https://ria.ru/20240517/vsu-1946742381.html

Бойцы "Севера" показали систему обороны ВСУ в Харьковской области

Бойцы "Севера" показали систему обороны ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 17.05.2024

Бойцы "Севера" показали систему обороны ВСУ в Харьковской области

Система обороны ВСУ в поселке Стрелечья в Харьковской области, расположенном вблизи границы, состояла из наспех вырытых окопов, мешков с песком и ящиков из-под... РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T17:45

2024-05-17T17:45

2024-05-17T17:52

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СТРЕЛЕЧЬЯ (ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛ), 17 мая - РИА Новости. Система обороны ВСУ в поселке Стрелечья в Харьковской области, расположенном вблизи границы, состояла из наспех вырытых окопов, мешков с песком и ящиков из-под боеприпасов, а опорные пункты располагались в школе, областной психиатрической больнице и жилых домах, рассказали РИА Новости мотострелки группировки "Север", непосредственно участвовавшие в освобождении населенного пункта. Ранее в МО РФ заявили, что в течение недели подразделения группировки войск "Север" в результате активных действий освободили 12 населенных пунктов в Харьковской области, в том числе Стрелечья. Отражена 21 контратака штурмовых групп ВСУ в районах населенных пунктов Глубокое, Тихое и Старица в Харьковской области. "Хваленую оборону здесь не увидел, не было абсолютно никаких бетонных укреплений. Противник скрывался в домах, при работе брали пленных из подвалов, они даже боялись выйти", - сказал командир роты с позывным "Подвоз". Боец с позывным "Длинный" отметил, что в вырытых противником "окопах" можно передвигаться только ползком. При этом, добавил он, огневые точки в них направлены в свой тыл, а перед ними стоит забор. На участке дороги в центре поселка осталось несколько ржавых противотанковых ежей, которые, по мнению украинских командиров, должны были остановить наступление ВС РФ. "Они укрывались в подвалах, а на этажах были наблюдательные посты с приборами ночного видения и дневного, БПЛА. При движении стрелковый взвод у них становился на позиции – и начинали работать", - пояснил командир. По его словам, на территории Харьковской областной психиатрической больницы находилось два стрелковых отделения примерно до пятнадцати человек. На территории школы укрывалось примерно до одного стрелкового отделения. Он добавил, что эта позиция ничем не отличалась от остальных, все огневые точки, блиндажи были непригодны для обороны. Командир роты отметил, что противник отброшен от поселка в тыл, основной огневой рубеж находится под Липцами, откуда враг продолжает обстреливать мирное население на территории, подконтрольной ВС РФ.

https://ria.ru/20240517/ukrali-1946505761.html

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Обстановка в освобожденном населенном пункте Стрелечья в Харьковской области Обстановка в освобожденном населенном пункте Стрелечья в Харьковской области 2024-05-17T17:45 true PT4M34S

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Кирилл Волков

безопасность, россия, харьковская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф