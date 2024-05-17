https://ria.ru/20240517/ukraina-1946695370.html

Зеленский подписал закон о мобилизации преступников

Зеленский подписал закон о мобилизации преступников - РИА Новости, 17.05.2024

Зеленский подписал закон о мобилизации преступников

Владимир Зеленский подписал законопроект о мобилизации преступников, отбывающих наказание в местах лишения свободы, следует из данных на сайте Верховной рады... РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T15:25

2024-05-17T15:25

2024-05-17T19:11

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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Владимир Зеленский подписал законопроект о мобилизации преступников, отбывающих наказание в местах лишения свободы, следует из данных на сайте Верховной рады Украины. В пятницу карточка законопроекта "О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины и другие законы страны о введении института условно-досрочного освобождения лиц от отбывания наказания для непосредственного их участия в обороне страны, защите ее независимости и территориальной целостности", размещенная на сайте Верховной рады, обновилась и теперь гласит о заверении документа подписью Зеленского. Зеленский 16 апреля подписал закон об усилении мобилизации на Украине, он вступит в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника", через который также может быть вручена повестка. Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой вручения повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей, чей средний возраст составляет 43 года. Издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.

https://radiosputnik.ru/20240517/keosayan-1946649046.html

https://ria.ru/20231231/obraschenie-1919206472.html

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в мире, украина, владимир зеленский, верховная рада украины, вооруженные силы украины