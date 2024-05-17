https://ria.ru/20240517/ukrali-1946505761.html

"Украли участок фронта". На Украине ищут виноватых в харьковской катастрофе

"Украли участок фронта". На Украине ищут виноватых в харьковской катастрофе - РИА Новости, 17.05.2024

"Украли участок фронта". На Украине ищут виноватых в харьковской катастрофе

"На второй по величине город Украины наступает волна путинских войск", "То, что еще не так давно казалось немыслимым, происходит на наших глазах" — так западные РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T08:00

2024-05-17T08:00

2024-05-17T08:02

специальная военная операция на украине

украина

харьковская область

верховная рада украины

вооруженные силы украины

россия

владимир зеленский

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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости, Давид Нармания. "На второй по величине город Украины наступает волна путинских войск", "То, что еще не так давно казалось немыслимым, происходит на наших глазах" — так западные СМИ реагируют на стремительное продвижение российской группы "Север". О том, к каким результатам оно привело и какие ошибки украинских властей обнажило, — в материале РИА Новости.Фронт под угрозой обрушенияНесмотря на многочисленные догадки западной прессы и политиков, а также заявления внутри Украины, наступление российской армии, судя по всему, стало неожиданностью для Киева. Десятого мая подразделения двинулись к Волчанску и Липцам. И только за первые три дня взяли не менее десяти сел.На этом успехи не закончились: сейчас идут бои за Терновую, где ударные группы смогут объединить два "рукава" в единый фронт протяженностью около 60 километров.Если войска подойдут к Липцам, то сумеют достать до позиций ВСУ в черте Харькова. Прорыв же к Волчанску может иметь другие последствия: если удастся развить успех до Белого Колодца, а затем до линии обороны Печенеги — Двуречная в междуречье Оскола и Северского Донца, то Купянская группировка украинских сил столкнется с угрозой удара во фланг и тыл.Конечно, в Киеве это понимают и потому бросают в бой не только резервы, но и подразделения с других участков фронта, усложняя там ситуацию.Некоторые украинские военачальники уже не стесняясь говорят: населенные пункты, ради которых они приносили в жертву боеспособные подразделения, как оказалось, не играют большой роли."Потеря Часова Яра не имела бы решающего значения — это обычное городское поселение", — высказался, например, главком Сухопутных войск ВСУ Александр Павлюк. А между тем этот город, по мнению многих аналитиков, считается ключом к Константиновке и Славянско-Краматорской агломерации, поскольку расположен на господствующей высоте.Бумажная линия обороны?Одной из причин быстрого продвижения российских войск под Харьковом стала неподготовленность украинской линии обороны.В частности, в Сети появляется множество фото с "зубами дракона" — бетонными пирамидками, призванными замедлить продвижение танков, которые попросту свалены на обочине дорог. Однако это не единственный повод для недовольства украинских командиров."Первой линии обороны не было. Мы это видели. Русские просто вошли — без каких-либо заминированных полей, — приводит BBC заявление командира украинского спецподразделения Дениса Ярославского. — Либо это была халатность, либо коррупция. Это не был провал. Это было предательство".На Банковой отмахиваются: советник главы офиса президента Украины Сергей Лещенко в четверг заявил, что сообщения об отсутствии фортификаций в Харьковской области — "российская пропаганда". Ведь Зеленский призывал ускорить строительство укреплений еще в ноябре прошлого года, а сами фортификации расположены дальше от границы.Однако даже в Киеве подобные заявления всерьез не воспринимают. Так, депутат Верховной рады от порошенковской "Европейской солидарности" Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила, что строить начали лишь в феврале.При этом, по официальным данным, деньги для этой статьи расходов выделяли весьма значительные. Так, еще в марте премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отмечал, что только для Харьковской области на строительство фортификаций направлено в общей сложности четыре миллиарда гривен — около 9,3 миллиарда рублей. И регион с более чем двукратным отрывом опережал другие. На втором месте по расходам Сумская область — 1,8 миллиарда гривен (4,2 миллиарда рублей), затем — Волынская и Одесская с 1,5 миллиарда гривен (3,47 миллиарда рублей), Запорожская и Херсонская — по 1,3 миллиарда (три миллиарда рублей), Донецкая — с 1,2 миллиарда, Киевская — с 1,1 миллиарда.На фоне жалоб украинских солдат показательно выглядят заявления Зеленского еще в декабре. Тогда он приводил Харьковскую область в пример всем остальным: "То, что они там сделали, — я считаю, что это мощно. И если я вижу это там и не вижу в другой области, я задаю конкретные вопросы нашим военным: достаточно ли этого?" — говорил президент Украины.В репортаже Associated Press (AP), который вышел за несколько дней до российского наступления, Зеленский наконец получил ответ на свой вопрос от одного из командиров. "Необходимо увеличить темпы строительства укреплений, чтобы при отступлении мы отходили на подготовленную позицию, — приводит агентство цитату бойца с позывным Батяр. — Этих укреплений недостаточно".Хотя буквально за месяц до "харьковской катастрофы" глава государства лично инспектировал возведенные фортификации, еще раз назвав их мощными.Несбывшиеся надеждыПо данным AP, строительные компании заключали контракты без обычных тендеров. Однако на деле желающих заниматься этим было не много: подрядчики все равно сталкивались с бюрократическими проволочками. Кроме того, их подгоняли местные власти.Примечательно, что ситуация в Харьковской области не уникальная. В Сети появилось видео, где командир одного из подразделений ВСУ на линии обороны к западу от Очеретино в ДНР демонстрирует ничем не укрепленную свежую траншею. Он утверждает, что не готов просто умирать там с сослуживцами, поэтому они намерены отходить в ближайшие города, дабы укрыться за бетонными постройками.Хотя именно на Донбасс возлагали большие надежды. После провала летнего контрнаступления в Запорожской области, где украинская армия уперлась в "линию Суровикина", Киев решил возвести аналогичную защиту, чтобы помешать россиянам взять Авдеевку и продвинуться дальше. Не вышло. В итоге британская пресса называет построенные укрепления очень слабыми.Угрожающая ситуацияТакие же слабые и оправдания Киева. Настолько, что даже глава ГУР МО Украины Кирилл Буданов*, который обычно дает согражданам оптимистичную информацию, вынужден был признать: ситуация в Харьковской области "на грани и каждый час приближается к критической". Правда, дежурно все же выразил надежду на стабилизацию.Спустя три дня после его интервью о стабилизации говорить не приходится. Напротив, группа войск "Север" активно продвигается, в плен сдалось уже несколько десятков бойцов подразделения "Кракен", принадлежащего к ведомству Буданова.Однако начальник украинской разведки убежден, что приток украинских резервов позволит исправить положение. Для этого, как пишет "Украинская правда" со ссылкой на источники в Генштабе ВСУ, Киев планирует мобилизовать около 100 тысяч граждан в возрасте 25-26 лет — почти четверть всего мужского населения этой группы. Но для их подготовки потребуется время, которого украинской армии критически не хватает.* Внесен в список террористов и экстремистов.

https://ria.ru/20240425/patriot-1942020767.html

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Нармания Давид

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Нармания Давид

украина, харьковская область, верховная рада украины, вооруженные силы украины, россия, владимир зеленский