https://ria.ru/20240517/ukraina-1946731696.html

Стало известно о ярости украинцев из-за поступка Зеленского в Харькове

Стало известно о ярости украинцев из-за поступка Зеленского в Харькове - РИА Новости, 17.05.2024

Стало известно о ярости украинцев из-за поступка Зеленского в Харькове

Украинцы пришли в ярость из-за разворовывания денег, выделенных на строительство обороны в Харькове, заявил бывший агент ЦРУ Ларри Джонсон в эфире... РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T17:18

2024-05-17T17:18

2024-05-17T18:03

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центральное разведывательное управление (цру)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Украинцы пришли в ярость из-за разворовывания денег, выделенных на строительство обороны в Харькове, заявил бывший агент ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Judging Freedom. "Зеленский получил миллиарды долларов, буквально реальные миллиарды долларов наличными, которые должны были быть использованы для строительства укреплений и минных полей на границе с Россией. <…> Украинцы в настоящем гневе по поводу того, что случилось с этими деньгами", — отметил он.По словам эксперта, в военном руководстве страны произошли большие потрясения, а самое главное, что эта ситуация стала бросаться людям в глаза. Джонсон пояснил, что обещанные укрепления так и не были построены, а ВС России буквально просто проходят на этих территориях."Вероятно, кто-то из украинской элиты отправился на международных шопинг", — с иронией резюмировал он.Во вторник Минобороны сообщило, что российские военные продвинулись вглубь обороны ВСУ в Харьковской области. Российские военные несколько дней активно продвигаются в Харьковской области. Двенадцатого мая Министерство обороны сообщило об освобождении населенных пунктов Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья. В понедельник стало известно, что армия взяла под контроль Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково.

https://ria.ru/20240517/spetsoperatsiya-1946727104.html

https://ria.ru/20240517/ukraina-1946723657.html

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в мире, харьков, россия, харьковская область, центральное разведывательное управление (цру), вооруженные силы украины