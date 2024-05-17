https://ria.ru/20240517/vyazma-1946692944.html
Директора школы в Вязьме задержали за поддельные сертификаты для мигрантов
Директора школы в Вязьме задержали за поддельные сертификаты для мигрантов - РИА Новости, 17.05.2024
Директора школы в Вязьме задержали за поддельные сертификаты для мигрантов
Директор частного образовательного учреждения в Вязьме, являющийся сотрудником Института русского языка имени Пушкина, задержан за выдачу иностранцам подложных... РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T15:17
2024-05-17T15:17
2024-05-17T15:17
происшествия
россия
смоленская область
вязьма
институт русского языка имени пушкина
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/12/1746227007_0:314:3072:2042_1920x0_80_0_0_ebe9243ee994f046959eec372c78f426.jpg
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Директор частного образовательного учреждения в Вязьме, являющийся сотрудником Института русского языка имени Пушкина, задержан за выдачу иностранцам подложных сертификатов о владении русским языком, ему предъявлено обвинение, сообщается на сайте СУСК по Смоленской области. "Следственными органами СК России по Смоленской области возбуждено уголовное дело в отношении специалиста ФГБОУ ВО "Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина" – директора частного учреждения дополнительного профессионального образования по признакам преступления, предусмотренного п. "г,е" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий)", – говорится в сообщении. По данным СУСК, частное образовательное учреждение в Вязьме Смоленской области по договору с Институтом русского языка имени Пушкина проводило комплексные экзамены по владению русским языком для получения иностранными гражданами разрешения на работу или патента. Подозреваемый, являясь директором организации, организовал выдачу иностранцам сертификатов о владении русским языком, знании истории и основ законодательства РФ для их предоставления в миграционные органы МВД, но иностранцы, получившие сертификаты, такими знаниями не обладали. "Фигурант задержан, ему предъявлено обвинение и следствие намерено ходатайствовать об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", – добавили в СУСК. Ранее столичный главк СК России сообщал о задержании силовиками пятерых человек, в том числе сотрудников Института имени Пушкина, которые занимались незаконной выдачей сертификатов о знании русского языка для получения мигрантами вида на жительство. Возбуждено уголовное дело по статьям "Организация незаконной миграции" и "Превышение должностных полномочий".
https://ria.ru/20240408/banda-1938648733.html
https://ria.ru/20240409/moskva-1938817041.html
россия
смоленская область
вязьма
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/12/1746227007_245:0:2976:2048_1920x0_80_0_0_2e50b50bcc72ef5b847b6cb0e87a46b9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, смоленская область, вязьма, институт русского языка имени пушкина, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Смоленская область, Вязьма, Институт русского языка имени Пушкина, Следственный комитет России (СК РФ)
Директора школы в Вязьме задержали за поддельные сертификаты для мигрантов
В Вязьме задержали сотрудника института Пушкина за подделку сертификатов о языке
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости.
Директор частного образовательного учреждения в Вязьме, являющийся сотрудником Института русского языка имени Пушкина, задержан за выдачу иностранцам подложных сертификатов о владении русским языком, ему предъявлено обвинение, сообщается на сайте
СУСК по Смоленской области.
"Следственными органами СК России
по Смоленской области возбуждено уголовное дело в отношении специалиста ФГБОУ ВО "Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина" – директора частного учреждения дополнительного профессионального образования по признакам преступления, предусмотренного п. "г,е" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий)", – говорится в сообщении.
По данным СУСК, частное образовательное учреждение в Вязьме Смоленской области по договору с Институтом русского языка имени Пушкина проводило комплексные экзамены по владению русским языком для получения иностранными гражданами разрешения на работу или патента.
Подозреваемый, являясь директором организации, организовал выдачу иностранцам сертификатов о владении русским языком, знании истории и основ законодательства РФ для их предоставления в миграционные органы МВД, но иностранцы, получившие сертификаты, такими знаниями не обладали.
"Фигурант задержан, ему предъявлено обвинение и следствие намерено ходатайствовать об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", – добавили в СУСК.
Ранее столичный главк СК России сообщал о задержании силовиками пятерых человек, в том числе сотрудников Института имени Пушкина, которые занимались незаконной выдачей сертификатов о знании русского языка для получения мигрантами вида на жительство. Возбуждено уголовное дело по статьям "Организация незаконной миграции" и "Превышение должностных полномочий".