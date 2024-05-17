https://ria.ru/20240517/vef-1946581384.html

Путин пригласил китайских партнеров на ВЭФ

Путин пригласил китайских партнеров на ВЭФ - РИА Новости, 17.05.2024

Путин пригласил китайских партнеров на ВЭФ

Президент РФ Владимир Путин пригласил китайских партнеров посетить Восточный экономический форум (ВЭФ) в сентябре, где предложил обсудить сотрудничество с РФ, в РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T08:25

2024-05-17T08:25

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владимир путин

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ХАРБИН, 17 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пригласил китайских партнеров посетить Восточный экономический форум (ВЭФ) в сентябре, где предложил обсудить сотрудничество с РФ, в том числе на территориях опережающего развития (ТОР)."Пользуясь случаем, хотел бы пригласить китайских друзей на девятый Восточный экономический форум, который состоится во Владивостоке в начале сентября. Там можно будет продолжить подробное обсуждение возможностей сотрудничества с Россией в том числе на территориях опережающего социального-экономического развития, где создаются удобные преференциальные режимы для внешних инвесторов", - сказал Путин во время церемонии открытия VIII Российско-китайского ЭКСПО и IV Российско-китайского форума по межрегиональному сотрудничеству в Харбине.

https://ria.ru/20240515/kitay-1945724956.html

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россия, владивосток, владимир путин, харбин, китай, в мире