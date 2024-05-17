https://ria.ru/20240517/ukraina-1946792995.html

Позиция Украины становится все опаснее, пишут СМИ

Позиция Украины становится все опаснее, пишут СМИ - РИА Новости, 17.05.2024

Позиция Украины становится все опаснее, пишут СМИ

Позиция Украины в ходе российской специальной военной операции становится все опаснее, толкая Киев и США на более рискованные действия, включая снятие... РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T21:01

2024-05-17T21:01

2024-05-17T21:02

специальная военная операция на украине

украина

россия

киев

джо байден

вооруженные силы украины

сша

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ВАШИНГТОН, 17 мая - РИА Новости. Позиция Украины в ходе российской специальной военной операции становится все опаснее, толкая Киев и США на более рискованные действия, включая снятие Вашингтоном запрета на нанесение ударов американским оружием по территории РФ, пишет журнал Foreign Policy. "Спустя два года предположение о том, что время будет на стороне Украины, выглядит все более сомнительным. Вопреки санкциям, российская экономика показала умеренный рост в 2023 году и находится на пути к повторению этого в текущем году. С другой стороны уравнения, стратегическая позиция Украины становится все более опасной", - говорится в публикации. Отмечается, что потеря территорий под натиском российских сил, нехватка средств противовоздушной обороны и продолжающийся дефицит снарядов на линии фронта усиливают необходимость для Киева и его западных союзников изменить общий подход в рамках украинского конфликта. "Украина больше не может позволить себе просто переждать россиян, воздерживаться от ударов по военным и логистическим объектам внутри России и надеяться, что артиллерийские дуэли на востоке Украины в конечном итоге обернутся в их пользу. Вместо этого ей придется перейти в наступление, что сопряжено с определенным риском эскалации", - указывают авторы статьи. По мнению издания, администрация президента США Джо Байдена больше не может запрещать ВСУ наносить удары американским оружием по российской территории, дав возможность Киеву использовать его для атак по РФ вслед за объявленным ранее аналогичным решением Великобритании. "Это трудный выбор. Однако отказ от выбора может оказаться еще более опасным", - резюмирует издание. Американский госсекретарь Энтони Блинкен в ходе визита в Киев в мае заявил, что США по-прежнему не дают Украине возможности и не стимулируют наносить удары за пределами своей территории поставляемым оружием. Ранее издание Politico со ссылкой на чиновников сообщало, что Киев на фоне продвижения ВС РФ в Харьковской области оказывает давление на США, чтобы получить разрешение на нанесение ударов по территории России американским оружием, однако Вашингтон выступает против. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240517/ukraina-1946731696.html

https://ria.ru/20240516/zapad-1946093516.html

https://ria.ru/20240517/zelenskiy-1946786388.html

украина

россия

киев

сша

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украина, россия, киев, джо байден, вооруженные силы украины, сша