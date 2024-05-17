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Директора школы в Вязьме задержали за поддельные сертификаты для мигрантов - РИА Новости, 17.05.2024
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15:17 17.05.2024
https://ria.ru/20240517/vyazma-1946692944.html
Директора школы в Вязьме задержали за поддельные сертификаты для мигрантов
Директора школы в Вязьме задержали за поддельные сертификаты для мигрантов - РИА Новости, 17.05.2024
Директора школы в Вязьме задержали за поддельные сертификаты для мигрантов
Директор частного образовательного учреждения в Вязьме, являющийся сотрудником Института русского языка имени Пушкина, задержан за выдачу иностранцам подложных... РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T15:17
2024-05-17T15:17
происшествия
россия
смоленская область
вязьма
институт русского языка имени пушкина
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Директор частного образовательного учреждения в Вязьме, являющийся сотрудником Института русского языка имени Пушкина, задержан за выдачу иностранцам подложных сертификатов о владении русским языком, ему предъявлено обвинение, сообщается на сайте СУСК по Смоленской области. "Следственными органами СК России по Смоленской области возбуждено уголовное дело в отношении специалиста ФГБОУ ВО "Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина" – директора частного учреждения дополнительного профессионального образования по признакам преступления, предусмотренного п. "г,е" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий)", – говорится в сообщении. По данным СУСК, частное образовательное учреждение в Вязьме Смоленской области по договору с Институтом русского языка имени Пушкина проводило комплексные экзамены по владению русским языком для получения иностранными гражданами разрешения на работу или патента. Подозреваемый, являясь директором организации, организовал выдачу иностранцам сертификатов о владении русским языком, знании истории и основ законодательства РФ для их предоставления в миграционные органы МВД, но иностранцы, получившие сертификаты, такими знаниями не обладали. "Фигурант задержан, ему предъявлено обвинение и следствие намерено ходатайствовать об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", – добавили в СУСК. Ранее столичный главк СК России сообщал о задержании силовиками пятерых человек, в том числе сотрудников Института имени Пушкина, которые занимались незаконной выдачей сертификатов о знании русского языка для получения мигрантами вида на жительство. Возбуждено уголовное дело по статьям "Организация незаконной миграции" и "Превышение должностных полномочий".
https://ria.ru/20240408/banda-1938648733.html
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россия
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происшествия, россия, смоленская область, вязьма, институт русского языка имени пушкина, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Смоленская область, Вязьма, Институт русского языка имени Пушкина, Следственный комитет России (СК РФ)
Директора школы в Вязьме задержали за поддельные сертификаты для мигрантов

В Вязьме задержали сотрудника института Пушкина за подделку сертификатов о языке

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Директор частного образовательного учреждения в Вязьме, являющийся сотрудником Института русского языка имени Пушкина, задержан за выдачу иностранцам подложных сертификатов о владении русским языком, ему предъявлено обвинение, сообщается на сайте СУСК по Смоленской области.
"Следственными органами СК России по Смоленской области возбуждено уголовное дело в отношении специалиста ФГБОУ ВО "Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина" – директора частного учреждения дополнительного профессионального образования по признакам преступления, предусмотренного п. "г,е" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий)", – говорится в сообщении.
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По данным СУСК, частное образовательное учреждение в Вязьме Смоленской области по договору с Институтом русского языка имени Пушкина проводило комплексные экзамены по владению русским языком для получения иностранными гражданами разрешения на работу или патента.
Подозреваемый, являясь директором организации, организовал выдачу иностранцам сертификатов о владении русским языком, знании истории и основ законодательства РФ для их предоставления в миграционные органы МВД, но иностранцы, получившие сертификаты, такими знаниями не обладали.
"Фигурант задержан, ему предъявлено обвинение и следствие намерено ходатайствовать об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", – добавили в СУСК.
Ранее столичный главк СК России сообщал о задержании силовиками пятерых человек, в том числе сотрудников Института имени Пушкина, которые занимались незаконной выдачей сертификатов о знании русского языка для получения мигрантами вида на жительство. Возбуждено уголовное дело по статьям "Организация незаконной миграции" и "Превышение должностных полномочий".
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