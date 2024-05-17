Рейтинг@Mail.ru
Стало известно о ярости украинцев из-за поступка Зеленского в Харькове - РИА Новости, 17.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:18 17.05.2024 (обновлено: 18:03 17.05.2024)
https://ria.ru/20240517/ukraina-1946731696.html
Стало известно о ярости украинцев из-за поступка Зеленского в Харькове
Стало известно о ярости украинцев из-за поступка Зеленского в Харькове - РИА Новости, 17.05.2024
Стало известно о ярости украинцев из-за поступка Зеленского в Харькове
Украинцы пришли в ярость из-за разворовывания денег, выделенных на строительство обороны в Харькове, заявил бывший агент ЦРУ Ларри Джонсон в эфире... РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T17:18
2024-05-17T18:03
специальная военная операция на украине
в мире
харьков
россия
харьковская область
центральное разведывательное управление (цру)
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1c/1929926681_0:143:3072:1871_1920x0_80_0_0_4287a8cdaaac01894fad4986e3ed9e21.jpg
МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Украинцы пришли в ярость из-за разворовывания денег, выделенных на строительство обороны в Харькове, заявил бывший агент ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Judging Freedom. "Зеленский получил миллиарды долларов, буквально реальные миллиарды долларов наличными, которые должны были быть использованы для строительства укреплений и минных полей на границе с Россией. &lt;…&gt; Украинцы в настоящем гневе по поводу того, что случилось с этими деньгами", — отметил он.По словам эксперта, в военном руководстве страны произошли большие потрясения, а самое главное, что эта ситуация стала бросаться людям в глаза. Джонсон пояснил, что обещанные укрепления так и не были построены, а ВС России буквально просто проходят на этих территориях."Вероятно, кто-то из украинской элиты отправился на международных шопинг", — с иронией резюмировал он.Во вторник Минобороны сообщило, что российские военные продвинулись вглубь обороны ВСУ в Харьковской области. Российские военные несколько дней активно продвигаются в Харьковской области. Двенадцатого мая Министерство обороны сообщило об освобождении населенных пунктов Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья. В понедельник стало известно, что армия взяла под контроль Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково.
https://ria.ru/20240517/spetsoperatsiya-1946727104.html
https://ria.ru/20240517/ukraina-1946723657.html
харьков
россия
харьковская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1c/1929926681_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_ddb1de02c7fd3c49b50988a0ff7560b8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, харьков, россия, харьковская область, центральное разведывательное управление (цру), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьков, Россия, Харьковская область, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Вооруженные силы Украины
Стало известно о ярости украинцев из-за поступка Зеленского в Харькове

Джонсон: украинцы пришли в ярость из-за отсутствия обещанной обороны в Харькове

© AP Photo / Markus SchreiberПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
© AP Photo / Markus Schreiber
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Украинцы пришли в ярость из-за разворовывания денег, выделенных на строительство обороны в Харькове, заявил бывший агент ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Judging Freedom.
"Зеленский получил миллиарды долларов, буквально реальные миллиарды долларов наличными, которые должны были быть использованы для строительства укреплений и минных полей на границе с Россией. <…> Украинцы в настоящем гневе по поводу того, что случилось с этими деньгами", — отметил он.
Танк Т-72 группировки войск Центр во время выполнения боевых задач в зоне специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
Это ловушка. На Западе забили тревогу из-за ЧП под Часовым Яром
Вчера, 17:02
По словам эксперта, в военном руководстве страны произошли большие потрясения, а самое главное, что эта ситуация стала бросаться людям в глаза. Джонсон пояснил, что обещанные укрепления так и не были построены, а ВС России буквально просто проходят на этих территориях.
"Вероятно, кто-то из украинской элиты отправился на международных шопинг", — с иронией резюмировал он.
Во вторник Минобороны сообщило, что российские военные продвинулись вглубь обороны ВСУ в Харьковской области. Российские военные несколько дней активно продвигаются в Харьковской области. Двенадцатого мая Министерство обороны сообщило об освобождении населенных пунктов Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья. В понедельник стало известно, что армия взяла под контроль Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково.
Боевая работа САУ Гиацинт-С группировки Центр - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
"Дальше на запад". В США неожиданно высказались о ходе спецоперации
Вчера, 16:49
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреХарьковРоссияХарьковская областьЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)Вооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала