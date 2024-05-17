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Вучич процитировал слова маршала Жукова о неблагодарности Запада - РИА Новости, 17.05.2024
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01:10 17.05.2024 (обновлено: 07:56 17.05.2024)
https://ria.ru/20240517/vuchich-1946560812.html
Вучич процитировал слова маршала Жукова о неблагодарности Запада
Вучич процитировал слова маршала Жукова о неблагодарности Запада - РИА Новости, 17.05.2024
Вучич процитировал слова маршала Жукова о неблагодарности Запада
Президент Сербии Александр Вучич на фоне ожидаемой резолюции о "геноциде в Сребренице" на Генеральной ассамблее ООН (ГА ООН) процитировал слова маршала СССР... РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T01:10
2024-05-17T07:56
в мире
сербия
ссср
республика сербская
александр вучич
оон
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
генеральная ассамблея оон
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БЕЛГРАД, 17 мая — РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич на фоне ожидаемой резолюции о "геноциде в Сребренице" на Генеральной ассамблее ООН (ГА ООН) процитировал слова маршала СССР Георгия Константиновича Жукова о неблагодарности Запада за освобождение от фашизма. Поздно вечером в четверг глава сербского государства выступил в эфире Радио и телевидения Сербии. По его словам, у готовящейся к рассмотрению 23 мая на ГА ООН резолюции три цели: упразднение Республики Сербской в Боснии и Герцеговине (РС БиГ), ревизия вердиктов об ответственности РС БиГ в конфликте 1992-1995 года и создание возможности для иска против Сербии за возмещение военного ущерба. "Я примирился со своей политической судьбой. Как сказал маршал Жуков, некоторые в Европе нам никогда не простят, что мы их освободили. Я — не маршал Жуков, я маленький человек, избранный президент одной малой, но свободолюбивой страны", — заявил Вучич и пообещал сделать все "для сохранения чести Сербии". Сербский президент 15 мая выступил в представительстве Россотрудничества — Российском центре науки и культуры (РЦНК) "Русский дом" в Белграде с речью "Ревизия исторических фактов и сопротивление свободолюбивых народов" где указал, что для него и его потомков 9 мая всегда будет Днем Победы, который они будут праздновать. Там он подчеркнул, что Запад проталкиванием резолюции о "геноциде в Сребренице" в Генеральной ассамблее ООН мстит Сербии за самостоятельную политику и провал западной политики в других частях света.Вучич планирует с 19 мая до голосования 23 мая на ГА ООН бороться в Нью-Йорке "против мощной машинерии коллективного Запада", которая хочет провозгласить "геноцидным" наиболее пострадавший народ на Балканах. Президент Сербии отметил, что он будет делать это, несмотря на отсутствие шансов на победу.По мнению руководства Сербии и Республики Сербской БиГ, данная резолюция провозглашает сербов "геноцидным народом" и ставит вопрос о легитимности существования РС БиГ. Согласно проекту резолюции, Генассамблея ООН "постановляет назначить 11 июля Международным днем осмысления и поминовения геноцида 1995 года в Сребренице, который должен отмечаться ежегодно". Текст осуждает "отрицание геноцида в Сребренице".
https://ria.ru/20240517/serbiya-1946559065.html
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сербия
ссср
республика сербская
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в мире, сербия, ссср, республика сербская, александр вучич, оон, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), генеральная ассамблея оон
В мире, Сербия, СССР, Республика Сербская, Александр Вучич, ООН, Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество), Генеральная Ассамблея ООН
Вучич процитировал слова маршала Жукова о неблагодарности Запада

Президент Сербии Вучич процитировал маршала СССР Жукова из-за давления Запада

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкПрезидент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
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Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 17 мая — РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич на фоне ожидаемой резолюции о "геноциде в Сребренице" на Генеральной ассамблее ООН (ГА ООН) процитировал слова маршала СССР Георгия Константиновича Жукова о неблагодарности Запада за освобождение от фашизма.
Поздно вечером в четверг глава сербского государства выступил в эфире Радио и телевидения Сербии. По его словам, у готовящейся к рассмотрению 23 мая на ГА ООН резолюции три цели: упразднение Республики Сербской в Боснии и Герцеговине (РС БиГ), ревизия вердиктов об ответственности РС БиГ в конфликте 1992-1995 года и создание возможности для иска против Сербии за возмещение военного ущерба.
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
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"Я примирился со своей политической судьбой. Как сказал маршал Жуков, некоторые в Европе нам никогда не простят, что мы их освободили. Я — не маршал Жуков, я маленький человек, избранный президент одной малой, но свободолюбивой страны", — заявил Вучич и пообещал сделать все "для сохранения чести Сербии".
Сербский президент 15 мая выступил в представительстве Россотрудничества — Российском центре науки и культуры (РЦНК) "Русский дом" в Белграде с речью "Ревизия исторических фактов и сопротивление свободолюбивых народов" где указал, что для него и его потомков 9 мая всегда будет Днем Победы, который они будут праздновать.
Там он подчеркнул, что Запад проталкиванием резолюции о "геноциде в Сребренице" в Генеральной ассамблее ООН мстит Сербии за самостоятельную политику и провал западной политики в других частях света.
Вучич планирует с 19 мая до голосования 23 мая на ГА ООН бороться в Нью-Йорке "против мощной машинерии коллективного Запада", которая хочет провозгласить "геноцидным" наиболее пострадавший народ на Балканах. Президент Сербии отметил, что он будет делать это, несмотря на отсутствие шансов на победу.
По мнению руководства Сербии и Республики Сербской БиГ, данная резолюция провозглашает сербов "геноцидным народом" и ставит вопрос о легитимности существования РС БиГ. Согласно проекту резолюции, Генассамблея ООН "постановляет назначить 11 июля Международным днем осмысления и поминовения геноцида 1995 года в Сребренице, который должен отмечаться ежегодно". Текст осуждает "отрицание геноцида в Сребренице".
Василий Небензя
Небензя высказал позицию России по резолюции о геноциде в Сребренице
15 мая, 19:35
 
В миреСербияСССРРеспублика СербскаяАлександр ВучичООНФедеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)Генеральная Ассамблея ООН
 
 
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