в Гостином Дворе - РИА Новости, 17.05.2024

Ефимов: выставка-форум АРХ Москва пройдет с 22 по 25 мая в Гостином Дворе

В Москве в Гостином дворе с 22 по 25 мая состоится международная выставка-форум архитектуры и дизайна АРХ Москва – для посетителей в текущем году подготовили... РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T09:07

2024-05-17T09:07

2024-05-17T09:53

владимир ефимов (правительство москвы)

москва

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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. В Москве в Гостином дворе с 22 по 25 мая состоится международная выставка-форум архитектуры и дизайна АРХ Москва – для посетителей в текущем году подготовили более 200 мероприятий, рассказал заммэра столицы Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.По его словам, выставка примечательна тем, что это уникальная коммуникационная площадка в таких сферах, как девелопмент, строительства, дизайн и архитектура. "Посетителей ждет свыше 200 стендов – на 12% больше, чем в 2023-м. Среди них – 13 кураторских спецпроектов, в работе над которыми принимают участие архитекторы разных поколений: от студентов до признанных мастеров", – приводит слова Ефимова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.Восемь дискуссионных площадок форума-выставки суммарно включают 200 мероприятий, среди которых как лекции и дискуссии, так и круглые столы и мастер-классы. В деловую программу войдут более 1 тысячи экспертов – представителей отрасли.Ключевая тема текущего форма – "Польза". Как отметил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, участники форума расскажут, что такое польза в современном проекте, здании, городской среде, управленческих решениях, а также предложат варианты, как сделать город максимально красивым и полезным для человека.По словам Кузнецова, среди главных проектов мероприятия – экспозиция Москомархитектуры, посвященная теме образования. Стенд "Кампус – поле возможностей", выполненный как открытое пространство, совмещающее науку и городскую жизнь, поможет больше узнать о трех университетских проектах мирового уровня, реализуемых в столице. Речь идет о кампусах МГТУ, Московского государственного строительного университета и инновационного научно-технологического центра МГУ "Воробьевы горы".Организатор выставки - "Экспо-парк выставочные проекты". Ожидается, что ее посетят около 40 тысяч человек. Вход свободный при предварительной регистрации на сайте.АРХ Москва проходит под патронатом столичного правительства при поддержке Союза архитекторов России, а также Союза московских архитекторов, Союза российских городов, Ассоциации инвесторов Москвы и НП "Российская гильдия управляющих и девелоперов".

https://ria.ru/20240515/efimov-1946010355.html

https://ria.ru/20240514/naberezhnaya-1945735175.html

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владимир ефимов (правительство москвы) , москва