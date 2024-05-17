https://ria.ru/20240517/vsu-1946746127.html

Около трети получаемых ВСУ беспилотников плохо работает, пишут СМИ

Около трети получаемых ВСУ беспилотников плохо работает, пишут СМИ - РИА Новости, 17.05.2024

Около трети получаемых ВСУ беспилотников плохо работает, пишут СМИ

Около трети получаемых ВСУ беспилотников плохо работает, сообщает издание Esquire со ссылкой на технического специалиста по обслуживанию беспилотников из 92-й... РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T17:50

2024-05-17T17:50

2024-05-17T17:50

специальная военная операция на украине

в мире

денис пушилин

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Около трети получаемых ВСУ беспилотников плохо работает, сообщает издание Esquire со ссылкой на технического специалиста по обслуживанию беспилотников из 92-й штурмовой бригады ВСУ. Как пишет издание, полученные беспилотники проходят контроль качества. "От 20 до 30% получаемых беспилотников "имеют проблемы", - говорится в статье. Один из операторов беспилотников в составе ВСУ рассказал изданию, что украинские войска испытывают нехватку артиллерийских снарядов, а беспилотники не способны их заменить. Командир подразделения признается изданию, что многие вылеты дронов ВСУ заканчиваются безуспешно. Издание пишет, что на каждый украинский беспилотник в настоящее время приходится порядка пяти беспилотников ВС РФ. Издание Politico ранее сообщало, что высокопоставленные офицеры ВСУ считают, что этим летом линия фронта может рухнуть на фоне острой нехватки боеприпасов, а также подорванного морального духа в рядах украинских войск. Минобороны России в четверг сообщило, что военнослужащие группировки "Юг" заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение двум украинским бригадам у Часова Яра и Антоновки в ДНР. Глава ДНР Денис Пушилин ранее заявил в интервью РИА Новости, что с оптимизмом смотрит на продвижение российских сил в направлении Часова Яра, российские бойцы выстраивают действия уже в черте города.

https://ria.ru/20240516/zapad-1946093516.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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в мире, денис пушилин