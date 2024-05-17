https://ria.ru/20240517/uragan-1946574951.html

На Техас обрушился ураган, есть погибшие

На Техас обрушился ураган, есть погибшие - РИА Новости, 17.05.2024

На Техас обрушился ураган, есть погибшие

Жертвами урагана, обрушившегося на Хьюстон (штат Техас) стали не менее четырех человек, около миллиона потребителей остались без электричества, передает... РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T06:41

2024-05-17T06:41

2024-05-17T08:39

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техас

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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Жертвами урагана, обрушившегося на Хьюстон (штат Техас) стали не менее четырех человек, около миллиона потребителей остались без электричества, передает телеканал CBS со ссылкой на местные власти. "У нас шторм со скоростью ветра 160 километров в час, эквивалентный урагану Айк, значительные разрушения в центре города", — сказал журналистам мэр города Джон Уитмир. По данным пожарной службы, два человека погибли в результате падения деревьев, еще один трагический случай произошел из-за крана, который повалило ветром. Из-за непогоды приостановили полеты в двух основных аэропортах Хьюстона. В Межконтинентальном аэропорту имени Буша ветер достигал 60 миль в час. По сведениям портала PowerOutage, по состоянию на вечер 16 мая в Техасе без электричества оставалось около миллиона потребителей, более 800 тысяч из них — в Хьюстоне.

https://ria.ru/20240514/shtorm-1945969221.html

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хьюстон

техас

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в мире, хьюстон, техас, сша