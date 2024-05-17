Рост ВВП России в первом квартале ускорился до 5,4 процента
Росстат: рост ВВП РФ ускорился до 5,4% в первом квартале 2024 года
Здание Росстата. Архивное фото
МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Рост ВВП России в первом квартале ускорился до 5,4 процента в годовом выражении с 4,9 процента в четвертом квартале 2023-го, следует из предварительной оценки Росстата.
"Индекс физического объема валового внутреннего продукта в первом квартале 2024 года относительно соответствующего периода 2023-го, по предварительной оценке, составил 105,4 процента", — говорится в документе.
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ВВП (валовой внутренний продукт) — общая денежная стоимость всех конечных товаров и услуг, произведенных и проданных страной за конкретный период времени.
Предварительные данные Росстата полностью совпали с ранее озвученной оценкой Минэкономразвития. В этом году, по прогнозам ведомства, ВВП вырастет на 2,8 процента. Центробанк прогнозирует его в диапазоне 2,5-3,5 процента (прежняя оценка — один-два процента).
В понедельник ЦБ оценил рост российской экономики в первом квартале 2024-го в 4,6 процента в годовом выражении.
Как заявил Владимир Путин, нынешние показатели позволяют улучшать прогнозы развития. По его словам, сейчас многие эксперты говорят, что по итогам этого года ВВП может прибавить более трех процентов.
В апреле глава государства поручил правительству до 31 марта 2025-го подготовить меры для вхождения России в четверку крупнейших экономик мира.
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