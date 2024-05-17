https://ria.ru/20240517/vyruchka-1946563234.html

Доля рубля в экспорте России в Европу выросла до исторического максимума

Доля рубля в экспорте России в Европу выросла до исторического максимума - РИА Новости, 17.05.2024

Доля рубля в экспорте России в Европу выросла до исторического максимума

Россия в марте получила рекордную долю выручки в рублях за экспорт в страны Европы, следует из анализа РИА Новости данных ЦБ. РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T02:03

2024-05-17T02:03

2024-05-17T02:03

экономика

европа

россия

карибский бассейн

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Россия в марте получила рекордную долю выручки в рублях за экспорт в страны Европы, следует из анализа РИА Новости данных ЦБ. Согласно данным регулятора, в марте этого года доля рубля в поставках в Европу достигла рекордных 58,5%, увеличившись за месяц на 9,6 процентного пункта и на 10,8 процентного пункта за год. Самый сильный рост доли рубля в марте был в расчетах африканских стран за товары из России - там она подскочила на 41,1 процентного пункта, до 51,4%. А больше всего в рублях за российские товары платят в Карибском бассейне (94%), Европе (58,5%) и Океании (55,8%). Доля рублевых расчетов за российский экспорт в Азию в марте почти не изменилась, составив 41,5%, а в странах Америки выросла до 36,9% с 27,6% в феврале.

https://ria.ru/20240515/rubl-1946132397.html

https://ria.ru/20240515/tsb-1946110266.html

европа

россия

карибский бассейн

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экономика, европа, россия, карибский бассейн, центральный банк рф (цб рф)