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Путин пригласил китайских партнеров на ВЭФ - РИА Новости, 17.05.2024
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08:25 17.05.2024 (обновлено: 08:33 17.05.2024)
https://ria.ru/20240517/vef-1946581384.html
Путин пригласил китайских партнеров на ВЭФ
Путин пригласил китайских партнеров на ВЭФ - РИА Новости, 17.05.2024
Путин пригласил китайских партнеров на ВЭФ
Президент РФ Владимир Путин пригласил китайских партнеров посетить Восточный экономический форум (ВЭФ) в сентябре, где предложил обсудить сотрудничество с РФ, в РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T08:25
2024-05-17T08:33
россия
владивосток
владимир путин
харбин
китай
в мире
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ХАРБИН, 17 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пригласил китайских партнеров посетить Восточный экономический форум (ВЭФ) в сентябре, где предложил обсудить сотрудничество с РФ, в том числе на территориях опережающего развития (ТОР)."Пользуясь случаем, хотел бы пригласить китайских друзей на девятый Восточный экономический форум, который состоится во Владивостоке в начале сентября. Там можно будет продолжить подробное обсуждение возможностей сотрудничества с Россией в том числе на территориях опережающего социального-экономического развития, где создаются удобные преференциальные режимы для внешних инвесторов", - сказал Путин во время церемонии открытия VIII Российско-китайского ЭКСПО и IV Российско-китайского форума по межрегиональному сотрудничеству в Харбине.
https://ria.ru/20240515/kitay-1945724956.html
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россия, владивосток, владимир путин, харбин, китай, в мире
Россия, Владивосток, Владимир Путин, Харбин, Китай, В мире
Путин пригласил китайских партнеров на ВЭФ

Путин пригласил китайских партнеров на ВЭФ, чтобы обсудить сотрудничество с РФ

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
© РИА Новости / POOL
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ХАРБИН, 17 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пригласил китайских партнеров посетить Восточный экономический форум (ВЭФ) в сентябре, где предложил обсудить сотрудничество с РФ, в том числе на территориях опережающего развития (ТОР).
"Пользуясь случаем, хотел бы пригласить китайских друзей на девятый Восточный экономический форум, который состоится во Владивостоке в начале сентября. Там можно будет продолжить подробное обсуждение возможностей сотрудничества с Россией в том числе на территориях опережающего социального-экономического развития, где создаются удобные преференциальные режимы для внешних инвесторов", - сказал Путин во время церемонии открытия VIII Российско-китайского ЭКСПО и IV Российско-китайского форума по межрегиональному сотрудничеству в Харбине.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
Больше чем Украина и Тайвань: Путин вновь летит в Китай
15 мая, 08:00
 
РоссияВладивостокВладимир ПутинХарбинКитайВ мире
 
 
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