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В киевском СИЗО погиб чиновник, пишут СМИ - РИА Новости, 17.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
18:12 17.05.2024 (обновлено: 20:19 17.05.2024)
https://ria.ru/20240517/ukraina-1946754232.html
В киевском СИЗО погиб чиновник, пишут СМИ
В киевском СИЗО погиб чиновник, пишут СМИ - РИА Новости, 17.05.2024
В киевском СИЗО погиб чиновник, пишут СМИ
В киевском СИЗО погиб главный государственный инспектор оперативного отдела управления по борьбе с контрабандой Энергетической таможни, возбуждено уголовное... РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T18:12
2024-05-17T20:19
специальная военная операция на украине
министерство обороны сша
киев
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. В киевском СИЗО погиб главный государственный инспектор оперативного отдела управления по борьбе с контрабандой Энергетической таможни, возбуждено уголовное дело об умышленном убийстве, сообщает украинское издание "Страна"."В Киеве в СИЗО погиб главный государственный инспектор оперативного отдела управления по борьбе с контрабандой Энергетической таможни Полуян, которого накануне задержали по подозрению во взятке", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.По данным источников в правоохранительных органах, чиновник был задержан в среду по обвинению в получении взятки в 10 тысяч долларов от предпринимателя. В тот же день была избрана мера пресечения и его отправили в СИЗО, где он "при неустановленных обстоятельствах поскользнулся в камере и ударился головой, после чего умер", рассказал собеседник издания.
https://ria.ru/20240517/spetsoperatsiya-1946727104.html
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министерство обороны сша, киев
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны США, Киев
В киевском СИЗО погиб чиновник, пишут СМИ

"Страна": в СИЗО погиб чиновник, открыто дело по статье "умышленное убийство"

© iStock.com / Sergii PetrukВид на Киев
Вид на Киев - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
© iStock.com / Sergii Petruk
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. В киевском СИЗО погиб главный государственный инспектор оперативного отдела управления по борьбе с контрабандой Энергетической таможни, возбуждено уголовное дело об умышленном убийстве, сообщает украинское издание "Страна".
Киеве в СИЗО погиб главный государственный инспектор оперативного отдела управления по борьбе с контрабандой Энергетической таможни Полуян, которого накануне задержали по подозрению во взятке", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
По данным источников в правоохранительных органах, чиновник был задержан в среду по обвинению в получении взятки в 10 тысяч долларов от предпринимателя. В тот же день была избрана мера пресечения и его отправили в СИЗО, где он "при неустановленных обстоятельствах поскользнулся в камере и ударился головой, после чего умер", рассказал собеседник издания.
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