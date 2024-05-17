https://ria.ru/20240517/vostok-1946630334.html

Путин рассказал, что получает Дальний Восток от сотрудничества с Китаем

Путин рассказал, что получает Дальний Восток от сотрудничества с Китаем - РИА Новости, 17.05.2024

Путин рассказал, что получает Дальний Восток от сотрудничества с Китаем

Результат для Дальнего Востока России от сотрудничества с приграничными районами Китая есть, в том числе в контексте создания преференций для бизнеса и жителей, РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T12:10

2024-05-17T12:10

2024-05-17T12:10

россия

дальний восток

китай

владимир путин

экономика

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ХАРБИН, 17 мая - РИА Новости. Результат для Дальнего Востока России от сотрудничества с приграничными районами Китая есть, в том числе в контексте создания преференций для бизнеса и жителей, заявил президент РФ Владимир Путин. "Результат для Дальнего Востока России я полагаю есть, мы видим это. Например, объем инвестиций в дальневосточный регион в 3 раза больше, чем во все другие территории Российской Федерации. Видимо, это все еще говорит о том, что инвесторы отвечают на те предложения, которые мы делаем", - сказал Путин в ходе общения с китайскими и российскими студентами и преподавателями Харбинского политехнического университета. Он подчеркнул, что Россия старается создать условия не только для бизнеса, но и для людей. "Мы стараемся создать условия не только для ведения бизнеса, мы стараемся создать условия для жизни людей, в том числе создаем там, это прежде всего, конечно, касается российских граждан, создаем преференциальные условия для получения жилья, прежде всего для молодых семей и тех семей, у которых появляются дети. Мы развиваем там ускоренными темпами медицину", - заявил Путин. "Перспективы для развития сотрудничества, на мой взгляд, очень хорошие", - добавил президент РФ. Он также поздравил власти Китая и университет с тем, что создан мощный кластер по подготовке специалистов в области авиации и космонавтики. "Хочу поздравить вас, как специалиста в этой сфере, хочу поздравить руководство университета с тем, что создан такой мощный кластер по подготовке кадров в области космонавтики и авиации. Здесь, действительно, много сделано, но самые главные и самые основные поздравления в адрес руководства страны, руководства компартии за то, что они смогли сконцентрировать усилия государства на этом важнейшем направлении развития и добились заметных, если не сказать, выдающихся достижений в области освоения космического пространства", - сказал Путин.

https://ria.ru/20240216/tovarooborot-1927705882.html

https://ria.ru/20231202/gaz-1913359300.html

россия

дальний восток

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, дальний восток, китай, владимир путин, экономика