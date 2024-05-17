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Пентагон бьется над загадками, возникшими в зоне СВО, пишут СМИ - РИА Новости, 17.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:14 17.05.2024 (обновлено: 19:01 17.05.2024)
https://ria.ru/20240517/ukraina-1946754718.html
Пентагон бьется над загадками, возникшими в зоне СВО, пишут СМИ
Пентагон бьется над загадками, возникшими в зоне СВО, пишут СМИ - РИА Новости, 17.05.2024
Пентагон бьется над загадками, возникшими в зоне СВО, пишут СМИ
Эксперты Пентагона пытаются разобраться в эффективности оружия на Украине, пишет Business Insider со ссылкой на военного аналитика из Центра новой американской... РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T18:14
2024-05-17T19:01
специальная военная операция на украине
в мире
министерство обороны сша
gps
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Эксперты Пентагона пытаются разобраться в эффективности оружия на Украине, пишет Business Insider со ссылкой на военного аналитика из Центра новой американской безопасности Стейси Петтиджон."Маневрирование, маскировка и снабжение войск на полях сражений под постоянным наблюдением беспилотников — еще одна загадка, над которой бьются эксперты Пентагона. Военные действия (на Украине. — Прим. ред.) поставили перед руководителями Пентагона серьезные вопросы", — говорится в материале.Отмечается, что США получают информацию о слабых местах своих вооружений на полях украинских сражений."Российские подразделения радиоэлектронной борьбы становятся все более искусными в выведении из строя навигационных систем GPS, используемых для наведения ракет и снарядов на цель, что сбивает их с курса и делает бесполезными", — поясняет автор статьи.Западные СМИ не раз отмечали эффективность российских средств радиоэлектронной борьбы. Так, New York Times писала, что эти установки успешно применяются для уничтожения украинских дронов.
https://ria.ru/20240517/spetsoperatsiya-1946727104.html
https://ria.ru/20240517/ukraina-1946723657.html
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в мире, министерство обороны сша, gps, украина, сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Министерство обороны США, GPS, Украина, США
Пентагон бьется над загадками, возникшими в зоне СВО, пишут СМИ

BI: в Пентагоне пытаются решить загадки с эффективностью оружия на Украине

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа в зоне СВО
Боевая работа в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Эксперты Пентагона пытаются разобраться в эффективности оружия на Украине, пишет Business Insider со ссылкой на военного аналитика из Центра новой американской безопасности Стейси Петтиджон.
"Маневрирование, маскировка и снабжение войск на полях сражений под постоянным наблюдением беспилотников — еще одна загадка, над которой бьются эксперты Пентагона. Военные действия (на Украине. — Прим. ред.) поставили перед руководителями Пентагона серьезные вопросы", — говорится в материале.
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Отмечается, что США получают информацию о слабых местах своих вооружений на полях украинских сражений.
"Российские подразделения радиоэлектронной борьбы становятся все более искусными в выведении из строя навигационных систем GPS, используемых для наведения ракет и снарядов на цель, что сбивает их с курса и делает бесполезными", — поясняет автор статьи.
Западные СМИ не раз отмечали эффективность российских средств радиоэлектронной борьбы. Так, New York Times писала, что эти установки успешно применяются для уничтожения украинских дронов.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреМинистерство обороны СШАGPSУкраинаСША
 
 
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