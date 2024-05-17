https://ria.ru/20240517/ukraina-1946754232.html

В киевском СИЗО погиб чиновник, пишут СМИ

В киевском СИЗО погиб чиновник, пишут СМИ - РИА Новости, 17.05.2024

В киевском СИЗО погиб чиновник, пишут СМИ

В киевском СИЗО погиб главный государственный инспектор оперативного отдела управления по борьбе с контрабандой Энергетической таможни, возбуждено уголовное... РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T18:12

2024-05-17T18:12

2024-05-17T20:19

специальная военная операция на украине

министерство обороны сша

киев

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. В киевском СИЗО погиб главный государственный инспектор оперативного отдела управления по борьбе с контрабандой Энергетической таможни, возбуждено уголовное дело об умышленном убийстве, сообщает украинское издание "Страна"."В Киеве в СИЗО погиб главный государственный инспектор оперативного отдела управления по борьбе с контрабандой Энергетической таможни Полуян, которого накануне задержали по подозрению во взятке", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.По данным источников в правоохранительных органах, чиновник был задержан в среду по обвинению в получении взятки в 10 тысяч долларов от предпринимателя. В тот же день была избрана мера пресечения и его отправили в СИЗО, где он "при неустановленных обстоятельствах поскользнулся в камере и ударился головой, после чего умер", рассказал собеседник издания.

https://ria.ru/20240517/spetsoperatsiya-1946727104.html

киев

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министерство обороны сша, киев