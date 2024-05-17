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Около трети получаемых ВСУ беспилотников плохо работает, пишут СМИ - РИА Новости, 17.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:50 17.05.2024
https://ria.ru/20240517/vsu-1946746127.html
Около трети получаемых ВСУ беспилотников плохо работает, пишут СМИ
Около трети получаемых ВСУ беспилотников плохо работает, пишут СМИ - РИА Новости, 17.05.2024
Около трети получаемых ВСУ беспилотников плохо работает, пишут СМИ
Около трети получаемых ВСУ беспилотников плохо работает, сообщает издание Esquire со ссылкой на технического специалиста по обслуживанию беспилотников из 92-й... РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T17:50
2024-05-17T17:50
специальная военная операция на украине
в мире
денис пушилин
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Около трети получаемых ВСУ беспилотников плохо работает, сообщает издание Esquire со ссылкой на технического специалиста по обслуживанию беспилотников из 92-й штурмовой бригады ВСУ. Как пишет издание, полученные беспилотники проходят контроль качества. "От 20 до 30% получаемых беспилотников "имеют проблемы", - говорится в статье. Один из операторов беспилотников в составе ВСУ рассказал изданию, что украинские войска испытывают нехватку артиллерийских снарядов, а беспилотники не способны их заменить. Командир подразделения признается изданию, что многие вылеты дронов ВСУ заканчиваются безуспешно. Издание пишет, что на каждый украинский беспилотник в настоящее время приходится порядка пяти беспилотников ВС РФ. Издание Politico ранее сообщало, что высокопоставленные офицеры ВСУ считают, что этим летом линия фронта может рухнуть на фоне острой нехватки боеприпасов, а также подорванного морального духа в рядах украинских войск. Минобороны России в четверг сообщило, что военнослужащие группировки "Юг" заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение двум украинским бригадам у Часова Яра и Антоновки в ДНР. Глава ДНР Денис Пушилин ранее заявил в интервью РИА Новости, что с оптимизмом смотрит на продвижение российских сил в направлении Часова Яра, российские бойцы выстраивают действия уже в черте города.
https://ria.ru/20240516/zapad-1946093516.html
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60
в мире, денис пушилин
Специальная военная операция на Украине, В мире, Денис Пушилин
Около трети получаемых ВСУ беспилотников плохо работает, пишут СМИ

Esquire: около трети получаемых ВСУ беспилотников плохо работает

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские солдаты запускают дрон
Украинские солдаты запускают дрон - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские солдаты запускают дрон. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Около трети получаемых ВСУ беспилотников плохо работает, сообщает издание Esquire со ссылкой на технического специалиста по обслуживанию беспилотников из 92-й штурмовой бригады ВСУ.
Как пишет издание, полученные беспилотники проходят контроль качества. "От 20 до 30% получаемых беспилотников "имеют проблемы", - говорится в статье.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
Запад начал готовиться к поминкам по Украине
16 мая, 08:00
Один из операторов беспилотников в составе ВСУ рассказал изданию, что украинские войска испытывают нехватку артиллерийских снарядов, а беспилотники не способны их заменить. Командир подразделения признается изданию, что многие вылеты дронов ВСУ заканчиваются безуспешно.
Издание пишет, что на каждый украинский беспилотник в настоящее время приходится порядка пяти беспилотников ВС РФ.
Издание Politico ранее сообщало, что высокопоставленные офицеры ВСУ считают, что этим летом линия фронта может рухнуть на фоне острой нехватки боеприпасов, а также подорванного морального духа в рядах украинских войск.
Минобороны России в четверг сообщило, что военнослужащие группировки "Юг" заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение двум украинским бригадам у Часова Яра и Антоновки в ДНР. Глава ДНР Денис Пушилин ранее заявил в интервью РИА Новости, что с оптимизмом смотрит на продвижение российских сил в направлении Часова Яра, российские бойцы выстраивают действия уже в черте города.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДенис Пушилин
 
 
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