https://ria.ru/20240517/ukraina-1946754718.html

Пентагон бьется над загадками, возникшими в зоне СВО, пишут СМИ

Пентагон бьется над загадками, возникшими в зоне СВО, пишут СМИ - РИА Новости, 17.05.2024

Пентагон бьется над загадками, возникшими в зоне СВО, пишут СМИ

Эксперты Пентагона пытаются разобраться в эффективности оружия на Украине, пишет Business Insider со ссылкой на военного аналитика из Центра новой американской... РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T18:14

2024-05-17T18:14

2024-05-17T19:01

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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Эксперты Пентагона пытаются разобраться в эффективности оружия на Украине, пишет Business Insider со ссылкой на военного аналитика из Центра новой американской безопасности Стейси Петтиджон."Маневрирование, маскировка и снабжение войск на полях сражений под постоянным наблюдением беспилотников — еще одна загадка, над которой бьются эксперты Пентагона. Военные действия (на Украине. — Прим. ред.) поставили перед руководителями Пентагона серьезные вопросы", — говорится в материале.Отмечается, что США получают информацию о слабых местах своих вооружений на полях украинских сражений."Российские подразделения радиоэлектронной борьбы становятся все более искусными в выведении из строя навигационных систем GPS, используемых для наведения ракет и снарядов на цель, что сбивает их с курса и делает бесполезными", — поясняет автор статьи.Западные СМИ не раз отмечали эффективность российских средств радиоэлектронной борьбы. Так, New York Times писала, что эти установки успешно применяются для уничтожения украинских дронов.

https://ria.ru/20240517/spetsoperatsiya-1946727104.html

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в мире, министерство обороны сша, gps, украина, сша