https://ria.ru/20240517/ukraina-1946778193.html

Москалькова: поразительно, как русофобия ломает судьбы людей

Москалькова: поразительно, как русофобия ломает судьбы людей - РИА Новости, 17.05.2024

Москалькова: поразительно, как русофобия ломает судьбы людей

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что занимается судьбой гражданки России, которая поехала на Украину и получила тюремный срок РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T19:30

2024-05-17T19:30

2024-05-17T19:30

россия

украина

татьяна москалькова

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что занимается судьбой гражданки России, которая поехала на Украину и получила тюремный срок за государственную измену. "Занимаюсь судьбой 60-летней гражданки России, которая поехала на Украину на похороны своего отца. Там ее осудили на 12 лет за якобы госизмену", - сообщила Москалькова в своем Telegram-канале. Омбудсмен отметила, что женщина никогда никакой противоправной деятельностью не занималась. "Поразительно, как русофобия ломает судьбы людей", - заключила Москалькова.

https://ria.ru/20231016/zaderzhanie-1902970100.html

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россия, украина, татьяна москалькова