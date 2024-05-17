https://ria.ru/20240517/ukraina-1946778193.html
Москалькова: поразительно, как русофобия ломает судьбы людей
Москалькова: поразительно, как русофобия ломает судьбы людей - РИА Новости, 17.05.2024
Москалькова: поразительно, как русофобия ломает судьбы людей
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что занимается судьбой гражданки России, которая поехала на Украину и получила тюремный срок РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T19:30
2024-05-17T19:30
2024-05-17T19:30
россия
украина
татьяна москалькова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1e/1861807608_0:141:2448:1519_1920x0_80_0_0_951ae04f38af68496afd69d601a14a8d.jpg
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что занимается судьбой гражданки России, которая поехала на Украину и получила тюремный срок за государственную измену. "Занимаюсь судьбой 60-летней гражданки России, которая поехала на Украину на похороны своего отца. Там ее осудили на 12 лет за якобы госизмену", - сообщила Москалькова в своем Telegram-канале. Омбудсмен отметила, что женщина никогда никакой противоправной деятельностью не занималась. "Поразительно, как русофобия ломает судьбы людей", - заключила Москалькова.
https://ria.ru/20231016/zaderzhanie-1902970100.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1e/1861807608_204:0:2376:1629_1920x0_80_0_0_c90a0bd0bdfe5171faadfe8c484dfe17.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, татьяна москалькова
Россия, Украина, Татьяна Москалькова
Москалькова: поразительно, как русофобия ломает судьбы людей
Москалькова занимается судьбой гражданки РФ, осужденной на Украине за госизмену
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что занимается судьбой гражданки России, которая поехала на Украину и получила тюремный срок за государственную измену.
"Занимаюсь судьбой 60-летней гражданки России, которая поехала на Украину на похороны своего отца. Там ее осудили на 12 лет за якобы госизмену", - сообщила Москалькова в своем Telegram-канале.
Омбудсмен отметила, что женщина никогда никакой противоправной деятельностью не занималась.
"Поразительно, как русофобия ломает судьбы людей", - заключила Москалькова.