СМИ: во всех бригадах ВСУ наблюдается серьезная нехватка личного состава
Europe1: во всех бригадах ВСУ наблюдается 40-процентная нехватка личного состава
© Iryna RybakovaУкраинские военные
© Iryna Rybakova
Украинские военные. Архивное фото
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Во всех бригадах ВСУ наблюдается 40-процентная нехватка личного состава, сообщает радиостанция Europe1 со ссылкой на французский военный источник.
Отмечается, что украинским войскам трудно развернуть на линии фронта 2,500 тысяч человек.
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"Во всех бригадах (ВСУ) недостает 40% личного состава", - приводит радиостанция слова источника.
Владимир Зеленский 16 апреля подписал закон об усилении мобилизации на Украине, он вступит в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника", через который также может быть вручена повестка. Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой вручения повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей, чей средний возраст составляет 43 года. Издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.
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