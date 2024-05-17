https://ria.ru/20240517/vvp-1946768687.html

Рост ВВП России в первом квартале ускорился до 5,4 процента

Рост ВВП России в первом квартале ускорился до 5,4 процента - РИА Новости, 17.05.2024

Рост ВВП России в первом квартале ускорился до 5,4 процента

Рост ВВП России в первом квартале ускорился до 5,4 процента в годовом выражении с 4,9 процента в четвертом квартале 2023-го, следует из предварительной оценки... РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T19:04

2024-05-17T19:04

2024-05-17T19:53

экономика

россия

федеральная служба государственной статистики (росстат)

ввп

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

владимир путин

антон силуанов

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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Рост ВВП России в первом квартале ускорился до 5,4 процента в годовом выражении с 4,9 процента в четвертом квартале 2023-го, следует из предварительной оценки Росстата. "Индекс физического объема валового внутреннего продукта в первом квартале 2024 года относительно соответствующего периода 2023-го, по предварительной оценке, составил 105,4 процента", — говорится в документе. Предварительные данные Росстата полностью совпали с ранее озвученной оценкой Минэкономразвития. В этом году, по прогнозам ведомства, ВВП вырастет на 2,8 процента. Центробанк прогнозирует его в диапазоне 2,5-3,5 процента (прежняя оценка — один-два процента).В понедельник ЦБ оценил рост российской экономики в первом квартале 2024-го в 4,6 процента в годовом выражении.Как заявил Владимир Путин, нынешние показатели позволяют улучшать прогнозы развития. По его словам, сейчас многие эксперты говорят, что по итогам этого года ВВП может прибавить более трех процентов.В апреле глава государства поручил правительству до 31 марта 2025-го подготовить меры для вхождения России в четверку крупнейших экономик мира.

https://ria.ru/20240515/evrokomissiya-1946101350.html

https://ria.ru/20240507/import-1944547378.html

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2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, россия, федеральная служба государственной статистики (росстат), ввп, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), владимир путин, антон силуанов