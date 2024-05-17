Рейтинг@Mail.ru
Москалькова: поразительно, как русофобия ломает судьбы людей - РИА Новости, 17.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:30 17.05.2024
https://ria.ru/20240517/ukraina-1946778193.html
Москалькова: поразительно, как русофобия ломает судьбы людей
Москалькова: поразительно, как русофобия ломает судьбы людей - РИА Новости, 17.05.2024
Москалькова: поразительно, как русофобия ломает судьбы людей
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что занимается судьбой гражданки России, которая поехала на Украину и получила тюремный срок РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T19:30
2024-05-17T19:30
россия
украина
татьяна москалькова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1e/1861807608_0:141:2448:1519_1920x0_80_0_0_951ae04f38af68496afd69d601a14a8d.jpg
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что занимается судьбой гражданки России, которая поехала на Украину и получила тюремный срок за государственную измену. "Занимаюсь судьбой 60-летней гражданки России, которая поехала на Украину на похороны своего отца. Там ее осудили на 12 лет за якобы госизмену", - сообщила Москалькова в своем Telegram-канале. Омбудсмен отметила, что женщина никогда никакой противоправной деятельностью не занималась. "Поразительно, как русофобия ломает судьбы людей", - заключила Москалькова.
https://ria.ru/20231016/zaderzhanie-1902970100.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1e/1861807608_204:0:2376:1629_1920x0_80_0_0_c90a0bd0bdfe5171faadfe8c484dfe17.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, татьяна москалькова
Россия, Украина, Татьяна Москалькова
Москалькова: поразительно, как русофобия ломает судьбы людей

Москалькова занимается судьбой гражданки РФ, осужденной на Украине за госизмену

© РИА Новости / Илья ПиталевУполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что занимается судьбой гражданки России, которая поехала на Украину и получила тюремный срок за государственную измену.
"Занимаюсь судьбой 60-летней гражданки России, которая поехала на Украину на похороны своего отца. Там ее осудили на 12 лет за якобы госизмену", - сообщила Москалькова в своем Telegram-канале.
Омбудсмен отметила, что женщина никогда никакой противоправной деятельностью не занималась.
"Поразительно, как русофобия ломает судьбы людей", - заключила Москалькова.
Жительница Забайкалья, задержанная по подозрению в шпионаже в пользу СБУ. Кадр видео
Жительницу Забайкалья задержали по подозрению в шпионаже в пользу СБУ
16 октября 2023, 06:06
 
РоссияУкраинаТатьяна Москалькова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала