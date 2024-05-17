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На Техас обрушился ураган, есть погибшие - РИА Новости, 17.05.2024
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06:41 17.05.2024 (обновлено: 08:39 17.05.2024)
https://ria.ru/20240517/uragan-1946574951.html
На Техас обрушился ураган, есть погибшие
На Техас обрушился ураган, есть погибшие - РИА Новости, 17.05.2024
На Техас обрушился ураган, есть погибшие
Жертвами урагана, обрушившегося на Хьюстон (штат Техас) стали не менее четырех человек, около миллиона потребителей остались без электричества, передает... РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T06:41
2024-05-17T08:39
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Жертвами урагана, обрушившегося на Хьюстон (штат Техас) стали не менее четырех человек, около миллиона потребителей остались без электричества, передает телеканал CBS со ссылкой на местные власти. "У нас шторм со скоростью ветра 160 километров в час, эквивалентный урагану Айк, значительные разрушения в центре города", — сказал журналистам мэр города Джон Уитмир. По данным пожарной службы, два человека погибли в результате падения деревьев, еще один трагический случай произошел из-за крана, который повалило ветром. Из-за непогоды приостановили полеты в двух основных аэропортах Хьюстона. В Межконтинентальном аэропорту имени Буша ветер достигал 60 миль в час. По сведениям портала PowerOutage, по состоянию на вечер 16 мая в Техасе без электричества оставалось около миллиона потребителей, более 800 тысяч из них — в Хьюстоне.
https://ria.ru/20240514/shtorm-1945969221.html
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в мире, хьюстон, техас, сша
В мире, Хьюстон, Техас, США
На Техас обрушился ураган, есть погибшие

CBS: не менее четырех человек погибли в городе Хьюстон в Техасе из-за урагана

© AP Photo / Rebecca BlackwellПоследствия прохождения урагана в США
Последствия прохождения урагана в США - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
© AP Photo / Rebecca Blackwell
Последствия прохождения урагана в США. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Жертвами урагана, обрушившегося на Хьюстон (штат Техас) стали не менее четырех человек, около миллиона потребителей остались без электричества, передает телеканал CBS со ссылкой на местные власти.
"У нас шторм со скоростью ветра 160 километров в час, эквивалентный урагану Айк, значительные разрушения в центре города", — сказал журналистам мэр города Джон Уитмир.
Шторм - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
В Луизиане два человека погибли из-за штормов и торнадо
14 мая, 18:22
По данным пожарной службы, два человека погибли в результате падения деревьев, еще один трагический случай произошел из-за крана, который повалило ветром.
Из-за непогоды приостановили полеты в двух основных аэропортах Хьюстона. В Межконтинентальном аэропорту имени Буша ветер достигал 60 миль в час.
По сведениям портала PowerOutage, по состоянию на вечер 16 мая в Техасе без электричества оставалось около миллиона потребителей, более 800 тысяч из них — в Хьюстоне.
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В миреХьюстонТехасСША
 
 
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